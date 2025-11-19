باحث فلسطيني: مشروع ترامب لن ينجح دون موافقة الفلسطينيين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث فلسطيني: مشروع ترامب لن ينجح دون موافقة الفلسطينيين
باحث فلسطيني: مشروع ترامب لن ينجح دون موافقة الفلسطينيين
وأوضح صباحي، في تصريح لإذاعة "سبوتنيك"، أن المقترح الأمريكي لم يُعر المطلب الفلسطيني أي أهمية، وهو يواجه عقبات عدة ويستدعي المزيد من النقاش، إذ يتضمن بنودا تتعارض مع أبسط مبادىء أي شعب يسعى لتقرير مصيره، أبرزها رفض فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ورفض أن تقرر الدول مصيره الفلسطينيين ومسارهم السياسي، عبر "مجلس سلام" لمدة سنتين يحق لرؤسائه إنشاء كيانات دولية في قطاع غزة.وأشار الباحث الفلسطيني إلى أن "ترامب انتقل من طرح تهجير سكان غزة إلى الحديث عن إدارة القطاع، "من دون أن نعلم تحت أي شروط". وحول نتائج لقاء ترامب والعاهل السعودي وانعكاسه على القضية الفلسطينية، رأى صباحي أن الولايات المتحدة "تحاول تسويق الوهم للفلسطينيين تحت عنوان مسار حل الدولتين"، رغم الرفض الإسرائيلي القاطع لهذا الحل. ولفت إلى أن الحديث يدور عن مسار سياسي قد يبدأ بعد عامين في حال نفذت السلطة الفلسطينية إصلاحات محددة، وليس عن تبنٍ فعلي لحل الدولتين. وختم بأن "الحل يكمن في استمرار النضال حتى إقرار حق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية".المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إسرائيل ارتكبت 393 خرقا لقرار وقف إطلاق النار منذ تنفيذهالجيش الإسرائيلي: قتلنا مسلحا فلسطينيا بعد أن اجتاز "الخط الأصفر" شمال غزة
أكد الكاتب والباحث الفلسطيني من بيروت، أحمد صباحي، أن مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة "لن يكتب له النجاح ما لم يحظَ بموافقة الفلسطينيين"، لافتا إلى أن "المبادرة لا تزال محاطة بكثير من الضبابية"، معتبرا أن السؤال المطروح اليوم يتعلق بطبيعة الدور العربي المرتقب في هذا المسار.
وأوضح صباحي، في تصريح لإذاعة "سبوتنيك"، أن المقترح الأمريكي لم يُعر المطلب الفلسطيني أي أهمية، وهو يواجه عقبات عدة ويستدعي المزيد من النقاش، إذ يتضمن بنودا تتعارض مع أبسط مبادىء أي شعب يسعى لتقرير مصيره، أبرزها رفض فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ورفض أن تقرر الدول مصيره الفلسطينيين ومسارهم السياسي، عبر "مجلس سلام" لمدة سنتين يحق لرؤسائه إنشاء كيانات دولية في قطاع غزة.

وأشار الباحث الفلسطيني إلى أن "ترامب انتقل من طرح تهجير سكان غزة إلى الحديث عن إدارة القطاع، "من دون أن نعلم تحت أي شروط".

وبين أن الفصائل الفلسطينية لن تقبل بأي قوة دولية تمتلك حرية استخدام القوة داخل القطاع، لكنها قد تنظر بإيجابية إلى انتشار قوات فصل شبيهة بالـ"اليونيفيل" على الحدود، شرط أن تكون قوات موضوعية وغير منحازة للاحتلال، وأن تحدد صلاحياتها ومهامها داخل القطاع بقرار واضح من مجلس الأمن الدولي.

مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
الفصائل الفلسطينية ترفض بالإجماع قرار مجلس الأمن حول غزة وتعتبره "شراكة دولية في الإبادة"
أمس, 11:36 GMT
وحول نتائج لقاء ترامب والعاهل السعودي وانعكاسه على القضية الفلسطينية، رأى صباحي أن الولايات المتحدة "تحاول تسويق الوهم للفلسطينيين تحت عنوان مسار حل الدولتين"، رغم الرفض الإسرائيلي القاطع لهذا الحل.
ولفت إلى أن الحديث يدور عن مسار سياسي قد يبدأ بعد عامين في حال نفذت السلطة الفلسطينية إصلاحات محددة، وليس عن تبنٍ فعلي لحل الدولتين. وختم بأن "الحل يكمن في استمرار النضال حتى إقرار حق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية".
