وزيرا خارجية روسيا والهند يبحثان التعاون في قطاعي الطاقة والمالية
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، أنه "جرى التركيز على الإجراءات العملية الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، بما يشمل قطاعي الطاقة والمال، إضافة إلى التعاون العسكري التقني واللوجستي."وفي أواخر أغسطس/أب الماضي، مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن فلاديمير بوتين يعتزم زيارة الهند في ديسمبر/كانون الأول، لحضور القمة الهندية الروسية السنوية. وذكرت وسائل إعلام هندية أن القمة، التي يحضرها رئيسا الدولتين، قد تُعقد يومي 5 و6 ديسمبر.
أفادت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التقى نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، لمناقشة التعاون في قطاعي الطاقة والمالية، بالإضافة إلى الشؤون العسكرية التقنية واللوجستية.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، أنه "جرى التركيز على الإجراءات العملية الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، بما يشمل قطاعي الطاقة والمال، إضافة إلى التعاون العسكري التقني واللوجستي."
كما ناقش الوزيران أيضًا القضايا الراهنة على الأجندتين الثنائية والدولية، مع التركيز على الاستعدادات للقمة الروسية الهندية السنوية، التي ستعقد في الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بحسب بيان وزارة الخارجية.
ووفقا للبيان فإن الطرفان أعربا أيضا عن التزامهما بتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل وضمان الأمن العالمي والالتزام المتبادل بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين روسيا والهند.
وفي أواخر أغسطس/أب الماضي، مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن فلاديمير بوتين يعتزم زيارة الهند في ديسمبر/كانون الأول، لحضور القمة الهندية الروسية السنوية. وذكرت وسائل إعلام هندية أن القمة، التي يحضرها رئيسا الدولتين، قد تُعقد يومي 5 و6 ديسمبر.