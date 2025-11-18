https://sarabic.ae/20251118/بن-سلمان-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-الولايات-المتحدة-1107220861.html

ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة

ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

يستهل ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-18T06:17+0000

2025-11-18T06:17+0000

2025-11-18T06:49+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100525128_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95fd3fc9bda23f55c9d74775bafeb015.jpg

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس ترامب ضيفه السعودي في مراسم رسمية، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض، تليها اجتماعات موسعة في المكتب البيضاوي لبحث ملفات التعاون الثنائي، ثم يختتم اليوم بحفل عشاء رسمي على شرف ولي العهد.وغادر ولي العهد الرياض، أمس الاثنين، متوجهاً إلى واشنطن بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث من المنتظر أن تتناول المباحثات الملفات السياسية والأمنية، بما في ذلك التطورات الإقليمية، إضافة إلى مباحثات موسعة حول التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والتقنيات المتقدمة.تطورات العلاقات السعودية–الأمريكيةوتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثّف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.وتأتي زيارة ولي العهد إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.ترامب: سنبيع طائرات "إف-35" إلى السعوديةمسؤول إسرائيلي: إسرائيل تريد رهن حصول السعودية على مقاتلات "إف-35" بالتطبيع بين البلدين

https://sarabic.ae/20251117/وسط-الحديث-عن-ضغوط-للتطبيع-بين-السعودية-وإسرائيل-ملفات-مهمة-تتصدر-لقاء-بن-سلمان-وترامب-1107210313.html

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية