موسكو تستضيف منتدى منظمة "شنغهاي" للتعاون والتنمية المستدامة بمشاركة مصر والإمارات والبحرين
موسكو تستضيف منتدى منظمة "شنغهاي" للتعاون والتنمية المستدامة بمشاركة مصر والإمارات والبحرين
سبوتنيك عربي
تستضيف العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين، منتدى منظمة "شنغهاي" للتعاون والتنمية المستدامة بمشاركة مصر والإمارات والبحرين، لدراسة اهم المشروعات التي ستنجزها... 17.11.2025
وقالت مراسلة "سبوتنيك": "سيتم بحث أهم القضايا التي يناقشها الحاضرون هنا حول برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمشاركة مصر والإمارات والبحرين".وتابعت: "سيكون على جدول أعمال هذه الجلسة دراسة أهم المشروعات التي ستنجزها منظمة "شنغهاي" للتعاون والتنمية المستدامة للبيئة والمجتمع". ويهدف المنتدى بشكل رئيسي إلى مناقشة الوضع الراهن لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عالميا وفي دول منظمة شنغهاي للتعاون، ومرحلتها الجديدة بعد عام 2030، ومشاركة المنظمة في بناء هيكلية تنمية عالمية جديدة، وأفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في منطقة منظمة شنغهاي للتعاون، وآفاق المشاريع والبرامج المشتركة في مجال التنمية المستدامة.
https://sarabic.ae/20251113/بوتين-التعاون-الروسي-الصيني-في-الشؤون-الدولية-يسهم-في-بناء-نظام-عالمي-متعدد-الأقطاب-وعادل-1107080508.html
نغم كباس
نغم كباس
نغم كباس
تستضيف العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين، منتدى منظمة "شنغهاي" للتعاون والتنمية المستدامة بمشاركة مصر والإمارات والبحرين، لدراسة اهم المشروعات التي ستنجزها منظمة "شنغهاي" للتعاون للتنمية المستدامة.
وقالت مراسلة "سبوتنيك": "سيتم بحث أهم القضايا التي يناقشها الحاضرون هنا حول برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمشاركة مصر والإمارات والبحرين".
وتابعت: "سيكون على جدول أعمال هذه الجلسة دراسة أهم المشروعات التي ستنجزها منظمة "شنغهاي" للتعاون والتنمية المستدامة للبيئة والمجتمع".
ويهدف المنتدى بشكل رئيسي إلى مناقشة الوضع الراهن لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عالميا وفي دول منظمة شنغهاي للتعاون، ومرحلتها الجديدة بعد عام 2030، ومشاركة المنظمة في بناء هيكلية تنمية عالمية جديدة، وأفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في منطقة منظمة شنغهاي للتعاون، وآفاق المشاريع والبرامج المشتركة في مجال التنمية المستدامة.