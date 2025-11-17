https://sarabic.ae/20251117/جنوب-أفريقيا-هناك-محاولات-تطهير-ضد-الفلسطينيين-1107216749.html

جنوب أفريقيا: هناك محاولات "تطهير" ضد الفلسطينيين

حذرت جنوب أفريقيا مما اعتبرته محاولات "تطهير" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أنها تحقق في وصول فلسطينيين إلى جوهانسبورغ، الأسبوع الماضي،... 17.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال وزير الخارجية رونالد لامولا، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "يبدو أن هناك أجندة أوسع لإخراج الفلسطينيين من غزة والضفة إلى مناطق متفرقة من العالم"، حسب وسائل إعلام غربية.وتابع: "نحن لا نريد أن تصل إلينا أي رحلات جوية أخرى"، بينما قالت السفارة الإسرائيلية في جنوب أفريقيا إن ما يقرب من 250 من سكان غزة وبعض حاملي الجنسية المزدوجة غادروا القطاع في 12 نوفمبر/ تشرين الأول الجاري للعلاج".ويوم الخميس الماضي، سمحت السلطات الجنوب أفريقية، لأكثر من 150 فلسطينيًا بالنزول من طائرة ركاب بقوا محتجزين على متنها لمدة 12 ساعة من قبل شرطة الحدود لأن جوازات سفرهم لا تحمل ختم الخروج المعتاد".يشار إلى أن جنوب أفريقيا، التي تضم أكبر جالية يهودية في أفريقيا جنوب الصحراء، تُعد من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية. وكانت حكومة البلاد قد رفعت قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في عام 2023، متهمة إياها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

