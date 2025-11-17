https://sarabic.ae/20251117/باحث-في-الشأن-الدولي-موسكو-تدير-الصراع-في-أوكرانيا-وفق-تفاهمات-ألاسكا--1107193636.html

باحث في الشأن الدولي: موسكو تدير الصراع في أوكرانيا وفق تفاهمات ألاسكا

باحث في الشأن الدولي: موسكو تدير الصراع في أوكرانيا وفق تفاهمات ألاسكا

علق الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور سمير الخطيب، على تصريحات مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بشأن التفاهمات بين روسيا والولايات... 17.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال الخطيب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "روسيا تدير المعركة في أوكرانيا استنادا إلى هذه التفاهمات، وأن الولايات المتحدة لم تعلن تراجعها عنها بشكل واضح لأنها لا تجرؤ على إلغائها"، مشيرا إلى أن "القلق الأوروبي والأوكراني من هذه التفاهمات يعود إلى أنها تُقصيهم من المشهد، ولأنها لا تتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة فقط، بل تشكل بداية لتفاهمات عالمية جديدة".ورأى الخطيب، أن "التناقضات في المواقف الأمريكية تعكس التحول نحو عالم متعدد الأقطاب، وتضرب صورة الولايات المتحدة كقوة مهيمنة"، مشيرا إلى "عدم الاستقرار الأمريكي الداخلي في ظل سياسة جديدة يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونفوذ الدولة العميقة".وأوضح المتخصص في الشأن الروسي، أن "المجتمع الأوكراني غارق في الفساد والظلام، وبعد أن كانت كييف دولة مصدرة للغاز أصبحت اليوم تشتريه"، وأضاف: "أوروبا ستتغاضى عن ملفات الفساد المحيطة بزيلينسكي لإبقائه في الحكم وضمان استمرار الصراع، في حين أن الولايات المتحدة لن تتخلى عنه في هذه المرحلة، وستتعامل مع الفساد كأنه ظاهرة طبيعية". وختم الخطيب بالقول: "خسارة أوروبا الصراع في أوكرانيا تعني سقوطها وصعود اليسار أو اليمين المتطرف، ما يدفعها إلى الإصرار على استمرار الصراع لتعزيز الأنظمة القائمة ولو على حساب شعوبها".

