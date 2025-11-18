https://sarabic.ae/20251118/الجيش-المغربي-يقتني-مروحيات-لمهام-البحث-والإنقاذ-القتالي-1107246768.html

الجيش المغربي يقتني مروحيات لمهام البحث والإنقاذ القتالي

سبوتنيك عربي

وذكرت صحيفة "هسبريس"، اليوم الثلاثاء، أن هذه المروحيات سيتم تجهيزها لمهام البحث والإنقاذ القتالي، على أن يتم تشغيلها من قبل القوات الملكية الجوية، لتعويض مروحيات Puma الحالية التي قضت أكثر من 40 سنة في الخدمة.ونقلت عن برونو إيفين، الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص هيلكوبترز" أن "اختيار المغرب استبدال أسطوله القديم من مروحيات Puma بمروحيات H225M يمثل خطوة إضافية في الشراكة التي بنيناها على مدى عقود مع المملكة المغربية".وأكد إيفين أن هذا الطراز من نوع H225M يشهد زخما قويا في السوق، باعتباره مرجعا في تنفيذ المهام المعقدة في البيئات الصعبة، مضيفا "يؤكد هذا الطلب مكانة H225M كخيار أول عالميا لمهام البحث والإنقاذ القتالي والعمليات الخاصة".وأفادت شركة "إيرباص" بأن المروحيات التي ستقتنيها القوات الملكية الجوية المغربية ستزود بوناش مزدوج، وكشاف بحث، ونظام بصري-كهربائي Safran Euroflir 410″، كما ستكون قادرة على حمل رشاشات ونظم حرب إلكترونية للحماية الذاتية، كما يتضمن العقد مع الشركة المنتجة حزمة دعم تشمل خدمات متصلة.ويشار إلى أنه في شهر أغسطس/آب الماضي، أعلنت المملكة المغربية زيادة استثماراتها في التقنيات العسكرية، خاصة في ظل رفع ميزانيتها الدفاعية وانخراطها في تحديث جيوشها ضمن استراتيجيات متعددة المجالات.وأكدت صحيفة "هسبريس" أن المغرب يقبل على شراء المركبات الأرضية غير المأهولة (UGVs) باعتبارها حلا عمليا يدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والاحتياجات الميدانية للجيش الملكي.وأوضحت أن "سوق الأسلحة الأفريقي يعكس اهتماما متزايدا بهذا النوع من الآليات التي بلغت حصتها من هذا السوق أكثر من 65 مليون دولار في سنة 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز 100 مليون دولار حلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.3 في المائة".وأكدت أن هذا التوسع يأتي نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن أمن الحدود والإرهاب والتهريب سواء للمملكة المغربية أو غيرها من الدول الأفريقية، ما دفع إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في القارة.

