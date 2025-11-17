https://sarabic.ae/20251117/جنوب-أفريقيا-هناك-محاولات-تطهير-ضد-الفلسطينيين-1107216749.html
جنوب أفريقيا: هناك محاولات "تطهير" ضد الفلسطينيين
جنوب أفريقيا: هناك محاولات "تطهير" ضد الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
حذرت جنوب أفريقيا مما اعتبرته محاولات "تطهير" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أنها تحقق في وصول فلسطينيين إلى جوهانسبورغ، الأسبوع الماضي،... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T21:11+0000
2025-11-17T21:11+0000
2025-11-17T21:11+0000
العالم
أخبار العالم الآن
غزة
إسرائيل
جنوب أفريقيا
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107196769_12:0:1272:709_1920x0_80_0_0_21cde8bbd2d079602f47fe272ddc906c.jpg
وقال وزير الخارجية رونالد لامولا، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "يبدو أن هناك أجندة أوسع لإخراج الفلسطينيين من غزة والضفة إلى مناطق متفرقة من العالم"، حسب وسائل إعلام غربية.وتابع: "نحن لا نريد أن تصل إلينا أي رحلات جوية أخرى"، بينما قالت السفارة الإسرائيلية في جنوب أفريقيا إن ما يقرب من 250 من سكان غزة وبعض حاملي الجنسية المزدوجة غادروا القطاع في 12 نوفمبر/ تشرين الأول الجاري للعلاج".ويوم الخميس الماضي، سمحت السلطات الجنوب أفريقية، لأكثر من 150 فلسطينيًا بالنزول من طائرة ركاب بقوا محتجزين على متنها لمدة 12 ساعة من قبل شرطة الحدود لأن جوازات سفرهم لا تحمل ختم الخروج المعتاد".يشار إلى أن جنوب أفريقيا، التي تضم أكبر جالية يهودية في أفريقيا جنوب الصحراء، تُعد من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية. وكانت حكومة البلاد قد رفعت قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في عام 2023، متهمة إياها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20251114/جنوب-أفريقيا-تسمح-لـ153-فلسطينيا-بالنزول-من-الطائرة-بعد-احتجازهم-عليها-12-ساعة-1107095435.html
غزة
إسرائيل
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107196769_170:0:1115:709_1920x0_80_0_0_98d4b33cab12c4fffe130b16c2fee478.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, إسرائيل, جنوب أفريقيا, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, إسرائيل, جنوب أفريقيا, أخبار فلسطين اليوم
جنوب أفريقيا: هناك محاولات "تطهير" ضد الفلسطينيين
حذرت جنوب أفريقيا مما اعتبرته محاولات "تطهير" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أنها تحقق في وصول فلسطينيين إلى جوهانسبورغ، الأسبوع الماضي، عبر رحلة جوية وصفتها بـ "المشبوهة".
وقال وزير الخارجية رونالد لامولا، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "يبدو أن هناك أجندة أوسع لإخراج الفلسطينيين
من غزة والضفة إلى مناطق متفرقة من العالم"، حسب وسائل إعلام غربية.
وتابع: "نحن لا نريد أن تصل إلينا أي رحلات جوية أخرى"، بينما قالت السفارة الإسرائيلية في جنوب أفريقيا إن ما يقرب من 250 من سكان غزة
وبعض حاملي الجنسية المزدوجة غادروا القطاع في 12 نوفمبر/ تشرين الأول الجاري للعلاج".
ويوم الخميس الماضي، سمحت السلطات الجنوب أفريقية، لأكثر من 150 فلسطينيًا بالنزول من طائرة ركاب بقوا محتجزين على متنها لمدة 12 ساعة من قبل شرطة الحدود لأن جوازات سفرهم لا تحمل ختم الخروج المعتاد".
يشار إلى أن جنوب أفريقيا
، التي تضم أكبر جالية يهودية في أفريقيا جنوب الصحراء، تُعد من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية. وكانت حكومة البلاد قد رفعت قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في عام 2023، متهمة إياها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.