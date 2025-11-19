https://sarabic.ae/20251119/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-أوامر-إخلاء-لسكان-قرى-لبنانية-تمهيدا-لقصفها-1107285365.html
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه سيهاجم، في المدى الزمني القريب، بنى تحتية عسكرية قال إنها تابعة لـ"حزب الله" في أنحاء جنوب لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "أصدر أوامر إخلاء لسكان قريتي دير كيفا وشحور جنوبي لبنان تمهيدا لقصفهما"، مؤكدا أنه سيهاجم "بنى تحتية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان للتعامل مع محاولاته إعادة بناء أنشطته في المنطقة".وأعلن المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، داني غفري، في وقت سابق، أن تقريراً شاملاً سيُرفع غداً الخميس إلى مجلس الأمن الدولي يوثّق جميع الانتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701.وأوضح غفري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن التقرير، الذي يُعدّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بناءً على بيانات اليونيفيل، "سيتناول كافة الخروقات المرصودة في منطقة عمليات القوة، ومنها مخابئ الأسلحة التي تم اكتشافها داخل نطاق عمل اليونيفيل، والانتهاكات الجوية الإسرائيلية المستمرة، وحوادث إطلاق النار على قوات حفظ السلام الدولية أو أي استهداف مباشر لها".وأكد المتحدث، أن "هذا التقرير الدوري يأتي تنفيذاً لمتطلبات القرار 1701 والقرارات اللاحقة التي تُلزم الأمين العام بإطلاع مجلس الأمن بانتظام على مدى الالتزام بهذا القرار".وكشف أن "قوات اليونيفيل رصدت منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بلبنان أكثر من 7300 انتهاك جوي إسرائيلي، وما يزيد عن 2400 نشاط للجيش الإسرائيلي شمالي الخط الأزرق".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
