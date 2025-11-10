عربي
"روستيخ" تطلق طائرتي "ياك-130 إم" و"أنسات-إم" المستبدلة للواردات في معرض دبي للطيران 2025
"روستيخ" تطلق طائرتي "ياك-130 إم" و"أنسات-إم" المستبدلة للواردات في معرض دبي للطيران 2025
تستعد شركة "روستيخ" الحكومية الروسية للكشف عن مجموعة واسعة من أحدث منتجاتها في معرض دبي للطيران 2025، في مشاركة بارزة تشمل الظهور العالمي الأول لطائرة التدريب... 10.11.2025
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
وجاء في بيان نشرته "روستيخ": "ستعرض شركة "روستيخ" الحكومية عشرات من منتجاتها في معرض دبي للطيران 2025، وسيتم عرض طائرة التدريب القتالية المطوّرة "ياك-130 إم" وطائرة الهليكوبتر "أنسات-إم" المستبدلة للواردات، في الخارج لأول مرة، وعلاوة على ذلك، ستشارك المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57 إي" لأول مرة في الشرق الأوسط وتشارك في برنامج الطيران".وأضاف البيان: "من العروض العالمية الأولى الأخرى طائرة "أنسات-إم" المروحية الخفيفة متعددة المهام من شركة "فيرتوليتي روسيا"، بتصميمها المستبدل بالطائرات المستوردة، ومحركات "في كي 650 في" روسية الصنع من إنتاج شركة "يونايتد إنجين كوربوريشن"، وقد حلّقت هذه الطائرة لأول مرة هذا الخريف، وتتميز بهيكل مصمم بشكل متقن ومحركات جديدة وأنظمة متطورة على متنها، وتتميز بقدرة عالية على المناورة، ومقصورة واسعة هي الأوسع في فئتها. ويمكن للطائرة تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك في البيئات الصعبة".وأردف البيان: "بدورها، ستجري طائرة "سو-57 إي" مناورات بهلوانية. تعد هذه الطائرة المقاتلة الوحيدة في العالم من الجيل الخامس، التي أثبتت كفاءتها في القتال واسع النطاق. وهي قادرة على استخدام مجموعة واسعة من الأسلحة الموجهة بدقة، وتتميز بانخفاض قابلية رصدها من قِبَل رادارات العدو".وصرّح سيرغي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية، أنه "يعد معرض دبي للطيران أحد أهم المنصات العالمية لرسم ملامح التوجهات الحالية في مجالي الطيران والدفاع. لدينا في العادة الكثير لنقدمه للمجتمع العالمي، في القطاعين العسكري والمدني على حد سواء".وتابع: "تشمل مزايا طائراتنا بأنها محلية الصنع بشكل تام، والمواصفات الحديثة والخبرة التشغيلية الواسعة التي لا تضاهى. ولهذا السبب، تحظى طائراتنا ومروحياتنا بتقدير كبير في العديد من دول العالم".كما سيتم عرض طائرة النقل العسكرية "إيل 76 إم دي-90 أيه أي" ومروحية النقل "كا-32 أيه 11 إم" في الجناح الروسي.علاوةً على ذلك، سيتم عرض محركات طائرات متطورة، وأنظمة دفاع جوي وأجهزة ملاحة وإلكترونيات طيران، للمشاركين والزوار في المعرض. كما سيتم عرض ذخائر حديثة ومتطورة على نطاق واسع، بما في ذلك صواريخ "جو- جو" موجّهة وغير موجّهة، وقنابل قوية، بما في ذلك قنابل شديدة الانفجار ومتفجرة خارقة للخرسانة.يذكر أن شركة "روستيخ" الحكومية، هي أكبر شركة هندسة ميكانيكية في روسيا، تضم أكثر من 800 مؤسسة بحثية وإنتاجية في 60 منطقة بالدولة. وتعد الشركة مورّدًا رئيسيًا للأسلحة والمعدات العسكرية والأغراض الخاصة ضمن برنامج المشتريات الدفاعية الحكومية، إذ تُطور الشركة إنتاجا مدنيا عالي التقنية في قطاعات ذات أهمية استراتيجية، بما في ذلك تصنيع الطائرات وتصنيع المحركات وهندسة النقل والطاقة والأجهزة الطبية والأدوية والمواد المتقدمة.شركات روسية تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض "أديبك" في أبو ظبي"صنع في روسيا".. صور لافتتاح المعرض المرافق لأعمال المنتدى الدولي للتصدير في موسكو
دبي
"روستيخ" تطلق طائرتي "ياك-130 إم" و"أنسات-إم" المستبدلة للواردات في معرض دبي للطيران 2025

تستعد شركة "روستيخ" الحكومية الروسية للكشف عن مجموعة واسعة من أحدث منتجاتها في معرض دبي للطيران 2025، في مشاركة بارزة تشمل الظهور العالمي الأول لطائرة التدريب القتالية المطوّرة "ياك-130 إم" والطائرة المروحية "أنسات-إم" المُستبدلة للواردات.
وجاء في بيان نشرته "روستيخ": "ستعرض شركة "روستيخ" الحكومية عشرات من منتجاتها في معرض دبي للطيران 2025، وسيتم عرض طائرة التدريب القتالية المطوّرة "ياك-130 إم" وطائرة الهليكوبتر "أنسات-إم" المستبدلة للواردات، في الخارج لأول مرة، وعلاوة على ذلك، ستشارك المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57 إي" لأول مرة في الشرق الأوسط وتشارك في برنامج الطيران".

