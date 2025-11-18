شباب العالم يقودون المستقبل النووي بقمة المناخ في البرازيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251118/شباب-العالم-يقودون-المستقبل-النووي-في-قمة-المناخ-بالبرازيل-1107229899.html
شباب العالم يقودون المستقبل النووي بقمة المناخ في البرازيل
شباب العالم يقودون المستقبل النووي بقمة المناخ في البرازيل
سبوتنيك عربي
شهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 30" في بيليم إطلاق مبادرات شبابية جديدة تبرز دور التقنيات النووية في التنمية المستدامة والانتقال نحو الطاقة النظيفة. 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T09:44+0000
2025-11-18T09:48+0000
أخبار العالم الآن
العالم
طاقة
طاقة نظيفة
طاقة نووية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107229385_0:49:1281:769_1920x0_80_0_0_05d93e2372680bfd48d2de96f9b2ce99.jpg
قدّم خبراء شباب من مختلف دول أمريكا اللاتينية ودول "بريكس" مبادرات جديدة تسلط الضوء على دور التقنيات النووية في تعزيز التنمية المستدامة والتحول نحو الطاقة النظيفة وتعميق التعاون الدولي بين الشباب.حركة الشباب النووي في أمريكا اللاتينيةكشف فريق Impact Team2050 عن نتائج مشروع "حركة الشباب النووي في أمريكا اللاتينية"، فيما قدّم إعلانًا شبابيًا دوليًا حول التعاون الذري.وخلال الجلسة الموضوعية بعنوان "تمكين العقول الشابة في أمريكا اللاتينية عبر الحلول النووية: مسار نحو مستقبل مستدام" في جناح "الذرات من أجل المناخ" التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قدّم فريق Impact Team 2050 نتائج مشروعه الممتد لعامين "حركة الشباب النووي في أمريكا اللاتينية"، المدعوم من شركة "روساتوم".ووحّد المشروع الشباب المهتمين بالطاقة النووية من البرازيل والأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وباراغواي وفنزويلا والمكسيك من خلال برامج بناء القدرات وورش العمل التعليمية والمنتدى الأول والثاني للشباب النووي في البرازيل، ومهرجان الطاقة المستدامة في بوليفيا، وهاكاثون الاستدامة في الأرجنتين.وألقى ميخائيل تشوداكوف، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس إدارة الطاقة النووية، الكلمة الافتتاحية، فيما قدمت عضو الفريق، لويزا فرنانديز، عرضًا لإنجازات المشروع مؤكدة تأثيره الاجتماعي بعيد المدى: "يسهم هذا المشروع الذي يقوده الشباب ليس فقط في إشراك الجيل الجديد في القطاع النووي عبر تبادل المعرفة وبناء القدرات، بل أيضًا في تعزيز التكامل الإقليمي من خلال المهارات والتعليم والشغف المشترك بالعلوم النووية. ونتطلع لاستقبال المزيد من الشباب في حركتنا لبناء مستقبل مستدام وقادر على الصمود للقارة".كما قدّم الفريق أول إعلان شبابي حول التعاون الذري، الذي وضعه قادة شباب من 33 دولة خلال فعاليات أسبوع الذرة العالمي 2025 في موسكو. ويطرح الإعلان سبعة مبادئ يمكن للمهنيين الشباب حول العالم تعزيزها بالاعتماد على التعليم والابتكار والتعاون عبر الحدود.واختتم العرض بنشاطات الفريق في أمريكا اللاتينية تحت شعار: "التفكير نوويًا هو التفكير في المستقبل والاستدامة والتعاون".