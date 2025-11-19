https://sarabic.ae/20251119/حفل-جوائز-الكاف-بيراميدز-المصري-يتوج-بجائزة-أفضل-ناد-في-أفريقيا-لعام-2025-1107303883.html
حفل جوائز الكاف... "بيراميدز" المصري يتوج بجائزة أفضل ناد في أفريقيا لعام 2025
حفل جوائز الكاف... "بيراميدز" المصري يتوج بجائزة أفضل ناد في أفريقيا لعام 2025
سبوتنيك عربي
توج نادي "بيراميدز" المصري بلقب أفضل نادٍ في القارة الأفريقية، في إعلان أدلى به الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) خلال حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025،... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T19:19+0000
2025-11-19T19:19+0000
2025-11-19T19:22+0000
مصر
أخبار مصر الآن
رياضة
أخبار المغرب اليوم
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105189794_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_080f18a70b681f266e40b2eaa4f8785e.jpg
يُعد هذا التتويج إنجازًا تاريخيًا للنادي المصري، الذي يعكس تفوقه في المنافسات القارية خلال الموسم الماضي.وتنافس بيراميدز في هذه الفئة مع ناديي نهضة بركان المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، ليبرز كالفائز الأبرز بفضل إنجازاته اللافتة في الدوري المصري والمنافسات الأفريقية. وسجل اللاعب فيستون ماييلي الهدف الوحيد في المباراة، وفقا لموقع "اليوم السابع" المصري.بهذا الانتصار، يُضيف بيراميدز لقب السوبر الأفريقي إلى خزائنه، محققًا أول ألقابه القارية في تاريخه، ليصبح رابع بطولة في مسيرة النادي بعد ألقاب كأس مصر، كأس الرابطة، ودوري أبطال أفريقيا. ويأتي هذا الإنجاز بعد تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى هذا الموسم، فيما حصد نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد موسم استثنائي.وكان نادي بيراميدز المصري قد تُوِّج بلقب كأس القارات الثلاث (آسيا، إفريقيا، وأوقيانوسيا)، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على مضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما الشهر قبل الماضي على ملعب الإنماء بمدينة جدة.ويدين بيراميدز، بالفضل في هذا الانتصار لمهاجمه الكونغولي فيستون ماييلي، الذي تألق بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 21، 71، و75.
https://sarabic.ae/20251003/1105564885.html
https://sarabic.ae/20250926/1105289929.html
مصر
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105189794_20:0:1087:800_1920x0_80_0_0_e699c828d4036e85cb4cfe58f98478e8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, أخبار المغرب اليوم, منوعات
مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, أخبار المغرب اليوم, منوعات
حفل جوائز الكاف... "بيراميدز" المصري يتوج بجائزة أفضل ناد في أفريقيا لعام 2025
19:19 GMT 19.11.2025 (تم التحديث: 19:22 GMT 19.11.2025)
توج نادي "بيراميدز" المصري بلقب أفضل نادٍ في القارة الأفريقية، في إعلان أدلى به الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) خلال حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025، الذي يجري اليوم الأربعاء في مدينة الرباط بالمغرب، وفقا لمواقع رياضية.
يُعد هذا التتويج إنجازًا تاريخيًا للنادي المصري، الذي يعكس تفوقه في المنافسات القارية خلال الموسم الماضي.
وسلم الجائزة المهندس ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، الذي يقود وفد النادي في العاصمة المغربية، وسط تصفيق حار من الحاضرين.
وتنافس بيراميدز
في هذه الفئة مع ناديي نهضة بركان المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، ليبرز كالفائز الأبرز بفضل إنجازاته اللافتة في الدوري المصري والمنافسات الأفريقية.
وتوّج فريق "بيراميدز" المصري بلقب كأس السوبر الأفريقي بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أُقيمت الشهر الماضي على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسة تحديد بطل السوبر الأفريقي.
وسجل اللاعب فيستون ماييلي الهدف الوحيد في المباراة، وفقا لموقع "اليوم السابع" المصري.
بهذا الانتصار، يُضيف بيراميدز لقب السوبر الأفريقي إلى خزائنه، محققًا أول ألقابه القارية في تاريخه، ليصبح رابع بطولة في مسيرة النادي بعد ألقاب كأس مصر، كأس الرابطة، ودوري أبطال أفريقيا.
ويأتي هذا الإنجاز بعد تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا
للمرة الأولى هذا الموسم، فيما حصد نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد موسم استثنائي.
وكان نادي بيراميدز المصري قد تُوِّج بلقب كأس القارات الثلاث (آسيا، إفريقيا
، وأوقيانوسيا)، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على مضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما الشهر قبل الماضي على ملعب الإنماء بمدينة جدة.
ويدين بيراميدز
، بالفضل في هذا الانتصار لمهاجمه الكونغولي فيستون ماييلي، الذي تألق بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 21، 71، و75.