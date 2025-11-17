https://sarabic.ae/20251117/باحث-في-الشأن-الدولي-موسكو-تدير-الصراع-في-أوكرانيا-وفق-تفاهمات-ألاسكا--1107193636.html
باحث في الشأن الدولي: موسكو تدير الصراع في أوكرانيا وفق تفاهمات ألاسكا
وقال الخطيب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "روسيا تدير المعركة في أوكرانيا استنادا إلى هذه التفاهمات، وأن الولايات المتحدة لم تعلن تراجعها عنها بشكل واضح لأنها لا تجرؤ على إلغائها"، مشيرا إلى أن "القلق الأوروبي والأوكراني من هذه التفاهمات يعود إلى أنها تُقصيهم من المشهد، ولأنها لا تتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة فقط، بل تشكل بداية لتفاهمات عالمية جديدة".ورأى الخطيب، أن "التناقضات في المواقف الأمريكية تعكس التحول نحو عالم متعدد الأقطاب، وتضرب صورة الولايات المتحدة كقوة مهيمنة"، مشيرا إلى "عدم الاستقرار الأمريكي الداخلي في ظل سياسة جديدة يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونفوذ الدولة العميقة".وأوضح المتخصص في الشأن الروسي، أن "المجتمع الأوكراني غارق في الفساد والظلام، وبعد أن كانت كييف دولة مصدرة للغاز أصبحت اليوم تشتريه"، وأضاف: "أوروبا ستتغاضى عن ملفات الفساد المحيطة بزيلينسكي لإبقائه في الحكم وضمان استمرار الصراع، في حين أن الولايات المتحدة لن تتخلى عنه في هذه المرحلة، وستتعامل مع الفساد كأنه ظاهرة طبيعية". وختم الخطيب بالقول: "خسارة أوروبا الصراع في أوكرانيا تعني سقوطها وصعود اليسار أو اليمين المتطرف، ما يدفعها إلى الإصرار على استمرار الصراع لتعزيز الأنظمة القائمة ولو على حساب شعوبها".
علق الباحث في الشأن الدولي والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور سمير الخطيب، على تصريحات مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بشأن التفاهمات بين روسيا والولايات المتحدة التي جرى التوصل اليها في قمة ألاسكا، مشيرا إلى أن "عدم الكشف عن تفاصيل هذه التفاهمات واللقاءات يعكس أهميتها".
وقال الخطيب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "روسيا تدير المعركة في أوكرانيا استنادا إلى هذه التفاهمات، وأن الولايات المتحدة لم تعلن تراجعها عنها بشكل واضح لأنها لا تجرؤ على إلغائها"، مشيرا إلى أن "القلق الأوروبي والأوكراني من هذه التفاهمات يعود إلى أنها تُقصيهم من المشهد، ولأنها لا تتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة فقط، بل تشكل بداية لتفاهمات عالمية جديدة
".
ورأى أن "التباين في المواقف الأمريكية- الروسية لا يلغي استمرار التفاهمات بينهما، وأن الصراع ما زال بعيدا عن نهايته"، مؤكدا أن "روسيا هي من سيقرر كيفية الخروج من هذا الصراع إلى مستقبل جديد، عبر تحقيق المزيد من الإنجازات الميدانية."
ورأى الخطيب، أن "التناقضات في المواقف الأمريكية تعكس التحول
نحو عالم متعدد الأقطاب، وتضرب صورة الولايات المتحدة كقوة مهيمنة"، مشيرا إلى "عدم الاستقرار الأمريكي الداخلي في ظل سياسة جديدة يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونفوذ الدولة العميقة".
وأكد "وجود مسار واضح لتراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، ولو شكليا، ما أدى إلى شرخ واضح في النظرة الى الأزمة الأوكرانية بين واشنطن والدول الأوروبية، التي لا تستطيع مواجهة روسيا من دون الشريك الأمريكي "، لافتا إلى أن "الطرفين يسعيان لإنهاء الصراع من دون السماح بانتصار روسيا أو إقامة أي شراكة معها".
وأوضح المتخصص في الشأن الروسي، أن "المجتمع الأوكراني غارق في الفساد والظلام، وبعد أن كانت كييف دولة مصدرة للغاز أصبحت اليوم تشتريه"، وأضاف: "أوروبا ستتغاضى عن ملفات الفساد المحيطة بزيلينسكي لإبقائه في الحكم وضمان استمرار الصراع، في حين أن الولايات المتحدة لن تتخلى عنه في هذه المرحلة، وستتعامل مع الفساد كأنه ظاهرة طبيعية".
وشدد على أن أوروبا معنية باستمرار الصراع "حتى آخر أوكراني في أوكرانيا"، معتبرا أن "عرش أوروبا يهتز، وأن عددا من الأنظمة الأوروبية مهدد بالسقوط بفعل الضغط الاقتصادي".
وختم الخطيب بالقول: "خسارة أوروبا الصراع في أوكرانيا تعني سقوطها
وصعود اليسار أو اليمين المتطرف، ما يدفعها إلى الإصرار على استمرار الصراع لتعزيز الأنظمة القائمة ولو على حساب شعوبها".