لافروف يجري محادثات مع نظيره الباكستاني في موسكو

وقال لافروف خلال محادثاته مع وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في العاصمة الروسية موسكو: "إن التعاون القائم على الفائدة المشتركة بين بلدينا يتطور، ونحاول تعزيز علاقاتنا مع كل دول منطقة آسيا الجنوبية".وتابع: "هناك الكثير من الفعاليات التي تجري على الساحة الدولية ونحن نعلم بأن باكستان تعتبر دولة مشاركة أو عضو غير دائم في مجلس الأمن لذلك هناك الكثير من المواضيع التي أرغب بمناقشتها معكم".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو تقدر العلاقات التي تطورت بين روسيا وباكستان، وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في الصين: "لا بد لي من الإشارة إلى أن باكستان كانت ولا تزال شريكتنا. ونحن نقدر العلاقات التي تطورت بين بلدينا".
