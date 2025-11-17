https://sarabic.ae/20251117/كا---62-مروحية-روسية-مصممة-بأحدث-تقنيات-الطيران-1107204964.html
"كا - 62".. مروحية روسية مصممة بأحدث تقنيات الطيران
"كا - 62".. مروحية روسية مصممة بأحدث تقنيات الطيران
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواع مختلفة من المروحيات العسكرية سواء القتالية أو المخصصة لمهام النقل والدعم اللوجستي وهو ما يوفر لها وللدول التي تستخدم الأسلحة الروسية قدرة على... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T16:19+0000
2025-11-17T16:19+0000
2025-11-17T16:19+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102601/24/1026012438_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_20083d0b29e4e03e2da9ed5b111baaf7.jpg
ورغم أنها تمتلك مجموعة من أضخم مروحيات النقل العسكري في العالم وخاصة "مي - 26" ونسخها المطورة، فإن روسيا تحرص على تطوير مروحيات متوسطة الحجم مثل "كا - 62" المصممة بأحدث تقنيات الطيران، حسبما ذكر موقع "روشن هيليكوبتر" الروسي.ويقول الموقع إن "كا - 62" تصنف ضمن المروحيات متعددة المهام التي تمتلك مستويات عالية من الأمان ويمكن لحمولتها أن تصل إلى ألفي كيلوغراما، أو 15 شخصا.المواصفات الفنيةولفت التقرير إلى أن مروحيات "كا - 62" يمكن الاعتماد عليها في مهام البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي وهي مزودة بتقنيات طيران متطورة وتمتلك قمرة قيادة بقدرات تقنية واسعة تساعد الطيار على الإلمام بالبيئة المحيطة أثناء تنفيذ المهام المختلفة.
https://sarabic.ae/20251110/روستيخ-تطلق-طائرتي-ياك-130-إم-وأنسات-إم-المستبدلة-للواردات-في-معرض-دبي-للطيران-2025-1106943180.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102601/24/1026012438_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_bac8cfdf62943eb4953855197cdcfa94.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
"كا - 62".. مروحية روسية مصممة بأحدث تقنيات الطيران
تطور روسيا أنواع مختلفة من المروحيات العسكرية سواء القتالية أو المخصصة لمهام النقل والدعم اللوجستي وهو ما يوفر لها وللدول التي تستخدم الأسلحة الروسية قدرة على اتخاذ قرارات عسكرية بمرونة كبيرة تمنحها أفضلية في ميادين القتال.
ورغم أنها تمتلك مجموعة من أضخم مروحيات النقل العسكري
في العالم وخاصة "مي - 26" ونسخها المطورة، فإن روسيا تحرص على تطوير مروحيات متوسطة الحجم مثل "كا - 62" المصممة بأحدث تقنيات الطيران، حسبما ذكر موقع "روشن هيليكوبتر" الروسي.
ويقول الموقع إن "كا - 62" تصنف ضمن المروحيات
متعددة المهام التي تمتلك مستويات عالية من الأمان ويمكن لحمولتها أن تصل إلى ألفي كيلوغراما، أو 15 شخصا.
السرعة بأقل معدل استهلاك وقود: 290 كلم/ س
السرعة القصوى: 700 كلم/ س
المدى بخزانات وقود خارجية: 1135 كلم
معدل الارتفاع من الأرض: 14 متر/ ثانية
مدة التحليق بخزانات الوقود الأساسية: 4 ساعات
وزن الإقلاع بكامل الحمولة: 6.8 طن
حمولة البضائع داخل المقصورة: 2000 كغ / 15 فردا
ولفت التقرير إلى أن مروحيات "كا - 62" يمكن الاعتماد عليها في مهام البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي وهي مزودة بتقنيات طيران
متطورة وتمتلك قمرة قيادة بقدرات تقنية واسعة تساعد الطيار على الإلمام بالبيئة المحيطة أثناء تنفيذ المهام المختلفة.