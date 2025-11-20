سلطان عمان يشهد العرض العسكري احتفالا باليوم الوطني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
شهد سلطان عمان هيثم بن طارق، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاستعراض العسكري الكبير الذي أُقيم على ميدان الفتح في الوطيّة بمحافظة مسقط احتفالًا باليوم الوطني للسلطنة، وذلك بحضور عقيلته.
ولدى وصول عاهل البلاد إلى ميدان الاستعراض، كان في استقباله كل من شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع، والفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني، والفريق الرّكن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوّات السُّلطان المسلّحة.
عروض عسكرية وبحرية…سلطنة عمان تحيي اليوم الوطني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
عروض عسكرية وبحرية…سلطنة عمان تحيي "اليوم الوطني"
أمس, 15:41 GMT
وعند اعتلاء السلطان المقصورة السلطانية، أدّت طوابير الاستعراض التحية العسكرية، وعزفت المُوسيقى العسكرية المُشتركة السّلام السلطاني، فيما أطلقت مدفعيّة سُلطان عُمان من الجيش السلطاني العُماني إحدى وعشرين طلقة تحيّة لمقدمه.

عقب ذلك تقدّم قائد طابور الاستعراض العسكري على ظهر الخيل باتجاه المقصورة السلطانية مُستأذنا القائد الأعلى ببدء الاستعراض العسكري، حيث شاركت وحدات تمثل الجيش السلطاني العُماني، وسلاح الجوّ السلطاني العُماني، والبحرة السلطانة العمانة، والحرس السلطاني العماني، وقوة السلطان الخاصة، وشُرطة عُمان السُّلطانية، بالإضافة إلى فرق المُوسيقى العسكريّة المُشتركة والرّاكبة.

وقدمت الفرق الموسيقيّة العسكريّة المُشتركة التي تمثل أسلحة قوات السلطان المسلحة، والحرس السلطاني العُماني، وشرطة عُمان السُّلطانيّة، وشؤون البلاط السُّلطانيّ استعراضها الموسيقي بالمسير البطيء والعادي مرورًا من أمام المقصورة السلطانية، مؤدية التحية العسكريّة للقائد الأعلى.
ثم قدّمت طوابير حرس المراسم استعراضها العسكري بمصاحبة المقطوعات الموسيقيّة للموسيقى العسكريّة المُشتركة، مؤدّية التحيّة العسكريّة له.
تلا ذلك استعراض طوابير الزيّ المموّه التي تمثل أسلحة قوات السّلطان المسلحة، والحرس السلطاني العُماني، وقوة السُّلطان الخاصّة، وشُرطة عُمان السُّلطانيّة، مرورًا من أمام المقصورة السُلطانية مؤدّية التحية العسكريّة لسلطان البلاد.
سفير سلطنة عمان بالقاهرة عبد الله بن ناصر الرحبي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
في ذكرى العيد الوطني 54 لسلطنة عمان.. السفير عبد الله الرحبي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع روسيا
18 نوفمبر 2024, 12:49 GMT
بعدها شاهد السلطان القائد الأعلى استعراضًا لقوات الفرق بالجيش السُّلطاني العُماني، وهي تردّد فن "الهبوت"، وهو من الفنون العُمانية التقليدية الأصيلة، مرورًا من أمام المقصورة السلطانية، مؤدية التحية العسكرية للسلطان.
ثم شاهد السلطان استعراضًا موسيقيا على ظهر الخيل قدّمته الفرق الموسيقيّة الرّاكبة مرورًا من أمام المقصورة السلطانية مؤدية التحيّة العسكريّة.

عقب ذلك تم استعراض تشكيلات جويّة لعدد من الطائرات المُقاتلة والعموديّة فوق سماء ميدان الاستعراض، جسّدت مستوى الكفاءة والجاهزيّة القتاليّة العالية التي تشهدها قوات السُّلطان المسلّحة من تطوّر وتقدّم.

وخُتِمت مراسم الاستعراض العسكري بأداء طابور الاستعراض للنشيد العسكري "فلْتسلَمي عُمان".
بعد ذلك، عزفت الفرقة الموسيقيّة العسكريّة المُشتركة السّلام السُّلطاني، وأدّت الطوابير المُشاركة التحيّة العسكريّة للسُّلطان، إيذانًا بانتهاء الاستعراض العسكري. بعدها غادر السلطان ميدان الاستعراض.
الرئيس فلاديمير بوتين وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
شويغو ينقل رسالة شخصية من بوتين إلى سلطان عمان
13 نوفمبر, 08:24 GMT
حضر المناسبة بمعيّة سلطان البلاد عدد من أصحاب السُّمو أفراد الأسرة المالكة وجناب السّادة أفراد آل سعيد، وأصحاب المعالي الوزراء، والمُستشارون، وقادة قوات السُّلطان المسلّحة والأجهزة العسكريّة والأمنيّة الأخرى، ورؤساء البعثات الدبلوماسيّة للدول الشقيقة والصديقة المُعتمدون لدى سلطنة عُمان، وأعضاء مجلس الدّولة، وأعضاء مجلس الشورى، والوكلاء والمُستشارون، وعدد من كبار الضبّاط العسكريين والأمنيين والمتقاعدين وجمع من المواطنين.
ويشارك العُمانيون في جميع أنحاء السلطنة في إحياء العيد الوطني عبر احتفالات متعددة ومظاهر احتفاء كبيرة تتجلى في تزيين الشوارع في العاصمة مسقط والمدن الأخرى.
كما يحتفل الشباب على مدار عدة أيام بطقوس خاصة، حيث ينظمون مسيرات ليلية بالسيارات، مع تشغيل منبهات الصوت طوال المسيرة ورفع الأضواء، تعبيرًا عن فرحتهم بالعيد الوطني.
ويحرص العُمانيون على مظاهر الاحتفال في الأعياد بشكل عام ومنها العيد الوطني، عبر "سباق الهجن" وكذلك "سباق الخيل"، والتردد على الأسواق الشعبية لشراء البخور والمنتجات الشعبية، كما يحرصون أيضًا على ارتداء الأزياء الشعبية والتراثية تعبيرًا عن تمسكهم بهويتهم وأصالتهم.
