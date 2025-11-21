عربي
مدار الليل والنهار
https://sarabic.ae/20251121/فرنسا-تقلص-عدد-موظفيها-الدبلوماسيين-في-مالي-1107366063.html
فرنسا تقلص عدد موظفيها الدبلوماسيين في مالي
فرنسا تقلص عدد موظفيها الدبلوماسيين في مالي
سبوتنيك عربي
قال مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إن باريس تقلص عدد موظفيها الدبلوماسيين في مالي، نتيجة تدهور الوضع الأمني في الدولة الواقعة غربي أفريقيا،... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال المسؤول في الوزارة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية: "تواصل فرنسا مراقبة الوضع الأمني ​​في مالي عن كثب".وأضاف المصدر، في إشارة إلى أمريكا وبريطانيا، اللتين قامتا بالفعل بإجلاء الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين، دون تحديد عددهم: "في ضوء الوضع الراهن، وعلى غرار العديد من شركائها، قررت فرنسا تعديل ترتيباتها الدبلوماسية والقنصلية".وتشهد مالي واحدة من أعقد أزماتها منذ سنوات، إذ تتواصل حرب الاستنزاف التي تشنها الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة وسط حصار خانق مفروض على العاصمة باماكو منذ نحو شهرين، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وانهيار الخدمات الأساسية في البلاد.من جانبها، أكدت الحكومة أنها تعمل على توسيع التوزيع ومراقبة السوق، معتبرةً أن الأزمة كشفت عن هشاشة البنية التحتية للطاقة.كما جددت التزامها بمكافحة الإرهاب واستعادة السيطرة على كامل التراب الوطني، مشيرةً إلى تقدم ميداني للجيش.
تابعنا عبر
قال مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إن باريس تقلص عدد موظفيها الدبلوماسيين في مالي، نتيجة تدهور الوضع الأمني في الدولة الواقعة غربي أفريقيا، والتي تعاني من حصار جهادي.
وقال المسؤول في الوزارة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية: "تواصل فرنسا مراقبة الوضع الأمني ​​في مالي عن كثب".
وأضاف المصدر، في إشارة إلى أمريكا وبريطانيا، اللتين قامتا بالفعل بإجلاء الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين، دون تحديد عددهم: "في ضوء الوضع الراهن، وعلى غرار العديد من شركائها، قررت فرنسا تعديل ترتيباتها الدبلوماسية والقنصلية".
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
الجزائر تعرب عن "قلقها البالغ" من تعاظم الإرهاب في مالي
18 نوفمبر, 19:08 GMT
وتشهد مالي واحدة من أعقد أزماتها منذ سنوات، إذ تتواصل حرب الاستنزاف التي تشنها الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة وسط حصار خانق مفروض على العاصمة باماكو منذ نحو شهرين، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وانهيار الخدمات الأساسية في البلاد.
من جانبها، أكدت الحكومة أنها تعمل على توسيع التوزيع ومراقبة السوق، معتبرةً أن الأزمة كشفت عن هشاشة البنية التحتية للطاقة.
كما جددت التزامها بمكافحة الإرهاب واستعادة السيطرة على كامل التراب الوطني، مشيرةً إلى تقدم ميداني للجيش.
