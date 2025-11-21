https://sarabic.ae/20251121/خبير-أمريكي-المجمع-العسكري-الغربي-في-حالة-كارثية-بسبب-روسيا-1107351706.html
أكد المحلل العسكري الأمريكي أندريه مارتيانوف، أن تدهور القيادة العسكرية الغربية بلغ ذروته، وأن تصريحاتها بشأن المواجهة المباشرة مع روسيا تُظهر عجزها. 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T05:52+0000
2025-11-21T05:52+0000
2025-11-21T05:52+0000
وقال مارتيانوف في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على موقع "يوتيوب": "كبار ضباط الناتو، من البنتاغون إلى قادة الجيش، لا يفهمون ما يفعلونه. إنهم يفتقرون إلى الكفاءة بشكل مؤسف".وأضاف الخبير أن التصريحات الأخيرة للقادة الأوروبيين، حول إمكانية نشوب صراع مسلح مباشر مع موسكو، تستند إلى تجربة غير ذات صلة تماما مع قواتهم المسلحة.وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطًا غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية. ويوسع التحالف مبادراته، ويصف ذلك بـ"ردع عدوان"، على حد زعمه. وقد أعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز الحلف لقواته في أوروبا. وأكدت وزارة الخارجية الروسية انفتاحها على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، وأنه على الغرب التخلي عن سياسة عسكرة القارة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سابقًا، أن الغرب عزز مكانته كطرف في النزاع الأوكراني بإرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بعض هؤلاء الأفراد قد يكونون عسكريين محترفين.زاخاروفا ترد على تصريح وزير الدفاع الألماني بشأن موعد الحربالكرملين: روسيا لا تدعو إلى المواجهة مع "الناتو" لكنها مضطرة لاتخاذ تدابير لضمان الأمن
وقال مارتيانوف في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على موقع "يوتيوب": "كبار ضباط الناتو، من البنتاغون إلى قادة الجيش، لا يفهمون ما يفعلونه. إنهم يفتقرون إلى الكفاءة بشكل مؤسف".
وتابع: "الوضع على هذا النحو، لدرجة أن الخبراء العسكريين والاستخباريين الواقعيين في الغرب، لا يزالون موجودين. إنهم يدقون ناقوس الخطر حقًا، لذا، إذا أراد أي شخص محاربة روسيا حقًا، فهو موضع ترحيب".
وأضاف الخبير أن التصريحات الأخيرة للقادة الأوروبيين، حول إمكانية نشوب صراع مسلح مباشر مع موسكو، تستند إلى تجربة غير ذات صلة تماما مع قواتهم المسلحة.
وأضاف: "في باريس، يقولون: أجل، الجيش الفرنسي، علينا تدريب ألف جندي آخر. سيُدمر جيشكم بأكمله في غضون أسبوعين، لن يكون لديكم ألف جندي، بل سيكون لديكم لواء كامل يوميا سيموت، والذي سيُهلك ببساطة، إنهم لا يدرسون القتال الحقيقي. إنهم يدرسون حرب الخليج، كيفية سحق جيوش من الدرجة الثالثة. هذا كل ما يتعلمونه. ثم فجأةً، أثبتوا أن روسيا قادرة على سحقهم في لحظة فزعوا فيها على الفور".
وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطًا غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية. ويوسع التحالف مبادراته، ويصف ذلك بـ"ردع عدوان"، على حد زعمه. وقد أعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز الحلف لقواته في أوروبا. وأكدت وزارة الخارجية الروسية انفتاحها على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، وأنه على الغرب التخلي عن سياسة عسكرة القارة.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سابقًا، أن الغرب عزز مكانته كطرف في النزاع الأوكراني بإرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بعض هؤلاء الأفراد قد يكونون عسكريين محترفين.