وتابع البيان: "طائرة "ياك-130 إم"، التي تصنعها شركة الطائرات المتحدة (UAC)، مجهزة بمجموعة جديدة من الأسلحة المحمولة جوا وإلكترونيات الطيران. صممت الطائرة المطوّرة لتدريب طياري مقاتلات الجيلين الرابع والخامس، بالإضافة إلى مهام الهجوم الجوي كطائرة قتالية خفيفة. سيمكن إدخال أنظمة جديدة على متن طائرة "ياك-130 إم" من العمل على مدار الساعة في جميع الظروف، كما سيعزز قدراتها القتالية".

وأضاف البيان: "من العروض العالمية الأولى الأخرى طائرة "أنسات-إم" المروحية الخفيفة متعددة المهام من شركة "فيرتوليتي روسيا"، بتصميمها المستبدل بالطائرات المستوردة، ومحركات "في كي 650 في" روسية الصنع من إنتاج شركة "يونايتد إنجين كوربوريشن"، وقد حلّقت هذه الطائرة لأول مرة هذا الخريف، وتتميز بهيكل مصمم بشكل متقن ومحركات جديدة وأنظمة متطورة على متنها، وتتميز بقدرة عالية على المناورة، ومقصورة واسعة هي الأوسع في فئتها. ويمكن للطائرة تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك في البيئات الصعبة".

وبحسب البيان، ستظهر أحدث أنظمة الطيران الروسية - مقاتلة الجيل الخامس "سو-57 إي"، ومروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52" قدراتها في سماء دبي. وبفضل تصميمها ذي المروحة المحورية، تتميز طائرة "كا-52" بقدرة مناورة استثنائية، ويمكنها القيام بانعطافات سريعة نحو الهدف، وحركات جانبية عالية السرعة، وغوص حاد.

وأردف البيان: "بدورها، ستجري طائرة "سو-57 إي" مناورات بهلوانية. تعد هذه الطائرة المقاتلة الوحيدة في العالم من الجيل الخامس، التي أثبتت كفاءتها في القتال واسع النطاق. وهي قادرة على استخدام مجموعة واسعة من الأسلحة الموجهة بدقة، وتتميز بانخفاض قابلية رصدها من قِبَل رادارات العدو".
وصرّح سيرغي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية، أنه "يعد معرض دبي للطيران أحد أهم المنصات العالمية لرسم ملامح التوجهات الحالية في مجالي الطيران والدفاع. لدينا في العادة الكثير لنقدمه للمجتمع العالمي، في القطاعين العسكري والمدني على حد سواء".

وأضاف: "أنا واثق من أننا سنفاجئكم، حيث نعرض هذا العام العديد من المنتجات الجديدة المخصصة للشرق الأوسط في المعرض. تشمل هذه المنتجات طائرة "أنسات" الجديدة بمحرك روسي، وطائرة "ياك-130إم" المحدّثة، وبالطبع، طائرة "سو-57" المقاتلة التي أثبتت قدراتها من الجيل الخامس في ظروف قتالية حقيقية".

وتابع: "تشمل مزايا طائراتنا بأنها محلية الصنع بشكل تام، والمواصفات الحديثة والخبرة التشغيلية الواسعة التي لا تضاهى. ولهذا السبب، تحظى طائراتنا ومروحياتنا بتقدير كبير في العديد من دول العالم".
كما سيتم عرض طائرة النقل العسكرية "إيل 76 إم دي-90 أيه أي" ومروحية النقل "كا-32 أيه 11 إم" في الجناح الروسي.
علاوةً على ذلك، سيتم عرض محركات طائرات متطورة، وأنظمة دفاع جوي وأجهزة ملاحة وإلكترونيات طيران، للمشاركين والزوار في المعرض. كما سيتم عرض ذخائر حديثة ومتطورة على نطاق واسع، بما في ذلك صواريخ "جو- جو" موجّهة وغير موجّهة، وقنابل قوية، بما في ذلك قنابل شديدة الانفجار ومتفجرة خارقة للخرسانة.

وسيُنظم معرض دبي للطيران 2025 الدولي للطيران والفضاء، في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وسيضم الجناح الروسي في المعرض، معروضات من شركات قابضة رائدة تابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، بما في ذلك شركة الطائرات المتحدة وشركة "فيرتوليتي روسيا"، وشركة المحركات المتحدة وشركة "فيسوكوتوتشنيه كومبليكسي"، وشركة "راديو إيليكيترونيه تيخنولوغي"، وغيرها.

يذكر أن شركة "روستيخ" الحكومية، هي أكبر شركة هندسة ميكانيكية في روسيا، تضم أكثر من 800 مؤسسة بحثية وإنتاجية في 60 منطقة بالدولة.
وتعد الشركة مورّدًا رئيسيًا للأسلحة والمعدات العسكرية والأغراض الخاصة ضمن برنامج المشتريات الدفاعية الحكومية، إذ تُطور الشركة إنتاجا مدنيا عالي التقنية في قطاعات ذات أهمية استراتيجية، بما في ذلك تصنيع الطائرات وتصنيع المحركات وهندسة النقل والطاقة والأجهزة الطبية والأدوية والمواد المتقدمة.
