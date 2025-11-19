https://sarabic.ae/20251119/حماس-ادعاءات-إسرائيل-بتعرض-قواتها-لإطلاق-النار-محاولة-لتبرير-جرائمها-1107305584.html

"حماس": ادعاءات إسرائيل بتعرض قواتها لإطلاق النار محاولة لتبرير جرائمها

"حماس": ادعاءات إسرائيل بتعرض قواتها لإطلاق النار محاولة لتبرير جرائمها

سبوتنيك عربي

أدانت حركة "حماس" المجزرة التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس اليوم الأربعاء. 19.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-19T20:11+0000

2025-11-19T20:11+0000

2025-11-19T20:11+0000

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107209976_0:57:1399:844_1920x0_80_0_0_d8194fcbf659dc739a321b801efbba43.jpg

وأسفرت المجزرة عن مقتل أكثر من 28 فلسطينيا من ضمنهم أطفال ونساء، حيث اعتبرتها الحركة "تصعيدا خطيرا يسعى من خلالها مجرم الحرب نتنياهو إلى استئناف الإبادة ضد شعبنا".وشددت الحركة الفلسطينية في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، على رفضها "الادعاءات الصهيونية حول تعرّض قواته لإطلاق نار، ونعتبرها محاولة واهية ومكشوفة لتبرير جرائمه وانتهاكاته التي لم تتوقف، حيث ارتقى أكثر من 300 شهيد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وتواصلت سياسة هدم ونسف البيوت، وإغلاق معبر رفح البري، في تحد إسرائيلي صارخ للضامن الأمريكي والإقليمي". وطالبت "حماس" الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها المعلنة، والضغط الفوري والجاد للجم الاحتلال الإسرائيلي، وإجباره على احترام وقف إطلاق النار مع التشديد على وقف الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني.وناشدت الحركة، الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، بصفتهم جهات ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار الوفاء بتعهداتهم، وإلزام الجيش الإسرائيلي بوضع حد فوري لخروقاته التي تهدد مسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وفي السياق نفسه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، مقتل 279 فلسطينيا وإصابة أكثر من 652 آخرين، منذ وقف إطلاق النار في القطاع. وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له: إن "قوات الاحتلال ارتكبت 393 خرقا لقرار وقف إطلاق النار منذ تنفيذه"، مشيرا إلى أن "35 مواطنا اعتقلوا بشكل تعسفي في عمليات التوغل والاقتحام خلال وقف إطلاق النار".وأضاف البيان أن "الاحتلال نفذ 113 عملية إطلاق نار و17 توغلا و174 عملية قصف بري وجوي و85 عملية نسف"، مؤكدا أنه يعول على المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل، رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد 4 جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.

https://sarabic.ae/20251119/الجيش-الإسرائيلي-قتلنا-مسلحا-فلسطينيا-بعد-أن-اجتاز-الخط-الأصفر-شمال-غزة-1107294565.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار