"قرار تاريخي".. الإمارات تتعهد باستثمار 50 مليار دولار في اقتصاد دولة أوروبية

سبوتنيك عربي

اعتمد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، إطلاق وثيقة عمل استثماري جديدة بين دولة الإمارات وكندا، تتضمن استثمارا إماراتيا يصل... 21.11.2025, سبوتنيك عربي

وحضر مراسم الإطلاق رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، ووزير الاستثمار الإماراتي، محمد حسن السويدي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من البلدين.وبموجب الوثيقة، ستتوجه الاستثمارات الإماراتية نحو مجالات استراتيجية تشمل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والتعدين، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز الازدهار والتنمية في البلدين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وأضافت الوكالة: "يعكس هذا الإطار الاستثماري التزام دولة الإمارات بتعميق شراكتها الاستراتيجية مع كندا، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وترسيخ دورها كمستثمر عالمي رئيسي في الأسواق المتقدمة".وتشير البيانات إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في كندا بلغ 8.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مقابل 242 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات الكندية المباشرة في دولة الإمارات خلال الفترة نفسها، بحسب الوكالة.واختتم رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اليوم الجمعة، أول زيارة رسمية له إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى بالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أول لقاء ثنائي مباشر بين قادة كندا والإمارات منذ عام 1983. وغادر رئيس الوزراء الكندي متوجها إلى جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا لحضور قمة قادة مجموعة العشرين. وأضاف المكتب في بيان صحفي أن زيارة كارني أسفرت عن الاتفاق على العديد من المبادرات. ستتبادل صناديق التقاعد الكندية وصناديق الثروة السيادية الإماراتية الزيارات خلال عام 2026 لتحديد فرص الاستثمار المحتملة في الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، كما ستُسيّر رحلات تجارية مباشرة بين كندا والإمارات العربية المتحدة. وخلال زيارة كارني، وقّعت أوتاوا وأبو ظبي اتفاقية جديدة لتعزيز وحماية الاستثمار الأجنبي بين كندا والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن إطلاق الدولتين مفاوضات لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين كندا والإمارات العربية المتحدة. ووفقا لمكتب رئيس الوزراء الكندي، ستُسهم اتفاقية التجارة المحتملة في التوسع السريع للشركات الكندية في الإمارات العربية المتحدة في مجالات مثل الطيران والفضاء والأغذية الزراعية والمأكولات البحرية، ومن الممكن تسهيل الاستثمارات الإماراتية في المشاريع الكندية الرئيسية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والمعادن الأساسية.

2025

