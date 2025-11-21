خبير أمريكي: المجمع العسكري الغربي في حالة كارثية بسبب روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
09:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير أمريكي: المجمع العسكري الغربي في حالة كارثية بسبب روسيا
خبير أمريكي: المجمع العسكري الغربي في حالة كارثية بسبب روسيا
سبوتنيك عربي
أكد المحلل العسكري الأمريكي أندريه مارتيانوف، أن تدهور القيادة العسكرية الغربية بلغ ذروته، وأن تصريحاتها بشأن المواجهة المباشرة مع روسيا تُظهر عجزها. 21.11.2025, سبوتنيك عربي
الناتو
العالم
روسيا
وقال مارتيانوف في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على موقع "يوتيوب": "كبار ضباط الناتو، من البنتاغون إلى قادة الجيش، لا يفهمون ما يفعلونه. إنهم يفتقرون إلى الكفاءة بشكل مؤسف".وأضاف الخبير أن التصريحات الأخيرة للقادة الأوروبيين، حول إمكانية نشوب صراع مسلح مباشر مع موسكو، تستند إلى تجربة غير ذات صلة تماما مع قواتهم المسلحة.وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطًا غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية. ويوسع التحالف مبادراته، ويصف ذلك بـ"ردع عدوان"، على حد زعمه. وقد أعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز الحلف لقواته في أوروبا. وأكدت وزارة الخارجية الروسية انفتاحها على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، وأنه على الغرب التخلي عن سياسة عسكرة القارة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سابقًا، أن الغرب عزز مكانته كطرف في النزاع الأوكراني بإرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بعض هؤلاء الأفراد قد يكونون عسكريين محترفين.زاخاروفا ترد على تصريح وزير الدفاع الألماني بشأن موعد الحربالكرملين: روسيا لا تدعو إلى المواجهة مع "الناتو" لكنها مضطرة لاتخاذ تدابير لضمان الأمن
خبير أمريكي: المجمع العسكري الغربي في حالة كارثية بسبب روسيا

أكد المحلل العسكري الأمريكي أندريه مارتيانوف، أن تدهور القيادة العسكرية الغربية بلغ ذروته، وأن تصريحاتها بشأن المواجهة المباشرة مع روسيا تُظهر عجزها.
وقال مارتيانوف في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على موقع "يوتيوب": "كبار ضباط الناتو، من البنتاغون إلى قادة الجيش، لا يفهمون ما يفعلونه. إنهم يفتقرون إلى الكفاءة بشكل مؤسف".

وتابع: "الوضع على هذا النحو، لدرجة أن الخبراء العسكريين والاستخباريين الواقعيين في الغرب، لا يزالون موجودين. إنهم يدقون ناقوس الخطر حقًا، لذا، إذا أراد أي شخص محاربة روسيا حقًا، فهو موضع ترحيب".

وأضاف الخبير أن التصريحات الأخيرة للقادة الأوروبيين، حول إمكانية نشوب صراع مسلح مباشر مع موسكو، تستند إلى تجربة غير ذات صلة تماما مع قواتهم المسلحة.

وأضاف: "في باريس، يقولون: أجل، الجيش الفرنسي، علينا تدريب ألف جندي آخر. سيُدمر جيشكم بأكمله في غضون أسبوعين، لن يكون لديكم ألف جندي، بل سيكون لديكم لواء كامل يوميا سيموت، والذي سيُهلك ببساطة، إنهم لا يدرسون القتال الحقيقي. إنهم يدرسون حرب الخليج، كيفية سحق جيوش من الدرجة الثالثة. هذا كل ما يتعلمونه. ثم فجأةً، أثبتوا أن روسيا قادرة على سحقهم في لحظة فزعوا فيها على الفور".

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
الخارجية الروسية: إذا قرر "الناتو" مهاجمة روسيا فالرد سيكون بكل الوسائل المتاحة
14 نوفمبر, 13:02 GMT
وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطًا غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية. ويوسع التحالف مبادراته، ويصف ذلك بـ"ردع عدوان"، على حد زعمه. وقد أعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز الحلف لقواته في أوروبا. وأكدت وزارة الخارجية الروسية انفتاحها على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، وأنه على الغرب التخلي عن سياسة عسكرة القارة.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سابقًا، أن الغرب عزز مكانته كطرف في النزاع الأوكراني بإرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بعض هؤلاء الأفراد قد يكونون عسكريين محترفين.
زاخاروفا ترد على تصريح وزير الدفاع الألماني بشأن موعد الحرب
الكرملين: روسيا لا تدعو إلى المواجهة مع "الناتو" لكنها مضطرة لاتخاذ تدابير لضمان الأمن
