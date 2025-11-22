موسكو: التواصل المقبل بين بوتين وترامب مطروح على جدول الأعمال

https://sarabic.ae/20251122/موسكو-اللقاء-المقبل-بين-بوتين-وترامب-مطروح-على-جدول-الأعمال-1107393765.html
وأفاد ريابكوف في مقابلة مع مجلة "إنترناشونال أفيرز"، ردًا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء بين بوتين وترامب، على المدى القريب: "لا أستبعد أي شيء، الاتصال المقبل بين الزعيمين مطروح على جدول الأعمال، علينا ضمان أن يكون هذا الاتصال جوهريًا، لا يمكننا الانحراف عن الإطار، الذي اتفق عليه الزعيمان في إنكوريدج".وتابع: "في أعقاب لقاء إنكوريدج، شهدنا موجة حقيقية من النوبات المناهضة لروسيا وتدفقًا مكثفًا بذات القدر من الإجراءات من قبل معارضينا ومؤيدي استمرار الحرب، والذين يوجد منهم الكثير، وخاصة في عواصم أوروبا الغربية، بهدف التأثير على إدارة ترامب لمنعها من تحقيق ما نعتقد أنه حل مستدام وطويل الأمد لهذه الأزمة، بما في ذلك معالجة أسبابها الجذرية".وأشار ريابكوف إلى أن "إدارة ترامب من بين القلائل في الغرب، الذين يدركون صحة حجة روسيا، القائلة بأن الأسباب الجذرية للأزمة موجودة ولا يمكن تجاهلها"، موضحًا أنه من بين هذه الأسباب "السياسة المتهورة وغير المدروسة، التي انتهجتها إدارة واشنطن السابقة وإدارة بايدن، والرامية إلى تقريب الناتو وبنيته التحتية من روسيا أكثر فأكثر".وكشف أوشاكوف، في لقاء متلفز، أن لقاء رئيسي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، تم تأجيله لفترة ما، مع استمرار الاتصالات بشأنه.بكين حول قمة بوتين – ترامب المحتملة: ندعم كل الجهود لحل الأزمة الأوكرانية سلميا
11:47 GMT 22.11.2025 (تم التحديث: 12:14 GMT 22.11.2025)
أوضح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن التواصل المقبل بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، مطروح على جدول الأعمال، مؤكدًا أنه يجب أن يكون لقاء "ذا معنى".
وأفاد ريابكوف في مقابلة مع مجلة "إنترناشونال أفيرز"، ردًا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء بين بوتين وترامب، على المدى القريب: "لا أستبعد أي شيء، الاتصال المقبل بين الزعيمين مطروح على جدول الأعمال، علينا ضمان أن يكون هذا الاتصال جوهريًا، لا يمكننا الانحراف عن الإطار، الذي اتفق عليه الزعيمان في إنكوريدج".
وتابع: "في أعقاب لقاء إنكوريدج، شهدنا موجة حقيقية من النوبات المناهضة لروسيا وتدفقًا مكثفًا بذات القدر من الإجراءات من قبل معارضينا ومؤيدي استمرار الحرب، والذين يوجد منهم الكثير، وخاصة في عواصم أوروبا الغربية، بهدف التأثير على إدارة ترامب لمنعها من تحقيق ما نعتقد أنه حل مستدام وطويل الأمد لهذه الأزمة، بما في ذلك معالجة أسبابها الجذرية".
وأشار ريابكوف إلى أن "إدارة ترامب من بين القلائل في الغرب، الذين يدركون صحة حجة روسيا، القائلة بأن الأسباب الجذرية للأزمة موجودة ولا يمكن تجاهلها"، موضحًا أنه من بين هذه الأسباب "السياسة المتهورة وغير المدروسة، التي انتهجتها إدارة واشنطن السابقة وإدارة بايدن، والرامية إلى تقريب الناتو وبنيته التحتية من روسيا أكثر فأكثر".
وصرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بأن تنظيم القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، لن يواجه صعوبات كبيرة، إذا اتفقا على اللقاء.
وكشف أوشاكوف
، في لقاء متلفز، أن لقاء رئيسي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، تم تأجيله لفترة ما، مع استمرار الاتصالات بشأنه.