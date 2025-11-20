https://sarabic.ae/20251120/سلطان-عمان-يشهد-العرض-العسكري-احتفالا-باليوم-الوطني--1107336123.html

سلطان عمان يشهد العرض العسكري احتفالا باليوم الوطني

ولدى وصول عاهل البلاد إلى ميدان الاستعراض، كان في استقباله كل من شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع، والفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني، والفريق الرّكن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوّات السُّلطان المسلّحة.وعند اعتلاء السلطان المقصورة السلطانية، أدّت طوابير الاستعراض التحية العسكرية، وعزفت المُوسيقى العسكرية المُشتركة السّلام السلطاني، فيما أطلقت مدفعيّة سُلطان عُمان من الجيش السلطاني العُماني إحدى وعشرين طلقة تحيّة لمقدمه.وقدمت الفرق الموسيقيّة العسكريّة المُشتركة التي تمثل أسلحة قوات السلطان المسلحة، والحرس السلطاني العُماني، وشرطة عُمان السُّلطانيّة، وشؤون البلاط السُّلطانيّ استعراضها الموسيقي بالمسير البطيء والعادي مرورًا من أمام المقصورة السلطانية، مؤدية التحية العسكريّة للقائد الأعلى.ثم قدّمت طوابير حرس المراسم استعراضها العسكري بمصاحبة المقطوعات الموسيقيّة للموسيقى العسكريّة المُشتركة، مؤدّية التحيّة العسكريّة له.تلا ذلك استعراض طوابير الزيّ المموّه التي تمثل أسلحة قوات السّلطان المسلحة، والحرس السلطاني العُماني، وقوة السُّلطان الخاصّة، وشُرطة عُمان السُّلطانيّة، مرورًا من أمام المقصورة السُلطانية مؤدّية التحية العسكريّة لسلطان البلاد.بعدها شاهد السلطان القائد الأعلى استعراضًا لقوات الفرق بالجيش السُّلطاني العُماني، وهي تردّد فن "الهبوت"، وهو من الفنون العُمانية التقليدية الأصيلة، مرورًا من أمام المقصورة السلطانية، مؤدية التحية العسكرية للسلطان.ثم شاهد السلطان استعراضًا موسيقيا على ظهر الخيل قدّمته الفرق الموسيقيّة الرّاكبة مرورًا من أمام المقصورة السلطانية مؤدية التحيّة العسكريّة.وخُتِمت مراسم الاستعراض العسكري بأداء طابور الاستعراض للنشيد العسكري "فلْتسلَمي عُمان".بعد ذلك، عزفت الفرقة الموسيقيّة العسكريّة المُشتركة السّلام السُّلطاني، وأدّت الطوابير المُشاركة التحيّة العسكريّة للسُّلطان، إيذانًا بانتهاء الاستعراض العسكري. بعدها غادر السلطان ميدان الاستعراض.حضر المناسبة بمعيّة سلطان البلاد عدد من أصحاب السُّمو أفراد الأسرة المالكة وجناب السّادة أفراد آل سعيد، وأصحاب المعالي الوزراء، والمُستشارون، وقادة قوات السُّلطان المسلّحة والأجهزة العسكريّة والأمنيّة الأخرى، ورؤساء البعثات الدبلوماسيّة للدول الشقيقة والصديقة المُعتمدون لدى سلطنة عُمان، وأعضاء مجلس الدّولة، وأعضاء مجلس الشورى، والوكلاء والمُستشارون، وعدد من كبار الضبّاط العسكريين والأمنيين والمتقاعدين وجمع من المواطنين.كما يحتفل الشباب على مدار عدة أيام بطقوس خاصة، حيث ينظمون مسيرات ليلية بالسيارات، مع تشغيل منبهات الصوت طوال المسيرة ورفع الأضواء، تعبيرًا عن فرحتهم بالعيد الوطني.ويحرص العُمانيون على مظاهر الاحتفال في الأعياد بشكل عام ومنها العيد الوطني، عبر "سباق الهجن" وكذلك "سباق الخيل"، والتردد على الأسواق الشعبية لشراء البخور والمنتجات الشعبية، كما يحرصون أيضًا على ارتداء الأزياء الشعبية والتراثية تعبيرًا عن تمسكهم بهويتهم وأصالتهم.

