مسؤول إيراني يوجه تحذيرا لترامب

وجه رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، كمال خرازي، رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا أن واشنطن ستضطر في النهاية للاعتراف... 17.11.2025

إيران

أخبار إيران

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

وقال خلال مؤتمر نظمه مركز الدراسات السياسية والدولية في طهران، أمس الأحد: "توصيتي لترامب هي أن يدرس تجربة أسلافه، وكما اضطروا في النهاية إلى الاعتراف بإيران كدولة وأمة صامدة، فأنت أيضا ستضطر إلى الاعتراف بطهران وإجراء مفاوضات حقيقية معها".وفي رسالة تحذير لترامب، شدد خرازي: "عندما يتحمل رئيس دولة المسؤولية بشكل رسمي، يجب أن يتحمل عواقبها أيضا، ومن حق إيران المطالبة بحقوقها مقابل العدوان الذي تم بمسؤولية أمريكية"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وشدد خرازي في كلمته على أن إيران لن تساوم على استقلالها ولن تخضع للضغوط، مشيرا إلى أن طهران كانت دائما ملتزمة بالقانون الدولي رغم استغلال القوى الكبرى للأمم المتحدة وإضعاف دورها.كما انتقد إهانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال أحداث غزة، واعتبر ذلك دليلا على تراجع مكانة المنظمة الدولية.واستعاد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، كمال خرازي، في كلمته تجربة الحرب العراقية –الإيرانية، مؤكدا أن الصمود والاعتماد على الذات مكّنا إيران من الدفاع عن أراضيها، وهو ما تكرر – بحسب قوله – في حرب الـ12 يوما ضد إسرائيل في يونيو 2025.وأضاف أن "إيران طوّرت قدراتها العسكرية اعتمادا على كوادرها، وأنها رغم الخلافات قدمت مساعدات لجيرانها، بما في ذلك العراق بعد سقوط نظام الرئيس العراقي، صدام حسين، وظهور تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى).وفي 13 يونيو 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