المفاعلات الصغيرة المعياريةوفي السياق ذاته، أطلقت وكالة طاقة الشباب في "بريكس" ومنصة "بريكس" النووية تقريرًا بعنوان "التقدم في المفاعلات الصغيرة المعيارية"، بمشاركة 16 باحثًا من تسع دول، متناولًا مسارات نشر هذه المفاعلات ودعم التعاون بين دول "بريكس".وفي جناح الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أطلق التقرير، الذي أعدّه فريق خبراء شباب من دول "بريكس" في مجال الطاقة النووية والتقنيات ذات الصلة.وجمعت جلسة الإطلاق، تحت عنوان "القيادة الإقليمية ومسارات التنمية العالمية للمفاعلات المعيارية الصغيرة"، مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء دوليين وقادة قطاع الصناعة وممثلي منظمات الشباب لمناقشة آفاق نشر هذه المفاعلات ضمن مسار الانتقال العالمي للطاقة النظيفة.وافتتح نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف الجلسة، قبل أن يقدم جوناثان راموس أوليفيرا من البرازيل التقرير، موضحًا: "شارك في إعداد هذا التقرير الخاص 16 باحثًا شابًا من تسع دول و12 مؤسسة. هدفنا هو تحليل دور المفاعلات المعيارية الصغيرة في التحول العالمي للطاقة وتحديد مسارات التعاون بين دول بريكس".وانطلق إعداد التقرير خلال القمة السابعة لطاقة شباب "بريكس" في برازيليا في يونيو 2025، حيث يتناول اتجاهات التكنولوجيا وسلاسل توريد الوقود النووي ورؤى دول "بريكس" والدول الشريكة، إضافةً إلى التحديات المرتبطة بنشر هذا النوع من المفاعلات في دول الجنوب العالمي. كما يطرح التقرير توصيات سياسية لتعزيز التعاون داخل إطار "بريكس".ولعبت منصة "بريكس النووية" — التي تأسست بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في الترويج للطاقة النووية كمصدر للطاقة النظيفة — دورًا رئيسيًا في دعم الأبحاث.وتضم المنصة شركات وهيئات حكومية من ثماني دول، بينها الصين، جنوب أفريقيا، روسيا، البرازيل، إيران، بوليفيا، مصر، وإثيوبيا، وتهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي في مجال الطاقة النووية كمصدر نظيف للطاقة.صوت شبابي موحدعكست المبادرات في "كوب 30" الدور المتنامي للشباب في صياغة أجندة الطاقة النووية العالمية. من خلال الشراكات البحثية والمبادرات الإقليمية، يساهم القادة الشباب في تعزيز استخدام التقنيات النووية كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات المناخية العالمية.وأكد القادة الشباب أن "التفكير نووياً هو التفكير في المستقبل، الاستدامة، والتعاون"، مشددين على أن الجيل الجديد سيقود التحول نحو مستقبل أنظف وأكثر قدرة على الصمود.ومع التركيز غير المسبوق في "كوب 30" على الطاقة النووية — بما في ذلك المفاعلات الصغيرة المعيارية — يبرز الجيل الجديد من الخبراء بمبادرات ملموسة ورؤى جديدة والتزام مشترك نحو مستقبل أنظف وأكثر قدرة على الصمود.
https://sarabic.ae/20251110/روسيا-والهند-تطوران-مشاريع-جديدة-لمحطات-الطاقة-النووية-1106922857.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107229385_3:0:1275:954_1920x0_80_0_0_b0ef64e444e1fa8761ed8f225d598132.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, طاقة, طاقة نظيفة, طاقة نووية
أخبار العالم الآن, العالم, طاقة, طاقة نظيفة, طاقة نووية

