الجيش المغربي يقتني مروحيات لمهام البحث والإنقاذ القتالي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251118/الجيش-المغربي-يقتني-مروحيات-لمهام-البحث-والإنقاذ-القتالي-1107246768.html
الجيش المغربي يقتني مروحيات لمهام البحث والإنقاذ القتالي
الجيش المغربي يقتني مروحيات لمهام البحث والإنقاذ القتالي
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن المغرب وقع عقدا مع شركة "إيرباص" من أجل 10 مروحيات من طراز "H225M"، للقوات الملكية الجوية. 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T14:40+0000
2025-11-18T14:40+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101394069_0:0:1360:765_1920x0_80_0_0_723f7a4c922dd7b73153f7f89588d840.jpg
وذكرت صحيفة "هسبريس"، اليوم الثلاثاء، أن هذه المروحيات سيتم تجهيزها لمهام البحث والإنقاذ القتالي، على أن يتم تشغيلها من قبل القوات الملكية الجوية، لتعويض مروحيات Puma الحالية التي قضت أكثر من 40 سنة في الخدمة.ونقلت عن برونو إيفين، الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص هيلكوبترز" أن "اختيار المغرب استبدال أسطوله القديم من مروحيات Puma بمروحيات H225M يمثل خطوة إضافية في الشراكة التي بنيناها على مدى عقود مع المملكة المغربية".وأكد إيفين أن هذا الطراز من نوع H225M يشهد زخما قويا في السوق، باعتباره مرجعا في تنفيذ المهام المعقدة في البيئات الصعبة، مضيفا "يؤكد هذا الطلب مكانة H225M كخيار أول عالميا لمهام البحث والإنقاذ القتالي والعمليات الخاصة".وأفادت شركة "إيرباص" بأن المروحيات التي ستقتنيها القوات الملكية الجوية المغربية ستزود بوناش مزدوج، وكشاف بحث، ونظام بصري-كهربائي Safran Euroflir 410″، كما ستكون قادرة على حمل رشاشات ونظم حرب إلكترونية للحماية الذاتية، كما يتضمن العقد مع الشركة المنتجة حزمة دعم تشمل خدمات متصلة.ويشار إلى أنه في شهر أغسطس/آب الماضي، أعلنت المملكة المغربية زيادة استثماراتها في التقنيات العسكرية، خاصة في ظل رفع ميزانيتها الدفاعية وانخراطها في تحديث جيوشها ضمن استراتيجيات متعددة المجالات.وأكدت صحيفة "هسبريس" أن المغرب يقبل على شراء المركبات الأرضية غير المأهولة (UGVs) باعتبارها حلا عمليا يدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والاحتياجات الميدانية للجيش الملكي.وأوضحت أن "سوق الأسلحة الأفريقي يعكس اهتماما متزايدا بهذا النوع من الآليات التي بلغت حصتها من هذا السوق أكثر من 65 مليون دولار في سنة 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز 100 مليون دولار حلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.3 في المائة".وأكدت أن هذا التوسع يأتي نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن أمن الحدود والإرهاب والتهريب سواء للمملكة المغربية أو غيرها من الدول الأفريقية، ما دفع إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في القارة.
https://sarabic.ae/20250706/الجيش-الملكي-المغربي-يطلق-برنامجا-لتحديث-أسطول-النقل-الجوي-1102412656.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101394069_71:0:1280:907_1920x0_80_0_0_bfd6ea588ccbdf549058bc810de081f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش المغربي يقتني مروحيات لمهام البحث والإنقاذ القتالي

14:40 GMT 18.11.2025
© Photo / Unsplash/ Daniel Kleinمروحية قتالية
مروحية قتالية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
© Photo / Unsplash/ Daniel Klein
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن المغرب وقع عقدا مع شركة "إيرباص" من أجل 10 مروحيات من طراز "H225M"، للقوات الملكية الجوية.
وذكرت صحيفة "هسبريس"، اليوم الثلاثاء، أن هذه المروحيات سيتم تجهيزها لمهام البحث والإنقاذ القتالي، على أن يتم تشغيلها من قبل القوات الملكية الجوية، لتعويض مروحيات Puma الحالية التي قضت أكثر من 40 سنة في الخدمة.
الجيش المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
الجيش الملكي المغربي يطلق برنامجا لتحديث أسطول النقل الجوي
6 يوليو, 15:16 GMT
ونقلت عن برونو إيفين، الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص هيلكوبترز" أن "اختيار المغرب استبدال أسطوله القديم من مروحيات Puma بمروحيات H225M يمثل خطوة إضافية في الشراكة التي بنيناها على مدى عقود مع المملكة المغربية".
وأكد إيفين أن هذا الطراز من نوع H225M يشهد زخما قويا في السوق، باعتباره مرجعا في تنفيذ المهام المعقدة في البيئات الصعبة، مضيفا "يؤكد هذا الطلب مكانة H225M كخيار أول عالميا لمهام البحث والإنقاذ القتالي والعمليات الخاصة".
وأفادت شركة "إيرباص" بأن المروحيات التي ستقتنيها القوات الملكية الجوية المغربية ستزود بوناش مزدوج، وكشاف بحث، ونظام بصري-كهربائي Safran Euroflir 410″، كما ستكون قادرة على حمل رشاشات ونظم حرب إلكترونية للحماية الذاتية، كما يتضمن العقد مع الشركة المنتجة حزمة دعم تشمل خدمات متصلة.
ويشار إلى أنه في شهر أغسطس/آب الماضي، أعلنت المملكة المغربية زيادة استثماراتها في التقنيات العسكرية، خاصة في ظل رفع ميزانيتها الدفاعية وانخراطها في تحديث جيوشها ضمن استراتيجيات متعددة المجالات.
وأكدت صحيفة "هسبريس" أن المغرب يقبل على شراء المركبات الأرضية غير المأهولة (UGVs) باعتبارها حلا عمليا يدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والاحتياجات الميدانية للجيش الملكي.
وأوضحت أن "سوق الأسلحة الأفريقي يعكس اهتماما متزايدا بهذا النوع من الآليات التي بلغت حصتها من هذا السوق أكثر من 65 مليون دولار في سنة 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز 100 مليون دولار حلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.3 في المائة".
وأكدت أن هذا التوسع يأتي نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن أمن الحدود والإرهاب والتهريب سواء للمملكة المغربية أو غيرها من الدول الأفريقية، ما دفع إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في القارة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала