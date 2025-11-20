https://sarabic.ae/20251120/سلطان-عمان-يشهد-العرض-العسكري-احتفالا-باليوم-الوطني--1107336123.html
سلطان عمان يشهد العرض العسكري احتفالا باليوم الوطني
ولدى وصول عاهل البلاد إلى ميدان الاستعراض، كان في استقباله كل من شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع، والفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني، والفريق الرّكن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوّات السُّلطان المسلّحة.وعند اعتلاء السلطان المقصورة السلطانية، أدّت طوابير الاستعراض التحية العسكرية، وعزفت المُوسيقى العسكرية المُشتركة السّلام السلطاني، فيما أطلقت مدفعيّة سُلطان عُمان من الجيش السلطاني العُماني إحدى وعشرين طلقة تحيّة لمقدمه.وقدمت الفرق الموسيقيّة العسكريّة المُشتركة التي تمثل أسلحة قوات السلطان المسلحة، والحرس السلطاني العُماني، وشرطة عُمان السُّلطانيّة، وشؤون البلاط السُّلطانيّ استعراضها الموسيقي بالمسير البطيء والعادي مرورًا من أمام المقصورة السلطانية، مؤدية التحية العسكريّة للقائد الأعلى.ثم قدّمت طوابير حرس المراسم استعراضها العسكري بمصاحبة المقطوعات الموسيقيّة للموسيقى العسكريّة المُشتركة، مؤدّية التحيّة العسكريّة له.تلا ذلك استعراض طوابير الزيّ المموّه التي تمثل أسلحة قوات السّلطان المسلحة، والحرس السلطاني العُماني، وقوة السُّلطان الخاصّة، وشُرطة عُمان السُّلطانيّة، مرورًا من أمام المقصورة السُلطانية مؤدّية التحية العسكريّة لسلطان البلاد.بعدها شاهد السلطان القائد الأعلى استعراضًا لقوات الفرق بالجيش السُّلطاني العُماني، وهي تردّد فن "الهبوت"، وهو من الفنون العُمانية التقليدية الأصيلة، مرورًا من أمام المقصورة السلطانية، مؤدية التحية العسكرية للسلطان.ثم شاهد السلطان استعراضًا موسيقيا على ظهر الخيل قدّمته الفرق الموسيقيّة الرّاكبة مرورًا من أمام المقصورة السلطانية مؤدية التحيّة العسكريّة.وخُتِمت مراسم الاستعراض العسكري بأداء طابور الاستعراض للنشيد العسكري "فلْتسلَمي عُمان".بعد ذلك، عزفت الفرقة الموسيقيّة العسكريّة المُشتركة السّلام السُّلطاني، وأدّت الطوابير المُشاركة التحيّة العسكريّة للسُّلطان، إيذانًا بانتهاء الاستعراض العسكري. بعدها غادر السلطان ميدان الاستعراض.حضر المناسبة بمعيّة سلطان البلاد عدد من أصحاب السُّمو أفراد الأسرة المالكة وجناب السّادة أفراد آل سعيد، وأصحاب المعالي الوزراء، والمُستشارون، وقادة قوات السُّلطان المسلّحة والأجهزة العسكريّة والأمنيّة الأخرى، ورؤساء البعثات الدبلوماسيّة للدول الشقيقة والصديقة المُعتمدون لدى سلطنة عُمان، وأعضاء مجلس الدّولة، وأعضاء مجلس الشورى، والوكلاء والمُستشارون، وعدد من كبار الضبّاط العسكريين والأمنيين والمتقاعدين وجمع من المواطنين.كما يحتفل الشباب على مدار عدة أيام بطقوس خاصة، حيث ينظمون مسيرات ليلية بالسيارات، مع تشغيل منبهات الصوت طوال المسيرة ورفع الأضواء، تعبيرًا عن فرحتهم بالعيد الوطني.ويحرص العُمانيون على مظاهر الاحتفال في الأعياد بشكل عام ومنها العيد الوطني، عبر "سباق الهجن" وكذلك "سباق الخيل"، والتردد على الأسواق الشعبية لشراء البخور والمنتجات الشعبية، كما يحرصون أيضًا على ارتداء الأزياء الشعبية والتراثية تعبيرًا عن تمسكهم بهويتهم وأصالتهم.
شهد سلطان عمان هيثم بن طارق، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاستعراض العسكري الكبير الذي أُقيم على ميدان الفتح في الوطيّة بمحافظة مسقط احتفالًا باليوم الوطني للسلطنة، وذلك بحضور عقيلته.
ولدى وصول عاهل البلاد إلى ميدان الاستعراض، كان في استقباله كل من شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع، والفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني، والفريق الرّكن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوّات السُّلطان المسلّحة.
