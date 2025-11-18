https://sarabic.ae/20251118/جوزاف-عون-لبنان-منفتح-على-محيطه-العربي-والدولي-1107250126.html

جوزاف عون: لبنان منفتح على محيطه العربي والدولي

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، انفتاح لبنان على محيطه العربي والدولي، مشددًا على أن بلاده لا تسعى إلى "تعاطف" أو "صدقة"، بل تقدم "فرصة"... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

وجاءت تصريحاته خلال افتتاح مؤتمر "بيروت 1" الاستثماري في الواجهة البحرية ببيروت، الذي يُعد خطوة أولى نحو إعادة بناء الاقتصاد اللبناني تحت شعار "الثقة المستعادة"، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وفي كلمة افتتاحية، وجه عون نداءً مباشرًا إلى "كل صديق للبنان، إلى كل مستثمر، إلى كل شريك محتمل"، قائلًا: "لبنان لا يطلب تعاطفًا، بل ثقة. لا ينتظر صدقة، بل يقدم فرصة". وأوضح، "أصدقاؤنا من لبنان ومن العالم، من القطاع الخاص، من دول شريكة وصديقة، ومن مجتمعنا الاغترابي" مرحب بهم جميعًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية. ولم يتردد عون في الاعتراف بالتحديات، قائلًا: "نحن لا نجمّل الواقع ولا ننكر الأوجاع، لكن اليأس لا يرمم دمارًا والصمت لا يصنع ثقة. الأفعال وحدها هي التي تغيّر المسار". وأبرز عون التقدم في "مسار إصلاحات حقيقية"، بما في ذلك إقرار قوانين تعزز الشفافية والمساءلة، وإعادة بناء المؤسسات على "أسس صلبة". وأكد أن هذه الإصلاحات "تواجه مقاومة داخل النظام نفسه لأن التغيير الحقيقي يمس مصالح مترسّخة"، لكنه شدد على الاستمرارية.وأضاف أن "انفتاحنا ليس شعارًا بل هو توجّه فعلي نحو شراكات جديدة نحو الأسواق المحيطة وتعزيز مكانة لبنان في خارطة الأعمال الإقليمية والدولية". وشدد الرئيس على أهمية تثبيت الأمن الداخلي، قائلًا: "المستثمر الذي يأتي إلى لبنان يجب أن يكون مطمئنًا أن حمايته ليست خاضعة لمزاج السياسة بل راسخة بثبات القانون". وأوضح أن "الأمن الذي نريده ليس أمن تهدئة مؤقتة بل أمن استقرار مستدام". وربط عون بين الإصلاحات والنمو الاقتصادي، موضحًا أن "النموّ الحقيقي يصنعه القطاع العام بالشراكة مع القطاع الخاص"، حيث "دور الدولة أن تضع الإطار وتضمن النزاهة والمنافسة، وأن تفسح المجال للقطاع الخاص كي يعيد خلق فرص العمل ويعيد الحركية للاقتصاد".وختم برؤية لبنان كـ"منصة استثمارية منفتحة وطموحة تجمع بين موقع جغرافي استراتيجي وطاقات بشرية مميّزة وفرص واسعة في قطاعات متعدّدة". ورحب عون "بالأشقاء السعوديين، المشاركين للمرة الأولى في مناسبة لبنانية على هذا المستوى، منذ مدة كانت كافية لتشتاق بيروت إليهم، ويشتاقوا إليها".وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قد أكد، أمس الإثنين، التزام لبنان الكامل بعدم السماح بتحويل أراضيه "منصة لزعزعة أمن الأشقاء العرب أو ممراً لتهريب المخدرات أو أي مواد ممنوعة".جاءت تصريحات سلام خلال استقباله وفداً سعودياً رفيع المستوى زار بيروت لبحث آليات استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، بعد سنوات من التوقف، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأضاف أن هذا التحرك يأتي تنفيذاً لما تم التوافق عليه خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، وما نوقش مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وأشاد رئيس الحكومة بـ"المواقف السعودية الداعمة والثابتة للبنان واستقراره"، مؤكداً تقدير اللبنانيين لهذا الدعم.كما رحب سلام بمشاركة الوفد السعودي في مؤتمر "بيروت 1"، الذي ينطلق يوم الثلاثاء تحت عنوان "بيروت تنهض من جديد"، برعاية الرئيس جوزاف عون، وبحضور مئات المستثمرين العرب والدوليين، معتبراً أن الحضور السعودي "يمنح المؤتمر زخماً كبيراً ويؤكد ثقة المملكة بمستقبل لبنان".

