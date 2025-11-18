عربي
بوتين: روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على إنتاج كاسحات الجليد النووية الموثوقة
مسؤول عماني لـ"سبوتنيك": لدينا علاقات وثيقة مع روسيا تشمل العديد من القطاعات ونعمل على تطويرها
مسؤول عماني لـ"سبوتنيك": لدينا علاقات وثيقة مع روسيا تشمل العديد من القطاعات ونعمل على تطويرها
سبوتنيك عربي
قال الدكتور فارس بن تركي، رئيس مكتب الهوية الوطنية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان، إن السلطنة تتطلع لمواكبة التطور والحداثة مع الحفاظ على الهوية الوطنية، مؤكدا... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
مسؤول عماني لـ"سبوتنيك": لدينا علاقات وثيقة مع روسيا تشمل العديد من القطاعات ونعمل على تطويرها

10:20 GMT 18.11.2025

حصري
قال الدكتور فارس بن تركي، رئيس مكتب الهوية الوطنية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان، إن السلطنة تتطلع لمواكبة التطور والحداثة مع الحفاظ على الهوية الوطنية، مؤكدا أهمية العلاقات الروسية العمانية، والتي تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية وكذلك الجوانب الدبلوماسية والثقافية.
وأكد في تصريح خاص مع "سبوتنيك"، على الاستفادة المتبادلة بين البلدين والتعاون المثمر في الجوانب الثقافية وعلى مستوى المتاحف.
وتابع: "بالتأكيد روسيا دولة عريقة ولديها تاريخ وحضارة وإرث ثقافية ممتد، ونتطلع لمزيد من التعاون وتطوير أوجه الشراكة في العديد من القطاعات".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
روسيا تعلن موعد بدء الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع سلطنة عمان
9 يوليو, 13:26 GMT
وأضاف، خلال جلسة حوارية تحت عنوان "إرث حضاري بين عمان والعالم"، ضمن فعاليات احتفالات سلطنة عمان باليوم الوطني العماني، أن "مشروع الهوية الترويجية الخاصة بسلطنة عمان، تستند على مركزية الترابط العماني".
ولفت إلى أن مواقف عمان في القضايا السياسية مع دول الجوار والعالم وكذلك التراث العماني وكل ما يشكل الهوية العمانية ليس وليد القرن الحالي، بل هو تواصل واتصال قامت عليه الحضارة العمانية.
وتابع: "عمان مجتمع مفكر ومتأن ولا يسعى لتقليد الغير، بل يتسم بالسمت العماني، الذي يتميز بخصوصية عمانية خالصة في التعاطي مع كافة الأمور".
وأشار إلى أن عمان شريك استراتيجي مع عديد من دول العالم، كما أنها تسرد قصتها وهي جزء من الحوار، وأنها تخدم مصالحها ولا تضحي بمبادئها ولا قيمها، في تفاعلها مع قضايا المنطقة والعالم.
ولفت إلى أن الهدف من الهوية الترويجية لا يعني استبدال الهوية الوطنية، بل تعظيمها وتعزيزها استنادا إلى الإرث والتاريخ والتقاليد والمبادئ العمانية.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
بوتين يتحدث عن خطط التعاون بين روسيا وسلطنة عمان
22 أبريل, 11:08 GMT
وشدد على أن الإنسان العماني يريد أن يحقق النجاحات والتقدم مستندا على الإرث التاريخي والحضاري، وأن الهوية هي القلب والبوصلة التي تساعد في الوصول إلى تحقيق أهداف ورؤية عمان المستقبلية.
وتحتفل سلطنة عُمان باليوم الوطني، في العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، ذكرى مرور 281 عاما على تأسيس الدولة البوسعيدية، فيما تواصل سلطنة عمان تحقيق إنجازاتها الشاملة ضمن مسيرة نهضتها المتجدّدة، بقيادة السلطان هيثم بن طارق، القائد الأعلى.
وتستعد السلطنة لتنظيم الاستعراض العسكري في 20 من نوفمبر الذي يجسد الانتماء، و الولاء لعمان والـسلطان، وسيتضمن هذا الاحتفال تقديم عرض عسكري تقدمه وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العماني، وسلاح الجو السلطاني والبحرية والحرس السلطاني وقوة السلطان الخاصة، وشرطة عمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني، بالإضافة إلى عروض لقوات الفرق الوطنية، والخيالة وعروض موسيقية عسكرية تقدمها فرق الموسيقى العسكرية المشتركة والراكبة.
كما يقيم العمانيون الاحتفالات في مختلف أنحاء البلاد ويحيون الذكرى كل عام بطقوس عمانية تقليدية تحيي التراث العماني المتصل بالتطور الحالي الذي تشهده السلطنة.