وعند اعتلاء السلطان المقصورة السلطانية، أدّت طوابير الاستعراض التحية العسكرية، وعزفت المُوسيقى العسكرية المُشتركة السّلام السلطاني، فيما أطلقت مدفعيّة سُلطان عُمان من الجيش السلطاني العُماني إحدى وعشرين طلقة تحيّة لمقدمه.
عقب ذلك تقدّم قائد طابور الاستعراض العسكري على ظهر الخيل باتجاه المقصورة السلطانية مُستأذنا القائد الأعلى ببدء الاستعراض العسكري، حيث شاركت وحدات تمثل الجيش السلطاني العُماني، وسلاح الجوّ السلطاني العُماني، والبحرة السلطانة العمانة، والحرس السلطاني العماني، وقوة السلطان الخاصة، وشُرطة عُمان السُّلطانية، بالإضافة إلى فرق المُوسيقى العسكريّة المُشتركة والرّاكبة.
وقدمت الفرق الموسيقيّة العسكريّة المُشتركة التي تمثل أسلحة قوات السلطان المسلحة، والحرس السلطاني العُماني، وشرطة عُمان
السُّلطانيّة، وشؤون البلاط السُّلطانيّ استعراضها الموسيقي بالمسير البطيء والعادي مرورًا من أمام المقصورة السلطانية، مؤدية التحية العسكريّة للقائد الأعلى.
ثم قدّمت طوابير حرس المراسم استعراضها العسكري بمصاحبة المقطوعات الموسيقيّة للموسيقى العسكريّة المُشتركة، مؤدّية التحيّة العسكريّة له.
تلا ذلك استعراض طوابير الزيّ المموّه التي تمثل أسلحة قوات السّلطان المسلحة، والحرس السلطاني العُماني، وقوة السُّلطان الخاصّة، وشُرطة عُمان السُّلطانيّة، مرورًا من أمام المقصورة السُلطانية مؤدّية التحية العسكريّة لسلطان البلاد.
18 نوفمبر 2024, 12:49 GMT
بعدها شاهد السلطان القائد الأعلى استعراضًا لقوات الفرق بالجيش السُّلطاني العُماني
، وهي تردّد فن "الهبوت"، وهو من الفنون العُمانية التقليدية الأصيلة، مرورًا من أمام المقصورة السلطانية، مؤدية التحية العسكرية للسلطان.
ثم شاهد السلطان استعراضًا موسيقيا على ظهر الخيل قدّمته الفرق الموسيقيّة الرّاكبة مرورًا من أمام المقصورة السلطانية مؤدية التحيّة العسكريّة.
عقب ذلك تم استعراض تشكيلات جويّة لعدد من الطائرات المُقاتلة والعموديّة فوق سماء ميدان الاستعراض، جسّدت مستوى الكفاءة والجاهزيّة القتاليّة العالية التي تشهدها قوات السُّلطان المسلّحة من تطوّر وتقدّم.
وخُتِمت مراسم الاستعراض العسكري بأداء طابور الاستعراض للنشيد العسكري "فلْتسلَمي عُمان".
بعد ذلك، عزفت الفرقة الموسيقيّة العسكريّة المُشتركة السّلام السُّلطاني، وأدّت الطوابير المُشاركة التحيّة العسكريّة للسُّلطان، إيذانًا بانتهاء الاستعراض العسكري
. بعدها غادر السلطان ميدان الاستعراض.
حضر المناسبة بمعيّة سلطان البلاد عدد من أصحاب السُّمو أفراد الأسرة المالكة وجناب السّادة أفراد آل سعيد، وأصحاب المعالي الوزراء، والمُستشارون، وقادة قوات السُّلطان المسلّحة والأجهزة العسكريّة والأمنيّة الأخرى، ورؤساء البعثات الدبلوماسيّة للدول الشقيقة والصديقة المُعتمدون لدى سلطنة عُمان، وأعضاء مجلس الدّولة، وأعضاء مجلس الشورى، والوكلاء والمُستشارون، وعدد من كبار الضبّاط العسكريين والأمنيين والمتقاعدين وجمع من المواطنين.
ويشارك العُمانيون في جميع أنحاء السلطنة في إحياء العيد الوطني عبر احتفالات متعددة ومظاهر احتفاء كبيرة تتجلى في تزيين الشوارع في العاصمة مسقط والمدن الأخرى.
كما يحتفل الشباب على مدار عدة أيام بطقوس خاصة، حيث ينظمون مسيرات ليلية بالسيارات، مع تشغيل منبهات الصوت طوال المسيرة ورفع الأضواء، تعبيرًا عن فرحتهم بالعيد الوطني.
ويحرص العُمانيون على مظاهر الاحتفال في الأعياد بشكل عام ومنها العيد الوطني
، عبر "سباق الهجن" وكذلك "سباق الخيل"، والتردد على الأسواق الشعبية لشراء البخور والمنتجات الشعبية، كما يحرصون أيضًا على ارتداء الأزياء الشعبية والتراثية تعبيرًا عن تمسكهم بهويتهم وأصالتهم.