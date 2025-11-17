"كا - 62".. مروحية روسية مصممة بأحدث تقنيات الطيران

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
"كا - 62".. مروحية روسية مصممة بأحدث تقنيات الطيران
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواع مختلفة من المروحيات العسكرية سواء القتالية أو المخصصة لمهام النقل والدعم اللوجستي وهو ما يوفر لها وللدول التي تستخدم الأسلحة الروسية قدرة على... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
تطور روسيا أنواع مختلفة من المروحيات العسكرية سواء القتالية أو المخصصة لمهام النقل والدعم اللوجستي وهو ما يوفر لها وللدول التي تستخدم الأسلحة الروسية قدرة على اتخاذ قرارات عسكرية بمرونة كبيرة تمنحها أفضلية في ميادين القتال.
ورغم أنها تمتلك مجموعة من أضخم مروحيات النقل العسكري في العالم وخاصة "مي - 26" ونسخها المطورة، فإن روسيا تحرص على تطوير مروحيات متوسطة الحجم مثل "كا - 62" المصممة بأحدث تقنيات الطيران، حسبما ذكر موقع "روشن هيليكوبتر" الروسي.
طائرة ياك-130 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
"روستيخ" تطلق طائرتي "ياك-130 إم" و"أنسات-إم" بديلة للواردات في معرض دبي للطيران 2025
10 نوفمبر, 16:32 GMT
ويقول الموقع إن "كا - 62" تصنف ضمن المروحيات متعددة المهام التي تمتلك مستويات عالية من الأمان ويمكن لحمولتها أن تصل إلى ألفي كيلوغراما، أو 15 شخصا.

المواصفات الفنية

السرعة بأقل معدل استهلاك وقود: 290 كلم/ س
السرعة القصوى: 700 كلم/ س
المدى بخزانات وقود خارجية: 1135 كلم
ارتفاع التحليق: 6100 متر
معدل الارتفاع من الأرض: 14 متر/ ثانية
مدة التحليق بخزانات الوقود الأساسية: 4 ساعات
وزن الإقلاع بكامل الحمولة: 6.8 طن
حمولة البضائع داخل المقصورة: 2000 كغ / 15 فردا
الطول: 13.4 متر
العرض: 1.9 متر
الطاقم: فرد أو اثنان
ولفت التقرير إلى أن مروحيات "كا - 62" يمكن الاعتماد عليها في مهام البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي وهي مزودة بتقنيات طيران متطورة وتمتلك قمرة قيادة بقدرات تقنية واسعة تساعد الطيار على الإلمام بالبيئة المحيطة أثناء تنفيذ المهام المختلفة.
© Sputnik"مي - 8 / 17".. مروحية روسية تستخدمها 100 دولة
مي - 8 / 17.. مروحية روسية تستخدمها 100 دولة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
"مي - 8 / 17".. مروحية روسية تستخدمها 100 دولة
© Sputnik
