أصوات برلمانية أوكرانية تطالب باعتقال زيلينسكي
سبوتنيك عربي
طالب نائب البرلمان الأوكراني أرتيم دميتروك، باعتقال فلاديمير زيلينسكي، واصفا ذلك بأنه الطريقة الوحيدة لإنهاء النزاع. 23.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-23T04:34+0000
2025-11-23T04:34+0000
2025-11-23T04:55+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
بوتين: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا تمت مناقشتها قبل اجتماع ألاسكا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أصوات برلمانية أوكرانية تطالب باعتقال زيلينسكي
04:34 GMT 23.11.2025 (تم التحديث: 04:55 GMT 23.11.2025)
طالب نائب البرلمان الأوكراني أرتيم دميتروك، باعتقال فلاديمير زيلينسكي، واصفا ذلك بأنه الطريقة الوحيدة لإنهاء النزاع.
وكتب دميتروك عبر قناته على "تلغرام" تعليقا على طلب عضوة الكونغرس الأمريكي آنا بولينا لونا من زيلينسكي، الذي حثته فيه على قبول خطة واشنطن للسلام: "السبيل الوحيد لنيل السلام من زيلينسكي هو تكبيله واعتقاله".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الجمعة، بأنه سيتعين على فلاديمير زيلينسكي، الموافقة على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، معتبرًا أن يوم الخميس المقبل، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هو "موعد نهائي مناسب" لكييف، كي تقبل بشروط خطته للسلام.
وقال ترامب في البيت الأبيض
، عندما سُئل عن رد الفعل على "الخطة الأمريكية": "في مرحلة ما، سيتعين عليه (زيلينسكي) الموافقة على شيء ما"، منوّها إلى أنه لفت انتباه زيلينسكي إلى افتقاره للنفوذ اللازم لمواصلة الصراع في أوكرانيا.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نفس اليوم، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، بأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تشكل أساسا لتسوية نهائية في أوكرانيا.
وأكد بوتين أن أوكرانيا تفتقر إلى معلومات موضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.