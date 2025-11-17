عربي
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
ويعد الموقع من أقدم المستوطنات المعروفة المنتمية إلى ما يعرف بـ "ثقافة العبيد" في شبه الجزيرة العربية، ويكشف عن جوانب الحياة اليومية في تلك الفترة، حسبما ذكرت "الجريدة" الكويتية، اليوم الإثنين.ولفتت الجريدة إلى قول محمد بن رضا، الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف، أن هذه الاكتشافات تمت بواسطة فريق التنقيب البولندي، الذي ركز كان يركز على التحليلات الميدانية والمخبرية إلى جانب المسوحات الرادارية التي أظهرت بقايا ثقافية مدفونة قد تساعد في توجيه أعمال التنقيب المستقبلية.وتشمل المكتشفات الأثرية أكثر من 20 فرنا أثريا يعود عمرها الى نحو 7700 سنة، ونصف مجسم لطائر البومة المجنحة، وبقايا شعير محلي يعود الى 7500 سنة.كما تضم أوان خزفية تحطمت أثناء الحرق، ورأس صغير لآدمي مصنوع من الطين، ونماذج صغيرة ومجسمات فخارية مخصصة لتحضير الطعام إلى جانب نموذج لسفينة.
اكتشافات أثرية عمرها 7 آلاف عام في الكويت

19:48 GMT 17.11.2025
© Photo / x.comاكتشافات أثرية في الكويت
اكتشافات أثرية في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
اكتشفت الكويت آثار يعود تاريخها إلى أكثر من 7 آلاف عام، حسبما أعلن المجلس الوطني للثقافة، الذي أشار إلى أنها تضم مجموعة مهمة من اللقى الأثرية التي تم العثور عليها بموقع "بحرة 1" بمنطقة الصبية شمال البلاد.
ويعد الموقع من أقدم المستوطنات المعروفة المنتمية إلى ما يعرف بـ "ثقافة العبيد" في شبه الجزيرة العربية، ويكشف عن جوانب الحياة اليومية في تلك الفترة، حسبما ذكرت "الجريدة" الكويتية، اليوم الإثنين.
نقل قطع أثرية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
"لا تقدر بثمن"... مسؤول كويتي يكشف تفاصيل الآثار المهربة التي تمت إعادتها إلى مصر
16 يونيو 2022, 20:22 GMT
ولفتت الجريدة إلى قول محمد بن رضا، الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف، أن هذه الاكتشافات تمت بواسطة فريق التنقيب البولندي، الذي ركز كان يركز على التحليلات الميدانية والمخبرية إلى جانب المسوحات الرادارية التي أظهرت بقايا ثقافية مدفونة قد تساعد في توجيه أعمال التنقيب المستقبلية.
وتشمل المكتشفات الأثرية أكثر من 20 فرنا أثريا يعود عمرها الى نحو 7700 سنة، ونصف مجسم لطائر البومة المجنحة، وبقايا شعير محلي يعود الى 7500 سنة.
كما تضم أوان خزفية تحطمت أثناء الحرق، ورأس صغير لآدمي مصنوع من الطين، ونماذج صغيرة ومجسمات فخارية مخصصة لتحضير الطعام إلى جانب نموذج لسفينة.
