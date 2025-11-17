https://sarabic.ae/20251117/اكتشافات-أثرية-عمرها-7-آلاف-عام-في-الكويت-1107212615.html

اكتشافات أثرية عمرها 7 آلاف عام في الكويت

سبوتنيك عربي

اكتشفت الكويت آثار يعود تاريخها إلى أكثر من 7 آلاف عام، حسبما أعلن المجلس الوطني للثقافة، الذي أشار إلى أنها تضم مجموعة مهمة من اللقى الأثرية التي تم العثور... 17.11.2025, سبوتنيك عربي

ويعد الموقع من أقدم المستوطنات المعروفة المنتمية إلى ما يعرف بـ "ثقافة العبيد" في شبه الجزيرة العربية، ويكشف عن جوانب الحياة اليومية في تلك الفترة، حسبما ذكرت "الجريدة" الكويتية، اليوم الإثنين.ولفتت الجريدة إلى قول محمد بن رضا، الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف، أن هذه الاكتشافات تمت بواسطة فريق التنقيب البولندي، الذي ركز كان يركز على التحليلات الميدانية والمخبرية إلى جانب المسوحات الرادارية التي أظهرت بقايا ثقافية مدفونة قد تساعد في توجيه أعمال التنقيب المستقبلية.وتشمل المكتشفات الأثرية أكثر من 20 فرنا أثريا يعود عمرها الى نحو 7700 سنة، ونصف مجسم لطائر البومة المجنحة، وبقايا شعير محلي يعود الى 7500 سنة.كما تضم أوان خزفية تحطمت أثناء الحرق، ورأس صغير لآدمي مصنوع من الطين، ونماذج صغيرة ومجسمات فخارية مخصصة لتحضير الطعام إلى جانب نموذج لسفينة.

