https://sarabic.ae/20251123/دول-مجموعة-العشرين-تعلن-عن-ارتفاع-الطلب-على-المعادن-الأساسية--1107419594.html

دول مجموعة العشرين تعلن عن ارتفاع الطلب على المعادن الأساسية

دول مجموعة العشرين تعلن عن ارتفاع الطلب على المعادن الأساسية

سبوتنيك عربي

كشف الكرملين، عن إعلان مشترك اعتمدته الدول الأعضاء في مجموعة العشرين خلال قمة جوهانسبرغ، ذكرت خلاله أن الطلب على المعادن الأساسية سيشهد نموًا متسارعًا مع... 23.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-23T12:54+0000

2025-11-23T12:54+0000

2025-11-23T12:54+0000

روسيا

مجموعة العشرين

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/18/1093051983_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_8bb5f835bafbdeb6f787ad000f4c14f2.jpg

وقال الكرملين في بيان على موقعه الإلكتروني: "ندرك أنه مع التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التحولات المستدامة، والرقمنة السريعة، والابتكار الصناعي، سيزداد الطلب على المعادن الأساسية". وأكد الإعلان: "في هذا الصدد، نرحب بإطار عمل مجموعة العشرين للمعادن الأساسية، وهو خطة عمل طوعية غير ملزمة قانونًا لضمان تحويل الموارد المعدنية الأساسية إلى محركات للازدهار والتنمية المستدامة".وتُعقد القمة يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز المعارض جنوب جوهانسبرغ.و"مجموعة العشرين" هي منتدى يجمع 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.قمة "مجموعة العشرين" تعتمد البيان الختامي

https://sarabic.ae/20251122/المشاركون-في-قمة-مجموعة-العشرين-يدعون-إلى-توسيع-مجلس-الأمن-الدولي-1107396819.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, مجموعة العشرين, اقتصاد