الولايات المتحدة تؤكد بيع نظام صواريخ دفاع جوي متطور لتايوان بقيمة 700 مليون دولار
أكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بيع نظام صواريخ دفاع جوي متطور لتايوان بقيمة تقارب 700 مليون دولار، في ثاني صفقة أسلحة من نوعها لتايبيه خلال أسبوع واحد. 19.11.2025
وذكر البنتاغون، في بيان، أن شركة "آر تي إكس" تلقت عقدًا بسعر ثابت لتوريد وحدات "ناسامز"، ومن المتوقع أن يكتمل العمل بحلول فبراير 2031، بقيمة إجمالية تبلغ 698,948,760 دولار.وكانت واشنطن قد أعلنت العام الماضي أن تايوان ستحصل على ثلاث وحدات من نظام الدفاع الجوي متوسط المدى "ناسامز" الذي تصنعه شركة آر تي إكس، ضمن صفقة أسلحة قيمتها 2 مليار دولار.ويعد هذا السلاح جديدًا لتايوان، حيث تستخدمه حاليًا فقط أستراليا وإندونيسيا في المنطقة، ما يمنح تايوان تعزيزًا كبيرًا في قدراتها الدفاعية الجوية.وفي صفقة أخرى، وافقت الولايات المتحدة يوم الخميس على بيع مقاتلات وأجزاء طائرات لتايوان بقيمة 330 مليون دولار، وهي الصفقة الأولى من نوعها منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير، ما أثار شكر تايبيه وغضب بكين.ويُلزم القانون الأمريكي الولايات المتحدة بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية، وهو ما يثير غضب بكين المستمر.وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها دولة مستقلة.وبينما تمتلك الصين واحدا من أقوى جيوش العالم ويصنف أسطولها في المرتبة الأولى عالميا، فإن تايوان تخطط لمواجهة أي هجوم صيني محتمل بتكتيكات عسكرية تتضمن الاعتماد على مجموعات قتالية متحركة وتقليل حجم القوات الثابتة التي يمكن استهدافها والتركيز على وسائل الحرب الإلكترونية.
