https://sarabic.ae/20251117/نجاة-وزير-المعادن-الكونغولي-من-حادث-طائرة-فيديو-1107216295.html
نجاة وزير المعادن الكونغولي من حادث طائرة.. فيديو
نجاة وزير المعادن الكونغولي من حادث طائرة.. فيديو
سبوتنيك عربي
تمكن وزير المعادن الكونغولي لويس واتوم كابامبا، من الفرار من الطائرة التي كانت تقله بعدما اشتعلت النيران في مؤخرتها، حسبما ظهر في مقطع فيديو متداول. 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T20:39+0000
2025-11-17T20:39+0000
2025-11-17T20:39+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الكونغو
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107216139_0:284:751:706_1920x0_80_0_0_846aec2418eb3be90f22e5434bef042a.jpg
وقع الحادث اليوم الإثنين، بمطار لولويزي، بعد أقل من 24 ساعة من كارثة انهيار جسر في منجم للتعدين تسبب في مقتل 49 شخصا في الكونغو.ويرصد الفيديو لحظة فرار الوزير وأفراد وفده من الطائرة المشتعلة دون تسجيل إصابات.وكانت الطائرة قادمة من كينشاسا وتعرضت لخلل أثناء الهبوط تسبب في اشتعال النار فيها، بحسب وسائل إعلام محلية.
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107216139_0:213:751:776_1920x0_80_0_0_1fdd2766429eaf2f6726e8a83612ca8d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الكونغو, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, الكونغو, أخبار العالم الآن
نجاة وزير المعادن الكونغولي من حادث طائرة.. فيديو
تمكن وزير المعادن الكونغولي لويس واتوم كابامبا، من الفرار من الطائرة التي كانت تقله بعدما اشتعلت النيران في مؤخرتها، حسبما ظهر في مقطع فيديو متداول.
وقع الحادث اليوم الإثنين، بمطار لولويزي، بعد أقل من 24 ساعة من كارثة انهيار جسر في منجم للتعدين تسبب في مقتل 49 شخصا في الكونغو
.
ويرصد الفيديو لحظة فرار الوزير وأفراد وفده من الطائرة المشتعلة دون تسجيل إصابات.
وكانت الطائرة
قادمة من كينشاسا وتعرضت لخلل أثناء الهبوط تسبب في اشتعال النار فيها، بحسب وسائل إعلام محلية.