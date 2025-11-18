https://sarabic.ae/20251118/مسؤول-عماني-لـسبوتنيك-لدينا-علاقات-وثيقة-مع-روسيا-تشمل-العديد-من-القطاعات-ونعمل-على-تطويرها-1107230805.html

مسؤول عماني لـ"سبوتنيك": لدينا علاقات وثيقة مع روسيا تشمل العديد من القطاعات ونعمل على تطويرها

مسؤول عماني لـ"سبوتنيك": لدينا علاقات وثيقة مع روسيا تشمل العديد من القطاعات ونعمل على تطويرها

سبوتنيك عربي

قال الدكتور فارس بن تركي، رئيس مكتب الهوية الوطنية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان، إن السلطنة تتطلع لمواكبة التطور والحداثة مع الحفاظ على الهوية الوطنية، مؤكدا... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-18T10:20+0000

2025-11-18T10:20+0000

2025-11-18T10:20+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار العالم الآن

العالم العربي

سلطنة عمان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107230611_0:0:1251:703_1920x0_80_0_0_c343a123cb8ab1d7e6e445c2e1b9ce5b.jpg

وأكد في تصريح خاص مع "سبوتنيك"، على الاستفادة المتبادلة بين البلدين والتعاون المثمر في الجوانب الثقافية وعلى مستوى المتاحف.وتابع: "بالتأكيد روسيا دولة عريقة ولديها تاريخ وحضارة وإرث ثقافية ممتد، ونتطلع لمزيد من التعاون وتطوير أوجه الشراكة في العديد من القطاعات".وأضاف، خلال جلسة حوارية تحت عنوان "إرث حضاري بين عمان والعالم"، ضمن فعاليات احتفالات سلطنة عمان باليوم الوطني العماني، أن "مشروع الهوية الترويجية الخاصة بسلطنة عمان، تستند على مركزية الترابط العماني".ولفت إلى أن مواقف عمان في القضايا السياسية مع دول الجوار والعالم وكذلك التراث العماني وكل ما يشكل الهوية العمانية ليس وليد القرن الحالي، بل هو تواصل واتصال قامت عليه الحضارة العمانية.وتابع: "عمان مجتمع مفكر ومتأن ولا يسعى لتقليد الغير، بل يتسم بالسمت العماني، الذي يتميز بخصوصية عمانية خالصة في التعاطي مع كافة الأمور".وأشار إلى أن عمان شريك استراتيجي مع عديد من دول العالم، كما أنها تسرد قصتها وهي جزء من الحوار، وأنها تخدم مصالحها ولا تضحي بمبادئها ولا قيمها، في تفاعلها مع قضايا المنطقة والعالم.ولفت إلى أن الهدف من الهوية الترويجية لا يعني استبدال الهوية الوطنية، بل تعظيمها وتعزيزها استنادا إلى الإرث والتاريخ والتقاليد والمبادئ العمانية.وشدد على أن الإنسان العماني يريد أن يحقق النجاحات والتقدم مستندا على الإرث التاريخي والحضاري، وأن الهوية هي القلب والبوصلة التي تساعد في الوصول إلى تحقيق أهداف ورؤية عمان المستقبلية.وتحتفل سلطنة عُمان باليوم الوطني، في العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، ذكرى مرور 281 عاما على تأسيس الدولة البوسعيدية، فيما تواصل سلطنة عمان تحقيق إنجازاتها الشاملة ضمن مسيرة نهضتها المتجدّدة، بقيادة السلطان هيثم بن طارق، القائد الأعلى.وتستعد السلطنة لتنظيم الاستعراض العسكري في 20 من نوفمبر الذي يجسد الانتماء، و الولاء لعمان والـسلطان، وسيتضمن هذا الاحتفال تقديم عرض عسكري تقدمه وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العماني، وسلاح الجو السلطاني والبحرية والحرس السلطاني وقوة السلطان الخاصة، وشرطة عمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني، بالإضافة إلى عروض لقوات الفرق الوطنية، والخيالة وعروض موسيقية عسكرية تقدمها فرق الموسيقى العسكرية المشتركة والراكبة.كما يقيم العمانيون الاحتفالات في مختلف أنحاء البلاد ويحيون الذكرى كل عام بطقوس عمانية تقليدية تحيي التراث العماني المتصل بالتطور الحالي الذي تشهده السلطنة.

https://sarabic.ae/20250709/روسيا-تعلن-موعد-بدء-الإعفاء-المتبادل-من-التأشيرات-مع-سلطنة-عمان-1102524690.html

https://sarabic.ae/20250422/بوتين-يجري-محادثات-مع-سلطان-عمان-في-موسكو--1099788656.html

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, سلطنة عمان