https://sarabic.ae/20251118/بن-سلمان-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-الولايات-المتحدة-1107220861.html
ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة
ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
يستهل ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T06:17+0000
2025-11-18T06:49+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100525128_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95fd3fc9bda23f55c9d74775bafeb015.jpg
ومن المقرر أن يستقبل الرئيس ترامب ضيفه السعودي في مراسم رسمية، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض، تليها اجتماعات موسعة في المكتب البيضاوي لبحث ملفات التعاون الثنائي، ثم يختتم اليوم بحفل عشاء رسمي على شرف ولي العهد.وغادر ولي العهد الرياض، أمس الاثنين، متوجهاً إلى واشنطن بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث من المنتظر أن تتناول المباحثات الملفات السياسية والأمنية، بما في ذلك التطورات الإقليمية، إضافة إلى مباحثات موسعة حول التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والتقنيات المتقدمة.تطورات العلاقات السعودية–الأمريكيةوتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثّف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.وتأتي زيارة ولي العهد إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.ترامب: سنبيع طائرات "إف-35" إلى السعوديةمسؤول إسرائيلي: إسرائيل تريد رهن حصول السعودية على مقاتلات "إف-35" بالتطبيع بين البلدين
https://sarabic.ae/20251117/وسط-الحديث-عن-ضغوط-للتطبيع-بين-السعودية-وإسرائيل-ملفات-مهمة-تتصدر-لقاء-بن-سلمان-وترامب-1107210313.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100525128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e95f4264d38fa06024958b5778ce88af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة

06:17 GMT 18.11.2025 (تم التحديث: 06:49 GMT 18.11.2025)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس دونالد ترامب يصل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لالتقاط صورة جماعية مع قادة مجلس التعاون الخليجي خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، المملكة العربية السعودية
الرئيس دونالد ترامب يصل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لالتقاط صورة جماعية مع قادة مجلس التعاون الخليجي خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
يستهل ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في محطة جديدة تعكس مستوى التنسيق السياسي والاقتصادي المتنامي بين البلدين.
ومن المقرر أن يستقبل الرئيس ترامب ضيفه السعودي في مراسم رسمية، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض، تليها اجتماعات موسعة في المكتب البيضاوي لبحث ملفات التعاون الثنائي، ثم يختتم اليوم بحفل عشاء رسمي على شرف ولي العهد.

وتتواصل الزيارة، غداً الأربعاء، بانعقاد منتدى الأعمال السعودي–الأمريكي بحضور الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي، في إطار تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، وكان ترامب قد وصف الزيارة قبل أيام بأنها "أكثر من مجرد لقاء"، مؤكداً أنها ستكون "تكريماً للمملكة" وتعزيزا لمسار الشراكة معها.

وغادر ولي العهد الرياض، أمس الاثنين، متوجهاً إلى واشنطن بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث من المنتظر أن تتناول المباحثات الملفات السياسية والأمنية، بما في ذلك التطورات الإقليمية، إضافة إلى مباحثات موسعة حول التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والتقنيات المتقدمة.
ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتبادلان الوثائق خلال حفل توقيع في القصر الملكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
وسط الحديث عن ضغوط للتطبيع بين السعودية وإسرائيل.. ملفات مهمة تتصدر لقاء بن سلمان وترامب
أمس, 19:20 GMT

تطورات العلاقات السعودية–الأمريكية

وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثّف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.

كما عزز الطرفان شراكتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، فيما تتابع الإدارة الأمريكية دعم "رؤية السعودية 2030" عبر برامج اقتصادية وتنموية مشتركة. وفي الوقت نفسه، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.

وتأتي زيارة ولي العهد إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.
ترامب: سنبيع طائرات "إف-35" إلى السعودية
مسؤول إسرائيلي: إسرائيل تريد رهن حصول السعودية على مقاتلات "إف-35" بالتطبيع بين البلدين
