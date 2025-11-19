https://sarabic.ae/20251119/هجرة-قياسية-نحو-مليون-بريطاني-يغادرون-المملكة-المتحدة-في-4-سنوات-1107295172.html

هجرة قياسية: نحو مليون بريطاني يغادرون المملكة المتحدة في 4 سنوات

سبوتنيك عربي

كشفت بيانات رسمية بريطانية عن هجرة غير مسبوقة للمواطنين البريطانيين خارج البلاد، حيث بلغ عدد المغادرين نحو مليون شخص على مدار أربع سنوات، في ظل مخاوف متزايدة... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-19T17:23+0000

2025-11-19T17:23+0000

2025-11-19T17:23+0000

بريطانيا

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/1c/1047335634_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_a6693008f7808478d3415be8834ac4e5.jpg

وفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية، يُعزى هذا الرحيل الجماعي إلى حملة صارمة على الضرائب والمقيمين غير الدائمين، مما أدى إلى انخفاض حاد في صافي الهجرة. وأظهرت إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن 257 ألف بريطاني غادروا المملكة المتحدة في العام المنتهي في ديسمبر 2024، وهو رقم يفوق بأكثر من ثلاثة أضعاف التقدير السابق البالغ 77 ألفًا. هذا الارتفاع أدى بدوره إلى خفض صافي الهجرة إلى 345 ألفًا، مقارنة بالتقدير الأولي الذي كان 431 ألفًا. وترى الصحيفة البريطانية أن هذه الهجرة "العكسية" تتزامن مع ارتفاع الضرائب، حيث سعت الحكومة الجديدة لجمع نحو 4 مليارات جنيه إسترليني من خلال حملات على المقيمين غير الدائمين.ومن المتوقع أن تعلن وزيرة المالية راشيل ريفز، الأسبوع المقبل، عن زيادات ضريبية إضافية في ميزانية حاسمة، بعد أن بلغت الزيادات السابقة 40 مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك مداهمة للتأمين الوطني.إنها على الأرجح أكبر هجرة عكسية في تاريخ بريطانيا. كان هذا متوقعًا تمامًا - فعندما تفرض ضريبة على شيء ما، تحصل على أقل منها، والآن يصوت الناس برفض". بلغ صافي الهجرة ذروته عند 944 ألفًا في العام المنتهي في مارس 2023، وهو أعلى من التقدير السابق البالغ 906 آلاف.ومع ذلك، انخفض الرقم بشكل ملحوظ إلى 345 ألفًا في نهاية 2024، مما يجعله أدنى مستوى في السنوات الأخيرة. ويصعب إجراء مقارنات دقيقة مع السنوات السابقة بسبب تغييرات في أساليب الحساب، لكن الخبراء يتفقون على أن عام 2024 شهد رقمًا قياسيًا في مغادرة البريطانيين. ويُعزى هذا التراجع جزئيًا إلى حملة حزب المحافظين السابق ضد الهجرة في يناير 2024، والتي شملت منع العمال والطلاب الأجانب من جلب أسرهم، ورفع الحد الأدنى للرواتب للمهاجرين الماهرين.

بريطانيا

