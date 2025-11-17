https://sarabic.ae/20251117/ألمانيا-ترفع-الحظر-الجزئي-عن-صادرات-الأسلحة-إلى-إسرائيل-ابتداء-من-24-نوفمبر-الجاري-1107186332.html

ألمانيا ترفع الحظر الجزئي عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل ابتداء من 24 نوفمبر الجاري

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أن "برلين سترفع الحظر الجزئي المفروض على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ابتداءً من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري". 17.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفان كورنيليوس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية "دي بي أيه"، إن "هذا الرفع للحظر الجزئي سيسمح باستئناف بعض التصديرات اعتبارًا من التاريخ المحدد". وذلك بعدما علقت برلين تراخيص هذه الصادرات في أغسطس/آب الماضي.وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن، في الثامن من أغسطس الماضي، أن الحكومة قررت وقف منح تراخيص تصدير أي معدات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في غزة حتى إشعار آخر.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

