بعد لقائهما.. ترامب يتعهد بدعم عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماع، الذي عقده مع رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني، كان مثمرا للغاية، مؤكدا أنه سيدعمه. 21.11.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg

جاء ذلك عقب اللقاء الذي جمعهما في البيت الأبيض، يوم الجمعة، حسب وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى قول ترامب: "لدينا شيء مشترك.. نريد لمدينتنا التي نحبها أن تزدهر".وتابع: "سأكون أكثر سعادة عندما يكون أداؤه أفضل وسنقدم له الدعم حتى نحقق حلمنا جميعا"، مضيفا: "عندما يكون ممداني هو عمدة نيويورك سيكون ذلك سببا في شعوري بالأمن بالمدينة".ولفت ترامب إلى أنه لم يناقش مع عمدة نيويورك المنتخب قضية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لو زار المدينة.وكان ترامب قد أشار أيضا إلى أنه رغم اختلافه مع ممداني في الفلسفة السياسية إلا أنهما سيتفقان لأنهما يتشاركان في الهدف وهو جعل نيويورك أقوى".يذكر أن زهران ممداني قاد حملة انتخابية تتبنى سياسة لخفض تكلفة العيش في المدينة متهما ترامب بدعم الأثرياء على حساب باقي الأمريكيين، معتبرا أن ذلك يخالف وعود الرئيس الحالي بتحسين القدرة الشرائية للأمريكيين.وكان ممداني قد تعهد بالعمل مع ترامب لمصلحة الأمريكيين، لكنه أوضح أنه سيعلن عن أي خلاف بينهما إذا تعلق الأمر بمصلحة سكان نيويورك.وكان ترامب يدعم علنا منافس ممداني لتولي منصب عمدة نيويورك، الذي لم يتمكن من الفوز بالمنصب، الذي حصل عليه ممداني بأكثر من 50 في المئة من الأصوات التي بلغ عددها نحو مليوني ناخب.

