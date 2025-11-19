https://sarabic.ae/20251119/الحكومة-السودانية-ترحب-بالجهود-الأمريكية-السعودية-لإحلال-السلام-العادل-في-البلاد-1107307499.html

الحكومة السودانية ترحب بالجهود الأمريكية السعودية لإحلال السلام العادل في البلاد

أعربت حكومة السودان عن ترحيبها بالمساعي التي تقودها السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم جهود إحلال السلام في البلاد. 19.11.2025, سبوتنيك عربي

بنغازي - سبوتنيك. وأكدت جاهزيتها للانخراط الجاد في أي خطوات من شأنها تحقيق السلام في السودان، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه العمل مع شركاء آخرين على رأسهم السعودية لإنهاء الصراع الدائر في السودان.وجاء في بيان لمجلس السيادة الانتقالي السوداني، أعلن من خلاله ترحيب حكومة السودان بجهود المملكة والإدارة الأمريكية من أجل إحلال السلام العادل والمنصف في السودان والعمل من أجل إيقاف نزيف الدم السوداني.وأكدت "استعدادها للانخراط الجاد معهم من أجل تحقيق السلام الذي ينتظره الشعب السوداني".في سياق متصل، أعرب قائد الجيش رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" عن شكره للرئيس ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وكان الرئيس ترامب قد ذكر في كلمة خلال منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي، بمشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنه "يريد جلالته مني أن أفعل شيئا قويا للغاية يتعلق بالسودان، لم يكن ضمن مخططاتي أن أشارك في ذلك. اعتقدت أن الأمر شيء مجنون وخارج عن السيطرة، لكنني أرى أهمية ذلك بالنسبة لك [بن سلمان] ولكثير من أصدقائك في القاعة، وسنبدأ بالعمل في السودان".وذكر ترامب أن ولي العهد السعودي أثار قضية السودان خلال اجتماعهما ليلة أمس، منوها إلى أن إدارته بدأت بالفعل العمل على ذلك.ويشار إلى أن "قوات الدعم السريع" السودانية قد أعلنت، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني.كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان.

