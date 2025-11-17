موسكو تستضيف منتدى منظمة "شنغهاي" للتعاون والتنمية المستدامة بمشاركة مصر والإمارات والبحرين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251117/موسكو-تستضيف-منتدى-منظمة-شنغهاي-للتعاون-والتنمية-المستدامة-بمشاركة-مصر-والإمارات-والبحرين-1107194004.html
موسكو تستضيف منتدى منظمة "شنغهاي" للتعاون والتنمية المستدامة بمشاركة مصر والإمارات والبحرين
موسكو تستضيف منتدى منظمة "شنغهاي" للتعاون والتنمية المستدامة بمشاركة مصر والإمارات والبحرين
سبوتنيك عربي
تستضيف العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين، منتدى منظمة "شنغهاي" للتعاون والتنمية المستدامة بمشاركة مصر والإمارات والبحرين، لدراسة اهم المشروعات التي ستنجزها... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T13:40+0000
2025-11-17T13:40+0000
حصري
روسيا
مصر
أخبار الإمارات العربية المتحدة
البحرين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107193090_0:0:729:411_1920x0_80_0_0_30209e6209d279f92fae52f484d63478.png
وقالت مراسلة "سبوتنيك": "سيتم بحث أهم القضايا التي يناقشها الحاضرون هنا حول برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمشاركة مصر والإمارات والبحرين".وتابعت: "سيكون على جدول أعمال هذه الجلسة دراسة أهم المشروعات التي ستنجزها منظمة "شنغهاي" للتعاون والتنمية المستدامة للبيئة والمجتمع". ويهدف المنتدى بشكل رئيسي إلى مناقشة الوضع الراهن لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عالميا وفي دول منظمة شنغهاي للتعاون، ومرحلتها الجديدة بعد عام 2030، ومشاركة المنظمة في بناء هيكلية تنمية عالمية جديدة، وأفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في منطقة منظمة شنغهاي للتعاون، وآفاق المشاريع والبرامج المشتركة في مجال التنمية المستدامة.بوتين: التعاون الروسي الصيني في الشؤون الدولية يسهم في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادلبوتين: الروابط الإقليمية تشكل أساسا موثوقا للعلاقات الثنائية بين روسيا وكازاخستان
https://sarabic.ae/20251113/بوتين-التعاون-الروسي-الصيني-في-الشؤون-الدولية-يسهم-في-بناء-نظام-عالمي-متعدد-الأقطاب-وعادل-1107080508.html
مصر
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107193090_101:0:672:428_1920x0_80_0_0_d7bff8c5dcd499e1e983116aba458993.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, البحرين
حصري, روسيا, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, البحرين

موسكو تستضيف منتدى منظمة "شنغهاي" للتعاون والتنمية المستدامة بمشاركة مصر والإمارات والبحرين

13:40 GMT 17.11.2025
© Sputnik . Nagham Kabbasموسكو تستضيف منتدى منظمة شنغهاي للتعاون للتنمية المستدامة بمشاركة مصر والإمارات والبحرين
موسكو تستضيف منتدى منظمة شنغهاي للتعاون للتنمية المستدامة بمشاركة مصر والإمارات والبحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© Sputnik . Nagham Kabbas
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
حصري
تستضيف العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين، منتدى منظمة "شنغهاي" للتعاون والتنمية المستدامة بمشاركة مصر والإمارات والبحرين، لدراسة اهم المشروعات التي ستنجزها منظمة "شنغهاي" للتعاون للتنمية المستدامة.
وقالت مراسلة "سبوتنيك": "سيتم بحث أهم القضايا التي يناقشها الحاضرون هنا حول برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمشاركة مصر والإمارات والبحرين".
وتابعت: "سيكون على جدول أعمال هذه الجلسة دراسة أهم المشروعات التي ستنجزها منظمة "شنغهاي" للتعاون والتنمية المستدامة للبيئة والمجتمع".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
بوتين: التعاون الروسي الصيني في الشؤون الدولية يسهم في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل
13 نوفمبر, 13:34 GMT
ويهدف المنتدى بشكل رئيسي إلى مناقشة الوضع الراهن لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عالميا وفي دول منظمة شنغهاي للتعاون، ومرحلتها الجديدة بعد عام 2030، ومشاركة المنظمة في بناء هيكلية تنمية عالمية جديدة، وأفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في منطقة منظمة شنغهاي للتعاون، وآفاق المشاريع والبرامج المشتركة في مجال التنمية المستدامة.
بوتين: التعاون الروسي الصيني في الشؤون الدولية يسهم في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل
بوتين: الروابط الإقليمية تشكل أساسا موثوقا للعلاقات الثنائية بين روسيا وكازاخستان
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала