مسؤول بوزارة الإعلام العمانية: اليوم الوطني يحمل رمزية هامة وحريصون على مشاركة "سبوتنيك"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251120/مسؤول-بوزارة-الإعلام-العمانية-اليوم-الوطني-يحمل-رمزية-هامة-وحريصون-على-مشاركة-سبوتنيك-1107335933.html
مسؤول بوزارة الإعلام العمانية: اليوم الوطني يحمل رمزية هامة وحريصون على مشاركة "سبوتنيك"
مسؤول بوزارة الإعلام العمانية: اليوم الوطني يحمل رمزية هامة وحريصون على مشاركة "سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
قال المسؤول في وزارة الإعلام العمانية، المنتصر المعمري، اليوم الخميس، إن اليوم الوطني يمثل أهمية بالغة في التاريخ العماني، ويخلد ذكرى تولي الأسرة البوسعيدية... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T16:23+0000
2025-11-20T16:23+0000
سلطنة عمان
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107335423_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_27d22f2116c66382825b4284230d5355.jpg
وأضاف المعمري في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش احتفالات العيد الوطني العماني، أن "العمانيين يحتفلون بهذه المناسبة في أنحاء السلطنة، إذ يستحضرون مسيرة البناء والتنمية والسلام والاستقرار، كما يحيون الذكرى عبر إقامة الفعاليات الثقافية والعروض التراثية والعديد من الأنشطة التي تشهدها الولايات العمانية تخليدا لهذه الذكرى".وأوضح المعمري أن "نحو 64 إعلاميا يمثلون 20 دولة، تضم وكالات أنباء من بينها "سبوتنيك" وصحف وقنوات تلفزيونية، تشارك في مواكبة فعاليات اليوم الوطني التي تشمل العرض العسكري، والعرض البحري والعديد من الفعاليات".وشدد على أن "جميع المحافظات تشهد استقبالات رسمية في هذا اليوم، كما يصاحبها استعراض الفنون الشعبية والتراويح العمانية".وأكد المعمري "أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الإعلام العمانية ووكالة "سبوتنيك"، الذي يشمل عدة أوجه، في ظل حرص الوزارة على مشاركة وكالة "سبوتنيك" في جميع الفعاليات التي تنظمها الوزارة".وشهد سلطان عمان، هيثم بن طارق، برفقة حرمه، الاستعراض العسكري الكبير بميدان الفتح في الوطيّة بمحافظة مسقط، احتفالا باليوم الوطني المجيد للسلطنة.وقدمت الفرق الموسيقية العسكرية المشتركة، الممثلة لجميع أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني وشرطة عمان وشؤون البلاط السلطاني، عروضها الموسيقية بالمسير البطيء والعادي أمام المقصورة السلطانية، مؤدية التحية العسكرية للسلطان.تلا ذلك استعراض طوابير حرس المراسم وطوابير الزي المموّه، إضافة إلى عروض قوات الجيش السلطاني العماني، التي قدمت فن "الهبوت" التقليدي، مؤدية التحية العسكرية للسلطان أثناء مرورها أمام المقصورة.
https://sarabic.ae/20251119/عروض-عسكرية-وبحريةسلطنة-عمان-تحيي-اليوم-الوطني-1107291829.html
https://sarabic.ae/20251113/شويغو-ينقل-رسالة-شخصية-من-بوتين-إلى-سلطان-عمان--1107064983.html
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/14/1107335423_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9ebbefb5b75dc8c396d6e32abfbba809.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سلطنة عمان, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
سلطنة عمان, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مسؤول بوزارة الإعلام العمانية: اليوم الوطني يحمل رمزية هامة وحريصون على مشاركة "سبوتنيك"

16:23 GMT 20.11.2025
© Sputnik . mohamed Hemidaالمسؤول في وزارة الإعلام العمانية، المنتصر المعمري
المسؤول في وزارة الإعلام العمانية، المنتصر المعمري - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال المسؤول في وزارة الإعلام العمانية، المنتصر المعمري، اليوم الخميس، إن اليوم الوطني يمثل أهمية بالغة في التاريخ العماني، ويخلد ذكرى تولي الأسرة البوسعيدية الحكم في السلطنة عام 1744.
وأضاف المعمري في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش احتفالات العيد الوطني العماني، أن "العمانيين يحتفلون بهذه المناسبة في أنحاء السلطنة، إذ يستحضرون مسيرة البناء والتنمية والسلام والاستقرار، كما يحيون الذكرى عبر إقامة الفعاليات الثقافية والعروض التراثية والعديد من الأنشطة التي تشهدها الولايات العمانية تخليدا لهذه الذكرى".
وأوضح المعمري أن "نحو 64 إعلاميا يمثلون 20 دولة، تضم وكالات أنباء من بينها "سبوتنيك" وصحف وقنوات تلفزيونية، تشارك في مواكبة فعاليات اليوم الوطني التي تشمل العرض العسكري، والعرض البحري والعديد من الفعاليات".
عروض عسكرية وبحرية…سلطنة عمان تحيي اليوم الوطني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
عروض عسكرية وبحرية…سلطنة عمان تحيي "اليوم الوطني"
أمس, 15:41 GMT
وشدد على أن "جميع المحافظات تشهد استقبالات رسمية في هذا اليوم، كما يصاحبها استعراض الفنون الشعبية والتراويح العمانية".
وأشار المعمري إلى أن "وزارة الإعلام العمانية تعد العديد من الفعاليات لهذا اليوم، من خلال الخريطة البرنامجين المتنوعة والهامة، إذ تحرص على تقديم الشعراء في هذا اليوم لتقديم القصائد الوطنية، وكذلك الفنون الأخرى، فضلا عن استضافة الخبراء والمتخصصين في الجوانب التاريخية والتراويح".
وأكد المعمري "أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الإعلام العمانية ووكالة "سبوتنيك"، الذي يشمل عدة أوجه، في ظل حرص الوزارة على مشاركة وكالة "سبوتنيك" في جميع الفعاليات التي تنظمها الوزارة".
الرئيس فلاديمير بوتين وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
شويغو ينقل رسالة شخصية من بوتين إلى سلطان عمان
13 نوفمبر, 08:24 GMT
وشهد سلطان عمان، هيثم بن طارق، برفقة حرمه، الاستعراض العسكري الكبير بميدان الفتح في الوطيّة بمحافظة مسقط، احتفالا باليوم الوطني المجيد للسلطنة.
وقدمت الفرق الموسيقية العسكرية المشتركة، الممثلة لجميع أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني وشرطة عمان وشؤون البلاط السلطاني، عروضها الموسيقية بالمسير البطيء والعادي أمام المقصورة السلطانية، مؤدية التحية العسكرية للسلطان.
تلا ذلك استعراض طوابير حرس المراسم وطوابير الزي المموّه، إضافة إلى عروض قوات الجيش السلطاني العماني، التي قدمت فن "الهبوت" التقليدي، مؤدية التحية العسكرية للسلطان أثناء مرورها أمام المقصورة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала