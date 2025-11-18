عربي
بوتين يعطي الإذن بالبدء ببناء كاسحة الجليد النووية الجديدة "ستالينغراد"
بوتين يعطي الإذن بالبدء ببناء كاسحة الجليد النووية الجديدة "ستالينغراد"
سبوتنيك عربي
أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الإذن ببناء كاسحة الجليد النووية الجديدة تحت مسمى "ستالينغراد". 18.11.2025, سبوتنيك عربي
روسيا, اخبار روسيا, كاسحة جليد

بوتين يعطي الإذن بالبدء ببناء كاسحة الجليد النووية الجديدة "ستالينغراد"

12:08 GMT 18.11.2025 (تم التحديث: 12:49 GMT 18.11.2025)
© Sputnik . Valeriy Melnikovكاسحة جليد نووية روسية
كاسحة جليد نووية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
© Sputnik . Valeriy Melnikov
تابعنا عبر
أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الإذن ببناء كاسحة الجليد النووية الجديدة تحت مسمى "ستالينغراد".
وقال بوتين خلال كلمة عبر الفيديو في مراسم الاحتفال ببدء بناء كاسحة الجليد النووية "ستالينغراد": "يسرني أن أرحب بكم وأهنئكم على هذا الحدث الهام والعظيم، ألا وهو البدء ببناء كاسحة جليد نووية جديدة في حوض بناء السفن في البلطيق، والتي ستطلق عليها اسم "ستالينغراد"".
وأكد بوتين أن روسيا تعمل بشكل نشط ومتواصل على تطوير أسطولها الفريد من كاسحات الجليد، وتزويده بأحدث التكنولوجيات، قائلا: "تعمل روسيا اليوم بشكل نشط ومستمر على تطوير أسطولها الفريد من كاسحات الجليد، وتزويده بالتكنولوجيا الحديثة".
كاسحة جليد روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
بوتين: روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على إنتاج كاسحات الجليد النووية الموثوقة
11:50 GMT
ولفت بوتين إلى أن "روسيا ستواصل توسيع أسطولها من كاسحات الجليد وتطوير بناء السفن، رغم التحديات الحالية".
وتابع: "من المهم تعزيز موقف روسيا باستمرار، وتقوية موقع روسيا في القطب الشمالي، وتطوير وبلورة الإمكانات اللوجستية لبلدنا بالكامل".
وأضاف أن "كاسحة الجليد النووية الجديدة "ستالينغراد" ستصبح رمزا للموهبة والقوة الإبداعية للشعب الروسي".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن تعزيز مجموعة كاسحات الجليد النووية يشكل أولوية لروسيا، وذلك لضمان الملاحة على مدار العام عبر الممر القطبي وطريق البحر الشمالي.
السيسي وبوتين يشاركان في "فعالية تاريخية" ضمن مشروع محطة الضبعة النووية
وزيرا خارجية روسيا والهند يبحثان التعاون في قطاعي الطاقة والمالية