شباب العالم يقودون المستقبل النووي بقمة المناخ في البرازيل

09:44 GMT 18.11.2025 (تم التحديث: 09:48 GMT 18.11.2025)
© Photo / Impact Team 2050 شباب العالم يقودون المستقبل النووي في قمة المناخ بالبرازيل
شباب العالم يقودون المستقبل النووي في قمة المناخ بالبرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
© Photo / Impact Team 2050
تابعنا عبر
شهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 30" في بيليم إطلاق مبادرات شبابية جديدة تبرز دور التقنيات النووية في التنمية المستدامة والانتقال نحو الطاقة النظيفة.
قدّم خبراء شباب من مختلف دول أمريكا اللاتينية ودول "بريكس" مبادرات جديدة تسلط الضوء على دور التقنيات النووية في تعزيز التنمية المستدامة والتحول نحو الطاقة النظيفة وتعميق التعاون الدولي بين الشباب.

حركة الشباب النووي في أمريكا اللاتينية

كشف فريق Impact Team2050 عن نتائج مشروع "حركة الشباب النووي في أمريكا اللاتينية"، فيما قدّم إعلانًا شبابيًا دوليًا حول التعاون الذري.
وخلال الجلسة الموضوعية بعنوان "تمكين العقول الشابة في أمريكا اللاتينية عبر الحلول النووية: مسار نحو مستقبل مستدام" في جناح "الذرات من أجل المناخ" التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قدّم فريق Impact Team 2050 نتائج مشروعه الممتد لعامين "حركة الشباب النووي في أمريكا اللاتينية"، المدعوم من شركة "روساتوم".
ووحّد المشروع الشباب المهتمين بالطاقة النووية من البرازيل والأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وباراغواي وفنزويلا والمكسيك من خلال برامج بناء القدرات وورش العمل التعليمية والمنتدى الأول والثاني للشباب النووي في البرازيل، ومهرجان الطاقة المستدامة في بوليفيا، وهاكاثون الاستدامة في الأرجنتين.
وألقى ميخائيل تشوداكوف، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس إدارة الطاقة النووية، الكلمة الافتتاحية، فيما قدمت عضو الفريق، لويزا فرنانديز، عرضًا لإنجازات المشروع مؤكدة تأثيره الاجتماعي بعيد المدى: "يسهم هذا المشروع الذي يقوده الشباب ليس فقط في إشراك الجيل الجديد في القطاع النووي عبر تبادل المعرفة وبناء القدرات، بل أيضًا في تعزيز التكامل الإقليمي من خلال المهارات والتعليم والشغف المشترك بالعلوم النووية. ونتطلع لاستقبال المزيد من الشباب في حركتنا لبناء مستقبل مستدام وقادر على الصمود للقارة".
كما قدّم الفريق أول إعلان شبابي حول التعاون الذري، الذي وضعه قادة شباب من 33 دولة خلال فعاليات أسبوع الذرة العالمي 2025 في موسكو. ويطرح الإعلان سبعة مبادئ يمكن للمهنيين الشباب حول العالم تعزيزها بالاعتماد على التعليم والابتكار والتعاون عبر الحدود.
واختتم العرض بنشاطات الفريق في أمريكا اللاتينية تحت شعار: "التفكير نوويًا هو التفكير في المستقبل والاستدامة والتعاون".

المفاعلات الصغيرة المعيارية

وفي السياق ذاته، أطلقت وكالة طاقة الشباب في "بريكس" ومنصة "بريكس" النووية تقريرًا بعنوان "التقدم في المفاعلات الصغيرة المعيارية"، بمشاركة 16 باحثًا من تسع دول، متناولًا مسارات نشر هذه المفاعلات ودعم التعاون بين دول "بريكس".
وفي جناح الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أطلق التقرير، الذي أعدّه فريق خبراء شباب من دول "بريكس" في مجال الطاقة النووية والتقنيات ذات الصلة.
وجمعت جلسة الإطلاق، تحت عنوان "القيادة الإقليمية ومسارات التنمية العالمية للمفاعلات المعيارية الصغيرة"، مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء دوليين وقادة قطاع الصناعة وممثلي منظمات الشباب لمناقشة آفاق نشر هذه المفاعلات ضمن مسار الانتقال العالمي للطاقة النظيفة.
وافتتح نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف الجلسة، قبل أن يقدم جوناثان راموس أوليفيرا من البرازيل التقرير، موضحًا: "شارك في إعداد هذا التقرير الخاص 16 باحثًا شابًا من تسع دول و12 مؤسسة. هدفنا هو تحليل دور المفاعلات المعيارية الصغيرة في التحول العالمي للطاقة وتحديد مسارات التعاون بين دول بريكس".
محطة نووية لإنتاج الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
روسيا والهند تطوران مشاريع جديدة لمحطات الطاقة النووية
10 نوفمبر, 09:13 GMT
وانطلق إعداد التقرير خلال القمة السابعة لطاقة شباب "بريكس" في برازيليا في يونيو 2025، حيث يتناول اتجاهات التكنولوجيا وسلاسل توريد الوقود النووي ورؤى دول "بريكس" والدول الشريكة، إضافةً إلى التحديات المرتبطة بنشر هذا النوع من المفاعلات في دول الجنوب العالمي. كما يطرح التقرير توصيات سياسية لتعزيز التعاون داخل إطار "بريكس".
ولعبت منصة "بريكس النووية" — التي تأسست بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في الترويج للطاقة النووية كمصدر للطاقة النظيفة — دورًا رئيسيًا في دعم الأبحاث.
وتضم المنصة شركات وهيئات حكومية من ثماني دول، بينها الصين، جنوب أفريقيا، روسيا، البرازيل، إيران، بوليفيا، مصر، وإثيوبيا، وتهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي في مجال الطاقة النووية كمصدر نظيف للطاقة.

صوت شبابي موحد

عكست المبادرات في "كوب 30" الدور المتنامي للشباب في صياغة أجندة الطاقة النووية العالمية. من خلال الشراكات البحثية والمبادرات الإقليمية، يساهم القادة الشباب في تعزيز استخدام التقنيات النووية كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات المناخية العالمية.
وأكد القادة الشباب أن "التفكير نووياً هو التفكير في المستقبل، الاستدامة، والتعاون"، مشددين على أن الجيل الجديد سيقود التحول نحو مستقبل أنظف وأكثر قدرة على الصمود.
ومع التركيز غير المسبوق في "كوب 30" على الطاقة النووية — بما في ذلك المفاعلات الصغيرة المعيارية — يبرز الجيل الجديد من الخبراء بمبادرات ملموسة ورؤى جديدة والتزام مشترك نحو مستقبل أنظف وأكثر قدرة على الصمود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала