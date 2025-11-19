https://sarabic.ae/20251119/مقاتلات-إماراتية-ترسم-لوحة-فنية-في-سماء-معرض-دبي-للطيران-2025-1107286075.html
مقاتلات إماراتية ترسم لوحة فنية في سماء معرض دبي للطيران 2025
مقاتلات إماراتية ترسم لوحة فنية في سماء معرض دبي للطيران 2025
سبوتنيك عربي
رصدت وكالة "سبوتنيك" عروضا جوية لافتة لفريق الاستعراض الجوي التابع لسلاح الطيران الإماراتي، حيث قام الفريق برسم لوحات فنية بالدخان الملون في سماء معرض "دبي... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T13:20+0000
2025-11-19T13:20+0000
2025-11-19T13:20+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/13/1107285906_0:0:1145:645_1920x0_80_0_0_a4645dee87847021c06a3ecd100d0078.png
ويظهر في الفيديو كيف قام الطيارون المهرة في الفريق برسم أشكال فنية مميزة في الجو باستخدام الدخان الملون، حيث ظهرت ألوان علم الإمارات العربية المتحدة (الأخضر والأبيض والأسود والأحمر) بوضوح في سماء دبي، في مشهد مهيب ومثير للدهشة.وأثارت هذه العروض إعجاب الحضور من مختلف الجنسيات، الذين تجمهروا لمتابعة اللوحات الجوية الفنية وتوثيقها بالصور والفيديو، معربين عن تقديرهم لدقة وجمال العروض."روسكوسموس" تنشر فيديو من الفضاء يوثق عاصفة ثلجية فوق موسكومشهد مهيب لتشكل إعصار مائي ضخم قبالة سواحل فيتنام... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/13/1107285906_106:0:1066:720_1920x0_80_0_0_cfbaa22a11a6757912a518fb999a5a7d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
مقاتلات إماراتية ترسم لوحة فنية في سماء معرض دبي للطيران 2025
رصدت وكالة "سبوتنيك" عروضا جوية لافتة لفريق الاستعراض الجوي التابع لسلاح الطيران الإماراتي، حيث قام الفريق برسم لوحات فنية بالدخان الملون في سماء معرض "دبي للطيران 2025"، الذي يقام في الفترة ما بين 17 و21 نوفمبر/تشرين الثاني.
ويظهر في الفيديو كيف قام الطيارون المهرة في الفريق برسم أشكال فنية مميزة في الجو باستخدام الدخان الملون، حيث ظهرت ألوان علم الإمارات العربية المتحدة (الأخضر والأبيض والأسود والأحمر) بوضوح في سماء دبي، في مشهد مهيب ومثير للدهشة.
وأثارت هذه العروض إعجاب الحضور من مختلف الجنسيات، الذين تجمهروا لمتابعة اللوحات الجوية الفنية وتوثيقها بالصور والفيديو، معربين عن تقديرهم لدقة وجمال العروض.