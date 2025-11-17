عربي
https://sarabic.ae/20251117/نجاة-وزير-المعادن-الكونغولي-من-حادث-طائرة-فيديو-1107216295.html
نجاة وزير المعادن الكونغولي من حادث طائرة.. فيديو
نجاة وزير المعادن الكونغولي من حادث طائرة.. فيديو
سبوتنيك عربي
تمكن وزير المعادن الكونغولي لويس واتوم كابامبا، من الفرار من الطائرة التي كانت تقله بعدما اشتعلت النيران في مؤخرتها، حسبما ظهر في مقطع فيديو متداول. 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T20:39+0000
2025-11-17T20:39+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الكونغو
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107216139_0:284:751:706_1920x0_80_0_0_846aec2418eb3be90f22e5434bef042a.jpg
وقع الحادث اليوم الإثنين، بمطار لولويزي، بعد أقل من 24 ساعة من كارثة انهيار جسر في منجم للتعدين تسبب في مقتل 49 شخصا في الكونغو.ويرصد الفيديو لحظة فرار الوزير وأفراد وفده من الطائرة المشتعلة دون تسجيل إصابات.وكانت الطائرة قادمة من كينشاسا وتعرضت لخلل أثناء الهبوط تسبب في اشتعال النار فيها، بحسب وسائل إعلام محلية.
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107216139_0:213:751:776_1920x0_80_0_0_1fdd2766429eaf2f6726e8a83612ca8d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, الكونغو, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, الكونغو, أخبار العالم الآن

نجاة وزير المعادن الكونغولي من حادث طائرة.. فيديو

20:39 GMT 17.11.2025
© Photo / x.comتحطم طائرة
تحطم طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
تمكن وزير المعادن الكونغولي لويس واتوم كابامبا، من الفرار من الطائرة التي كانت تقله بعدما اشتعلت النيران في مؤخرتها، حسبما ظهر في مقطع فيديو متداول.
وقع الحادث اليوم الإثنين، بمطار لولويزي، بعد أقل من 24 ساعة من كارثة انهيار جسر في منجم للتعدين تسبب في مقتل 49 شخصا في الكونغو.
ويرصد الفيديو لحظة فرار الوزير وأفراد وفده من الطائرة المشتعلة دون تسجيل إصابات.
وكانت الطائرة قادمة من كينشاسا وتعرضت لخلل أثناء الهبوط تسبب في اشتعال النار فيها، بحسب وسائل إعلام محلية.
