بوتين يستقبل وزير الخارجية الهندي جايشانكار في الكرملين
بوتين يستقبل وزير الخارجية الهندي جايشانكار في الكرملين
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، الذي وصل إلى روسيا لحضور اجتماع مجلس رؤساء حكومات منظمة شنغهاي
فلاديمير بوتين
أخبار الهند اليوم
روسيا
منظمة شنغهاي للتعاون
وكان لقائهما السابق قد عُقد في أغسطس/آب الماضي، عندما وصل جايشانكار إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع السادس والعشرين للجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي.عُقد اجتماع المجلس، برئاسة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، في المركز الوطني "روسيا". ومثّل هذا الاجتماع اختتام رئاسة روسيا لمجلس رؤساء دول وحكومات منظمة شنغهاي للتعاون للفترة 2024-2025.كما دُعي ممثلون رفيعو المستوى من الدول الشريكة في الحوار والدول المراقبة، والدول المهتمة، والهيئات التنفيذية للعديد من المنظمات والجمعيات الدولية، لحضور اجتماع موسكو. وتشمل هذه المنظمات رابطة الدول المستقلة، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، وحوار التعاون الآسيوي
فلاديمير بوتين, أخبار الهند اليوم, روسيا, منظمة شنغهاي للتعاون
فلاديمير بوتين, أخبار الهند اليوم, روسيا, منظمة شنغهاي للتعاون
بوتين يستقبل وزير الخارجية الهندي جايشانكار في الكرملين
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، الذي وصل إلى روسيا لحضور اجتماع مجلس رؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو.
وكان لقائهما السابق قد عُقد في أغسطس/آب الماضي، عندما وصل جايشانكار إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع السادس والعشرين للجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي.
ويشارك في الاجتماع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية مكسيم أوريشكين، ونائب وزير الخارجية أندريه رودينكو، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف.
عُقد اجتماع المجلس، برئاسة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، في المركز الوطني "روسيا". ومثّل هذا الاجتماع اختتام رئاسة روسيا لمجلس رؤساء دول وحكومات منظمة شنغهاي للتعاون للفترة 2024-2025.
تضم منظمة شنغهاي للتعاون عشر دول أعضاء وهي :بيلاروسيا، والهند، وإيران، وكازاخستان، والصين، وقيرغيزستان، وباكستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان.
كما دُعي ممثلون رفيعو المستوى من الدول الشريكة في الحوار والدول المراقبة، والدول المهتمة، والهيئات التنفيذية للعديد من المنظمات والجمعيات الدولية، لحضور اجتماع موسكو. وتشمل هذه المنظمات رابطة الدول المستقلة، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، وحوار التعاون الآسيوي