سلطنة عمان
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
سلطنة عمان
مسؤول بوزارة الإعلام العمانية: اليوم الوطني يحمل رمزية هامة وحريصون على مشاركة "سبوتنيك"
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال المسؤول في وزارة الإعلام العمانية، المنتصر المعمري، اليوم الخميس، إن اليوم الوطني يمثل أهمية بالغة في التاريخ العماني، ويخلد ذكرى تولي الأسرة البوسعيدية الحكم في السلطنة عام 1744.
وأضاف المعمري في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش احتفالات العيد الوطني العماني، أن "العمانيين يحتفلون بهذه المناسبة في أنحاء السلطنة، إذ يستحضرون مسيرة البناء والتنمية والسلام والاستقرار، كما يحيون الذكرى عبر إقامة الفعاليات الثقافية والعروض التراثية والعديد من الأنشطة التي تشهدها الولايات العمانية تخليدا لهذه الذكرى".
وأوضح المعمري أن "نحو 64 إعلاميا يمثلون 20 دولة، تضم وكالات أنباء من بينها "سبوتنيك" وصحف وقنوات تلفزيونية، تشارك في مواكبة فعاليات اليوم الوطني التي تشمل العرض العسكري، والعرض البحري والعديد من الفعاليات".
وشدد على أن "جميع المحافظات تشهد استقبالات رسمية في هذا اليوم، كما يصاحبها استعراض الفنون الشعبية والتراويح العمانية".
وأشار المعمري إلى أن "وزارة الإعلام العمانية تعد العديد من الفعاليات لهذا اليوم، من خلال الخريطة البرنامجين المتنوعة والهامة، إذ تحرص على تقديم الشعراء في هذا اليوم لتقديم القصائد الوطنية، وكذلك الفنون الأخرى، فضلا عن استضافة الخبراء والمتخصصين في الجوانب التاريخية والتراويح".
وأكد المعمري "أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الإعلام العمانية ووكالة "سبوتنيك"، الذي يشمل عدة أوجه، في ظل حرص الوزارة على مشاركة وكالة "سبوتنيك" في جميع الفعاليات التي تنظمها الوزارة".
وشهد سلطان عمان، هيثم بن طارق، برفقة حرمه، الاستعراض العسكري الكبير بميدان الفتح في الوطيّة بمحافظة مسقط، احتفالا باليوم الوطني المجيد للسلطنة.
وقدمت الفرق الموسيقية العسكرية المشتركة، الممثلة لجميع أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني وشرطة عمان وشؤون البلاط السلطاني، عروضها الموسيقية بالمسير البطيء والعادي أمام المقصورة السلطانية، مؤدية التحية العسكرية للسلطان.
تلا ذلك استعراض طوابير حرس المراسم وطوابير الزي المموّه، إضافة إلى عروض قوات الجيش السلطاني العماني، التي قدمت فن "الهبوت" التقليدي، مؤدية التحية العسكرية للسلطان أثناء مرورها أمام المقصورة.