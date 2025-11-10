https://sarabic.ae/20251110/روستيخ-تطلق-طائرتي-ياك-130-إم-وأنسات-إم-المستبدلة-للواردات-في-معرض-دبي-للطيران-2025-1106943180.html

"روستيخ" تطلق طائرتي "ياك-130 إم" و"أنسات-إم" المستبدلة للواردات في معرض دبي للطيران 2025

تستعد شركة "روستيخ" الحكومية الروسية للكشف عن مجموعة واسعة من أحدث منتجاتها في معرض دبي للطيران 2025، في مشاركة بارزة تشمل الظهور العالمي الأول لطائرة التدريب...

وجاء في بيان نشرته "روستيخ": "ستعرض شركة "روستيخ" الحكومية عشرات من منتجاتها في معرض دبي للطيران 2025، وسيتم عرض طائرة التدريب القتالية المطوّرة "ياك-130 إم" وطائرة الهليكوبتر "أنسات-إم" المستبدلة للواردات، في الخارج لأول مرة، وعلاوة على ذلك، ستشارك المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57 إي" لأول مرة في الشرق الأوسط وتشارك في برنامج الطيران".وأضاف البيان: "من العروض العالمية الأولى الأخرى طائرة "أنسات-إم" المروحية الخفيفة متعددة المهام من شركة "فيرتوليتي روسيا"، بتصميمها المستبدل بالطائرات المستوردة، ومحركات "في كي 650 في" روسية الصنع من إنتاج شركة "يونايتد إنجين كوربوريشن"، وقد حلّقت هذه الطائرة لأول مرة هذا الخريف، وتتميز بهيكل مصمم بشكل متقن ومحركات جديدة وأنظمة متطورة على متنها، وتتميز بقدرة عالية على المناورة، ومقصورة واسعة هي الأوسع في فئتها. ويمكن للطائرة تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك في البيئات الصعبة".وأردف البيان: "بدورها، ستجري طائرة "سو-57 إي" مناورات بهلوانية. تعد هذه الطائرة المقاتلة الوحيدة في العالم من الجيل الخامس، التي أثبتت كفاءتها في القتال واسع النطاق. وهي قادرة على استخدام مجموعة واسعة من الأسلحة الموجهة بدقة، وتتميز بانخفاض قابلية رصدها من قِبَل رادارات العدو".وصرّح سيرغي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية، أنه "يعد معرض دبي للطيران أحد أهم المنصات العالمية لرسم ملامح التوجهات الحالية في مجالي الطيران والدفاع. لدينا في العادة الكثير لنقدمه للمجتمع العالمي، في القطاعين العسكري والمدني على حد سواء".وتابع: "تشمل مزايا طائراتنا بأنها محلية الصنع بشكل تام، والمواصفات الحديثة والخبرة التشغيلية الواسعة التي لا تضاهى. ولهذا السبب، تحظى طائراتنا ومروحياتنا بتقدير كبير في العديد من دول العالم".كما سيتم عرض طائرة النقل العسكرية "إيل 76 إم دي-90 أيه أي" ومروحية النقل "كا-32 أيه 11 إم" في الجناح الروسي.علاوةً على ذلك، سيتم عرض محركات طائرات متطورة، وأنظمة دفاع جوي وأجهزة ملاحة وإلكترونيات طيران، للمشاركين والزوار في المعرض. كما سيتم عرض ذخائر حديثة ومتطورة على نطاق واسع، بما في ذلك صواريخ "جو- جو" موجّهة وغير موجّهة، وقنابل قوية، بما في ذلك قنابل شديدة الانفجار ومتفجرة خارقة للخرسانة.يذكر أن شركة "روستيخ" الحكومية، هي أكبر شركة هندسة ميكانيكية في روسيا، تضم أكثر من 800 مؤسسة بحثية وإنتاجية في 60 منطقة بالدولة. وتعد الشركة مورّدًا رئيسيًا للأسلحة والمعدات العسكرية والأغراض الخاصة ضمن برنامج المشتريات الدفاعية الحكومية، إذ تُطور الشركة إنتاجا مدنيا عالي التقنية في قطاعات ذات أهمية استراتيجية، بما في ذلك تصنيع الطائرات وتصنيع المحركات وهندسة النقل والطاقة والأجهزة الطبية والأدوية والمواد المتقدمة.شركات روسية تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض "أديبك" في أبو ظبي"صنع في روسيا".. صور لافتتاح المعرض المرافق لأعمال المنتدى الدولي للتصدير في موسكو

