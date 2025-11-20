نائبة أوكرانية: زيلينسكي سيتعين عليه الموافقة على الشروط الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251120/نائبة-أوكرانية-زيلينسكي-سيتعين-عليه-الموافقة-على-الشروط-الأمريكية-1107311613.html
نائبة أوكرانية: زيلينسكي سيتعين عليه الموافقة على الشروط الأمريكية
نائبة أوكرانية: زيلينسكي سيتعين عليه الموافقة على الشروط الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكدت آنا سكوروخود، النائبة في البرلمان الأوكراني، بأنه على فلاديمير زيلينسكي، "قبول الشروط الأمريكية لحل النزاع في البلاد، وإلا فسيتم إيجاد من يقبلها". 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T05:55+0000
2025-11-20T05:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897745_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_f5dcadfd577dcecfd88ab89f226faed6.jpg
وقالت سكوروخود في مقابلة مع قناة "سوبربوزيتسيا" على موقع "يوتيوب"، ردًا على سؤال حول ما إذا كان زيلينسكي، سيقبل الآن الشروط الأمريكية: "إنه في موقف حرج، ولا يُمكن حسده، السؤال المطروح هو إذا لم يقبلها (شروط التسوية)، فسيجدون من يقبلها".وبرأيها، بعد فضيحة الفساد في أوكرانيا، فإن مستوى الدعم الذي كانت تتمتع به كييف الرسمية، لن يكون موجودًا بعد الآن.وأضافت سكوروخود: "حتى لو لم يقبل زيلينسكي بالشروط، سيتم النظر في اسم الرئيس المؤقت، الذي سيفعل كل هذا".وأفاد موقع "أكسيوس"، سابقًا، بأن واشنطن تُجري "مشاورات سرية" مع موسكو لوضع خطة جديدة لحل النزاع الأوكراني. تتألف الخطة من 28 بندًا، تشمل اعتراف واشنطن بجمهورية القرم ودونباس أراضٍ روسية، وخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف، ومنح الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وضعًا رسميًا، وإعلان اللغة الروسية لغةً رسميةً في أوكرانيا، وتقليص حجم القوات المسلحة الأوكرانية.وحسب مصادر "أكسيوس"، تتوزع نقاط الخطة الـ 28 على أربعة محاور عامة:ووفقا للموقع، فإن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، هو المسؤول عن الخطة ويقوم بمناقشتها بالتفصيل مع كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية.ونفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، يوم أمس الأربعاء، وجود أي اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الراهن.الكرملين: روسيا لا تتواصل حاليا مع مبعوث ترامبالكرملين: توقف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا كان بسبب كييف
https://sarabic.ae/20251120/إعلام-خطة-ترامب-الجديدة-بشأن-أوكرانيا-تتوافق-مع-مقترحات-بوتين-1107310357.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897745_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3875d1a4bb1592078163ee6db860be32.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

نائبة أوكرانية: زيلينسكي سيتعين عليه الموافقة على الشروط الأمريكية

05:55 GMT 20.11.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت آنا سكوروخود، النائبة في البرلمان الأوكراني، بأنه على فلاديمير زيلينسكي، "قبول الشروط الأمريكية لحل النزاع في البلاد، وإلا فسيتم إيجاد من يقبلها".
وقالت سكوروخود في مقابلة مع قناة "سوبربوزيتسيا" على موقع "يوتيوب"، ردًا على سؤال حول ما إذا كان زيلينسكي، سيقبل الآن الشروط الأمريكية: "إنه في موقف حرج، ولا يُمكن حسده، السؤال المطروح هو إذا لم يقبلها (شروط التسوية)، فسيجدون من يقبلها".

وأضافت: "إذا لم يوافق (زيلينسكي) على الشروط التي يعرضونها، فمن غير المرجح أن يحظى بالدعم، الذي حظي به سابقًا، لأن الأمور قد تغيرت قليلًا في جميع الدول".

وبرأيها، بعد فضيحة الفساد في أوكرانيا، فإن مستوى الدعم الذي كانت تتمتع به كييف الرسمية، لن يكون موجودًا بعد الآن.
وأضافت سكوروخود: "حتى لو لم يقبل زيلينسكي بالشروط، سيتم النظر في اسم الرئيس المؤقت، الذي سيفعل كل هذا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
إعلام: خطة ترامب الجديدة بشأن أوكرانيا تتوافق مع مقترحات بوتين
04:49 GMT
وأفاد موقع "أكسيوس"، سابقًا، بأن واشنطن تُجري "مشاورات سرية" مع موسكو لوضع خطة جديدة لحل النزاع الأوكراني. تتألف الخطة من 28 بندًا، تشمل اعتراف واشنطن بجمهورية القرم ودونباس أراضٍ روسية، وخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف، ومنح الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وضعًا رسميًا، وإعلان اللغة الروسية لغةً رسميةً في أوكرانيا، وتقليص حجم القوات المسلحة الأوكرانية.
وحسب مصادر "أكسيوس"، تتوزع نقاط الخطة الـ 28 على أربعة محاور عامة:
السلام في أوكرانيا
الضمانات الأمنية
الأمن في أوروبا
العلاقات الأمريكية المستقبلية مع روسيا وأوكرانيا
ووفقا للموقع، فإن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، هو المسؤول عن الخطة ويقوم بمناقشتها بالتفصيل مع كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية.
ونفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، يوم أمس الأربعاء، وجود أي اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الراهن.
الكرملين: روسيا لا تتواصل حاليا مع مبعوث ترامب
الكرملين: توقف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا كان بسبب كييف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала