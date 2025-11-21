https://sarabic.ae/20251121/فرنسا-تقلص-عدد-موظفيها-الدبلوماسيين-في-مالي-1107366063.html

فرنسا تقلص عدد موظفيها الدبلوماسيين في مالي

فرنسا تقلص عدد موظفيها الدبلوماسيين في مالي

سبوتنيك عربي

قال مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إن باريس تقلص عدد موظفيها الدبلوماسيين في مالي، نتيجة تدهور الوضع الأمني في الدولة الواقعة غربي أفريقيا،... 21.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-21T12:39+0000

2025-11-21T12:39+0000

2025-11-21T12:39+0000

أخبار مالي

أفريقيا

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار فرنسا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/19/1086397957_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_5b57f12a365a6756843877d19047a112.jpg

وقال المسؤول في الوزارة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية: "تواصل فرنسا مراقبة الوضع الأمني ​​في مالي عن كثب".وأضاف المصدر، في إشارة إلى أمريكا وبريطانيا، اللتين قامتا بالفعل بإجلاء الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين، دون تحديد عددهم: "في ضوء الوضع الراهن، وعلى غرار العديد من شركائها، قررت فرنسا تعديل ترتيباتها الدبلوماسية والقنصلية".وتشهد مالي واحدة من أعقد أزماتها منذ سنوات، إذ تتواصل حرب الاستنزاف التي تشنها الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة وسط حصار خانق مفروض على العاصمة باماكو منذ نحو شهرين، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وانهيار الخدمات الأساسية في البلاد.من جانبها، أكدت الحكومة أنها تعمل على توسيع التوزيع ومراقبة السوق، معتبرةً أن الأزمة كشفت عن هشاشة البنية التحتية للطاقة.كما جددت التزامها بمكافحة الإرهاب واستعادة السيطرة على كامل التراب الوطني، مشيرةً إلى تقدم ميداني للجيش.

https://sarabic.ae/20251118/الجزائر-تعرب-عن-قلقها-البالغ-من-تعاظم-الإرهاب-في-مالي-1107258156.html

أخبار مالي

أفريقيا

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مالي, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا