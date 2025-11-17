https://sarabic.ae/20251117/غوارديولا-يجدد-دعمه-للقضية-الفلسطينية-العالم-تخلى-عن-فلسطين-1107217437.html
غوارديولا يجدد دعمه للقضية الفلسطينية: "العالم تخلى عن فلسطين"
غوارديولا يجدد دعمه للقضية الفلسطينية: "العالم تخلى عن فلسطين"
جدد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، دعمه القوي للقضية الفلسطينية، وذلك قبيل المباراة الودية التي ستجمع منتخب فلسطين بمنتخب إقليم كتالونيا على الأراضي الإسبانية.
وقال غوارديولا
"العالم تخلى عن فلسطين. لم نفعل شيئاً على الإطلاق لإنقاذ الشعب الفلسطيني، وليس خطأهم أنهم وُلدوا وعاشوا هناك"، وفقا لمواقع رياضية عالمية.
وأضاف :"نحن سمحنا بإبادة شعب بأكمله. الضرر وقع ولا يمكن إصلاحه، لكن يجب أن نتحرك بشكل أكثر حسماً الآن".
واستطرد المدرب الكتالوني الشهير: "لا أستطيع أن أتخيل إنساناً واحداً في هذا العالم قادراً على الدفاع عن المجازر التي تُرتكب في غزة".
وكان المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد وجه رسالة قوية للعالم، نهاية يوليو الماضي، عبر فيها عن استيائه من الصمت الدولي إزاء المأساة الإنسانية في فلسطين، مقارنا الأوضاع الحالية بفظائع الحربين العالميتين الأولى والثانية.
وقال، في حوار مع مجلة "GQ Hype" الكتالونية: "ما يحدث في فلسطين
يكشف عن غياب تام للإنسانية. نشاهد هذه المآسي، التي لا تبعد عنا سوى ساعات قليلة، على شاشات التلفاز، ومع ذلك لا نتحرك أو نفعل شيئا. لا توجد أي مبادرة حقيقية لحل هذه الأزمات"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأضاف: "في الماضي، لم تكن الوسائل الحديثة متوفرة لنقل الحقيقة خلال الحربين العالميتين، لكن اليوم نرى كل شيء مباشرة ونظل صامتين".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.
وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب
تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.