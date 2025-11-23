https://sarabic.ae/20251123/دول-مجموعة-العشرين-تعلن-عن-ارتفاع-الطلب-على-المعادن-الأساسية--1107419594.html
دول مجموعة العشرين تعلن عن ارتفاع الطلب على المعادن الأساسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/18/1093051983_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_8bb5f835bafbdeb6f787ad000f4c14f2.jpg
وقال الكرملين في بيان على موقعه الإلكتروني: "ندرك أنه مع التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التحولات المستدامة، والرقمنة السريعة، والابتكار الصناعي، سيزداد الطلب على المعادن الأساسية". وأكد الإعلان: "في هذا الصدد، نرحب بإطار عمل مجموعة العشرين للمعادن الأساسية، وهو خطة عمل طوعية غير ملزمة قانونًا لضمان تحويل الموارد المعدنية الأساسية إلى محركات للازدهار والتنمية المستدامة".وتُعقد القمة يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز المعارض جنوب جوهانسبرغ.و"مجموعة العشرين" هي منتدى يجمع 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.قمة "مجموعة العشرين" تعتمد البيان الختامي
كشف الكرملين، عن إعلان مشترك اعتمدته الدول الأعضاء في مجموعة العشرين خلال قمة جوهانسبرغ، ذكرت خلاله أن الطلب على المعادن الأساسية سيشهد نموًا متسارعًا مع التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقال الكرملين في بيان على موقعه الإلكتروني: "ندرك أنه مع التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التحولات المستدامة، والرقمنة السريعة، والابتكار الصناعي، سيزداد الطلب على المعادن الأساسية".
ويشير الإعلان إلى أن الفوائد المرتبطة بالمعادن الأساسية لم تتحقق بالكامل بعد، وأن الدول المنتجة، وخاصة الدول النامية، تواجه تحديات مثل نقص الاستثمار، ومحدودية القدرة على إضافة القيمة والاستفادة منها، ونقص التكنولوجيا، بالإضافة إلى تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية.
وأكد الإعلان: "في هذا الصدد، نرحب بإطار عمل مجموعة العشرين للمعادن الأساسية، وهو خطة عمل طوعية غير ملزمة قانونًا لضمان تحويل الموارد المعدنية الأساسية إلى محركات للازدهار والتنمية المستدامة".
وتُعقد القمة يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز المعارض جنوب جوهانسبرغ.
و"مجموعة العشرين" هي منتدى يجمع 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.