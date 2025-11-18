عربي
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن أهمية القرار تتركز في وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مع السماح بإمكانية الدخول في المسار السياسي والتفاوضي، وإقامة الدولة الفلسطينية أصبحت مرْهُونَة بالإصلاحات المطلوبة من السلطة الوطنية الفلسطينية.وأكد أن الاستقرار الذي ينشده العالم لمنطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا برحيل الاحتلال الإسرائيلي عن أراضي دولة فلسطين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين على أرض الواقع.وصوّت مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الاثنين، على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، التي تتضمن نشر قوة دولية ومساراً إلى دولة فلسطينية.وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام، فقد تمت مراجعة نص مشروع القرار الأمريكي مرات عدة في إطار مفاوضات ضمن مجلس الأمن.وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بتصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يؤيد خطته بشأن السلام في قطاع غزة، فيما انتقدت موسكو هذا القرار بسبب غياب إعادة التأكيد على حل الدولتين في قرار مجلس الأمن.وأضاف ترامب: "سيسجل هذا باعتباره أحد أكبر الموافقات في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في جميع أنحاء العالم، وهي لحظة ذات أبعاد تاريخية حقيقية".وقال نيبنزيا، في كلمة له خلال جلسة في مجلس الأمن بعد اعتماد القرار الأمريكي بشأن قطاع غزة: "انطلقنا من ضرورة أن يعكس القرار الإطار القانوني الدولي وأن يؤكد المبادئ الأساسية، وعلى رأسها حل الدولتين، وهو ما لم يتحقق".وأضاف نيبنزيا أن "الشيء الأساسي هو ألا تصبح هذه الوثيقة غطاء للتجارب الأمريكية والإسرائيلية غير المنضبطة، وألا تتحول إلى حكم نهائي على حل الدولتين".
قيادي في حركة فتح: خطة ترامب يحيط بها الغموض بشأن حل الدولتين وربط الضفة بغزة

قال الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الموافقة على المشروع الأمريكي في قطاع غزة يتناول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا السياق.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن أهمية القرار تتركز في وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مع السماح بإمكانية الدخول في المسار السياسي والتفاوضي، وإقامة الدولة الفلسطينية أصبحت مرْهُونَة بالإصلاحات المطلوبة من السلطة الوطنية الفلسطينية.
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفا أطلقه أنصار الله من اليمن سقط في منطقة مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب في إسرائيل، 4 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
بعد إقرار مجلس الأمن لخطة ترامب في غزة.. هل تعلن "أنصار الله" التوقف نهائيا عن استهداف إسرائيل؟
19:04 GMT
وتابع: "الأمر بالنسبة لنا لا يزال يحيطه الغموض، حيث لا يشير صراحة إلى مسألة ربط الضفة الغربية بقطاع غزة، أو إلى حل الدولتين، كما أشارت إليه اتفاقية أوسلو".
وأكد أن الاستقرار الذي ينشده العالم لمنطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا برحيل الاحتلال الإسرائيلي عن أراضي دولة فلسطين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين على أرض الواقع.
وصوّت مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الاثنين، على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، التي تتضمن نشر قوة دولية ومساراً إلى دولة فلسطينية.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام، فقد تمت مراجعة نص مشروع القرار الأمريكي مرات عدة في إطار مفاوضات ضمن مجلس الأمن.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
خبير: تبني مجلس الأمن للخطة الأمريكية تأكيد على مشروع الشرق الأوسط الجديد ورغبة إسرائيل التوسعية
15:00 GMT
وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بتصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يؤيد خطته بشأن السلام في قطاع غزة، فيما انتقدت موسكو هذا القرار بسبب غياب إعادة التأكيد على حل الدولتين في قرار مجلس الأمن.
وكتب ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "أهنئ العالم على التصويت المذهل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي أقر وأيد مجلس السلام، الذي سأرأسه، والذي يضم أقوى القادة وأكثرهم احتراماً في جميع أنحاء العالم".
وأضاف ترامب: "سيسجل هذا باعتباره أحد أكبر الموافقات في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في جميع أنحاء العالم، وهي لحظة ذات أبعاد تاريخية حقيقية".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
الفصائل الفلسطينية ترفض بالإجماع قرار مجلس الأمن حول غزة وتعتبره "شراكة دولية في الإبادة"
11:36 GMT
وبدوره، انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، القرار الأمريكي بشأن غزة، كونه لا يعيد التأكيد على الأسس القانونية والقرارات الدولية الراسخة، وخاصة "الصيغة الجوهرية" القاضية بحل الدولتين.
وقال نيبنزيا، في كلمة له خلال جلسة في مجلس الأمن بعد اعتماد القرار الأمريكي بشأن قطاع غزة: "انطلقنا من ضرورة أن يعكس القرار الإطار القانوني الدولي وأن يؤكد المبادئ الأساسية، وعلى رأسها حل الدولتين، وهو ما لم يتحقق".
وأضاف نيبنزيا أن "الشيء الأساسي هو ألا تصبح هذه الوثيقة غطاء للتجارب الأمريكية والإسرائيلية غير المنضبطة، وألا تتحول إلى حكم نهائي على حل الدولتين".
