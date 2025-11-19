https://sarabic.ae/20251119/باحث-فلسطيني-مشروع-ترامب-لن-ينجح-دون-موافقة-الفلسطينيين-1107300496.html
باحث فلسطيني: مشروع ترامب لن ينجح دون موافقة الفلسطينيين
أكد الكاتب والباحث الفلسطيني من بيروت، أحمد صباحي، أن مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة "لن يكتب له النجاح ما لم يحظَ بموافقة الفلسطينيين"، لافتا إلى
وأوضح صباحي، في تصريح لإذاعة "سبوتنيك"، أن المقترح الأمريكي لم يُعر المطلب الفلسطيني أي أهمية، وهو يواجه عقبات عدة ويستدعي المزيد من النقاش، إذ يتضمن بنودا تتعارض مع أبسط مبادىء أي شعب يسعى لتقرير مصيره، أبرزها رفض فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ورفض أن تقرر الدول مصيره الفلسطينيين ومسارهم السياسي، عبر "مجلس سلام" لمدة سنتين يحق لرؤسائه إنشاء كيانات دولية في قطاع غزة.وأشار الباحث الفلسطيني إلى أن "ترامب انتقل من طرح تهجير سكان غزة إلى الحديث عن إدارة القطاع، "من دون أن نعلم تحت أي شروط". وحول نتائج لقاء ترامب والعاهل السعودي وانعكاسه على القضية الفلسطينية، رأى صباحي أن الولايات المتحدة "تحاول تسويق الوهم للفلسطينيين تحت عنوان مسار حل الدولتين"، رغم الرفض الإسرائيلي القاطع لهذا الحل. ولفت إلى أن الحديث يدور عن مسار سياسي قد يبدأ بعد عامين في حال نفذت السلطة الفلسطينية إصلاحات محددة، وليس عن تبنٍ فعلي لحل الدولتين. وختم بأن "الحل يكمن في استمرار النضال حتى إقرار حق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية".المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إسرائيل ارتكبت 393 خرقا لقرار وقف إطلاق النار منذ تنفيذهالجيش الإسرائيلي: قتلنا مسلحا فلسطينيا بعد أن اجتاز "الخط الأصفر" شمال غزة
حصري
أكد الكاتب والباحث الفلسطيني من بيروت، أحمد صباحي، أن مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة "لن يكتب له النجاح ما لم يحظَ بموافقة الفلسطينيين"، لافتا إلى أن "المبادرة لا تزال محاطة بكثير من الضبابية"، معتبرا أن السؤال المطروح اليوم يتعلق بطبيعة الدور العربي المرتقب في هذا المسار.
وأوضح صباحي، في تصريح لإذاعة "سبوتنيك"، أن المقترح الأمريكي لم يُعر المطلب الفلسطيني أي أهمية، وهو يواجه عقبات عدة ويستدعي المزيد من النقاش، إذ يتضمن بنودا تتعارض مع أبسط مبادىء أي شعب يسعى لتقرير مصيره، أبرزها رفض فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ورفض أن تقرر الدول مصيره الفلسطينيين ومسارهم السياسي، عبر "مجلس سلام" لمدة سنتين يحق لرؤسائه إنشاء كيانات دولية في قطاع غزة.
وأشار الباحث الفلسطيني إلى أن "ترامب انتقل من طرح تهجير سكان غزة إلى الحديث عن إدارة القطاع، "من دون أن نعلم تحت أي شروط".
وبين أن الفصائل الفلسطينية لن تقبل بأي قوة دولية تمتلك حرية استخدام القوة داخل القطاع، لكنها قد تنظر بإيجابية إلى انتشار قوات فصل شبيهة بالـ"اليونيفيل" على الحدود، شرط أن تكون قوات موضوعية وغير منحازة للاحتلال، وأن تحدد صلاحياتها ومهامها داخل القطاع بقرار واضح من مجلس الأمن الدولي.
وحول نتائج لقاء ترامب والعاهل السعودي وانعكاسه على القضية الفلسطينية، رأى صباحي أن الولايات المتحدة "تحاول تسويق الوهم للفلسطينيين تحت عنوان مسار حل الدولتين"، رغم الرفض الإسرائيلي القاطع لهذا الحل.
ولفت إلى أن الحديث يدور عن مسار سياسي قد يبدأ بعد عامين في حال نفذت السلطة الفلسطينية إصلاحات محددة، وليس عن تبنٍ فعلي لحل الدولتين. وختم بأن "الحل يكمن في استمرار النضال حتى إقرار حق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية".