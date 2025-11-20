عربي
أمساليوم
بث مباشر
صندوق النقد الدولي: روسيا تتفوق على الغرب في توقعات النمو المستقبلي لمجموعة العشرين
صندوق النقد الدولي: روسيا تتفوق على الغرب في توقعات النمو المستقبلي لمجموعة العشرين

00:09 GMT 20.11.2025 (تم التحديث: 00:10 GMT 20.11.2025)
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف صندوق النقد الدولي أن روسيا تتفوق على دول الغرب من مجموعة العشرين فيما يخص توقعات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، متجاوزة الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان.
وقال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن الدول صاحبة أكبر 20 اقتصادا في العالم ستشهد نموا بواقع 2.9 بالمئة فقط في عام 2030 وسط ضغوط من الضبابية وسياسات الحماية، وهو ما يمثل أضعف توقعات للصندوق للمدى المتوسط منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
المشاركون في المهرجان عجائب روسيا في حديقة زاريادي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
روسيا تسجل أدنى معدل بطالة بين دول "مجموعة العشرين"
15 سبتمبر, 05:41 GMT
وأظهر تقرير الصندوق إلى مجموعة العشرين، أن الاقتصادات المتقدمة لمجموعة العشرين (الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية) من المتوقع أن تسجل نموًا ضعيفًا بواقع 1.4% في عام 2030.
في حين من المتوقع أن تحقق الأسواق الناشئة، (روسيا، والأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا)، نموًا أقوى يصل إلى 3.9%، مما يعكس تقدم روسيا ومجموعة الأسواق الناشئة على الغرب في توقعات النمو المستقبلي.
وأشار التقرير إلى أن الناتج الإجمالي لمجموعة العشرين من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.2% في 2025، بانخفاض طفيف عن 3.3% العام الماضي، وأن يصل إلى 3.0% في 2026.
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
رامابوسا: جنوب أفريقيا ستسلم رئاسة مجموعة العشرين إلى كرسي أمريكا الفارغ
14 نوفمبر, 19:52 GMT
كما شدد الصندوق على ضرورة التعاون الدولي لتقليل الحواجز التجارية والحد من حالة عدم اليقين التي تؤثر على آفاق النمو، داعيًا أعضاء مجموعة العشرين إلى اعتماد "خرائط طريق واضحة وشفافة للسياسة التجارية".
وأشار التقرير أيضًا إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الضغوط على المالية العامة وشيخوخة السكان في الاقتصادات المتقدمة.
ومن المقرر أن يعقد قادة المجموعة مطلع الأسبوع قمة في جنوب أفريقيا من المتوقع أن يغيب عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
