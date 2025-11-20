https://sarabic.ae/20251120/نائبة-أوكرانية-زيلينسكي-سيتعين-عليه-الموافقة-على-الشروط-الأمريكية-1107311613.html

نائبة أوكرانية: زيلينسكي سيتعين عليه الموافقة على الشروط الأمريكية

سبوتنيك عربي

أكدت آنا سكوروخود، النائبة في البرلمان الأوكراني، بأنه على فلاديمير زيلينسكي، "قبول الشروط الأمريكية لحل النزاع في البلاد، وإلا فسيتم إيجاد من يقبلها". 20.11.2025, سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

وقالت سكوروخود في مقابلة مع قناة "سوبربوزيتسيا" على موقع "يوتيوب"، ردًا على سؤال حول ما إذا كان زيلينسكي، سيقبل الآن الشروط الأمريكية: "إنه في موقف حرج، ولا يُمكن حسده، السؤال المطروح هو إذا لم يقبلها (شروط التسوية)، فسيجدون من يقبلها".وبرأيها، بعد فضيحة الفساد في أوكرانيا، فإن مستوى الدعم الذي كانت تتمتع به كييف الرسمية، لن يكون موجودًا بعد الآن.وأضافت سكوروخود: "حتى لو لم يقبل زيلينسكي بالشروط، سيتم النظر في اسم الرئيس المؤقت، الذي سيفعل كل هذا".وأفاد موقع "أكسيوس"، سابقًا، بأن واشنطن تُجري "مشاورات سرية" مع موسكو لوضع خطة جديدة لحل النزاع الأوكراني. تتألف الخطة من 28 بندًا، تشمل اعتراف واشنطن بجمهورية القرم ودونباس أراضٍ روسية، وخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف، ومنح الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وضعًا رسميًا، وإعلان اللغة الروسية لغةً رسميةً في أوكرانيا، وتقليص حجم القوات المسلحة الأوكرانية.وحسب مصادر "أكسيوس"، تتوزع نقاط الخطة الـ 28 على أربعة محاور عامة:ووفقا للموقع، فإن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، هو المسؤول عن الخطة ويقوم بمناقشتها بالتفصيل مع كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية.ونفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، يوم أمس الأربعاء، وجود أي اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الراهن.الكرملين: روسيا لا تتواصل حاليا مع مبعوث ترامبالكرملين: توقف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا كان بسبب كييف

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا