دول مجموعة العشرين تعلن عن ارتفاع الطلب على المعادن الأساسية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
دول مجموعة العشرين تعلن عن ارتفاع الطلب على المعادن الأساسية
دول مجموعة العشرين تعلن عن ارتفاع الطلب على المعادن الأساسية
سبوتنيك عربي
كشف الكرملين، عن إعلان مشترك اعتمدته الدول الأعضاء في مجموعة العشرين خلال قمة جوهانسبرغ، ذكرت خلاله أن الطلب على المعادن الأساسية سيشهد نموًا متسارعًا مع... 23.11.2025
روسيا
مجموعة العشرين
اقتصاد
وقال الكرملين في بيان على موقعه الإلكتروني: "ندرك أنه مع التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التحولات المستدامة، والرقمنة السريعة، والابتكار الصناعي، سيزداد الطلب على المعادن الأساسية". وأكد الإعلان: "في هذا الصدد، نرحب بإطار عمل مجموعة العشرين للمعادن الأساسية، وهو خطة عمل طوعية غير ملزمة قانونًا لضمان تحويل الموارد المعدنية الأساسية إلى محركات للازدهار والتنمية المستدامة".وتُعقد القمة يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز المعارض جنوب جوهانسبرغ.و"مجموعة العشرين" هي منتدى يجمع 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.قمة "مجموعة العشرين" تعتمد البيان الختامي
كشف الكرملين، عن إعلان مشترك اعتمدته الدول الأعضاء في مجموعة العشرين خلال قمة جوهانسبرغ، ذكرت خلاله أن الطلب على المعادن الأساسية سيشهد نموًا متسارعًا مع التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقال الكرملين في بيان على موقعه الإلكتروني: "ندرك أنه مع التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التحولات المستدامة، والرقمنة السريعة، والابتكار الصناعي، سيزداد الطلب على المعادن الأساسية".

ويشير الإعلان إلى أن الفوائد المرتبطة بالمعادن الأساسية لم تتحقق بالكامل بعد، وأن الدول المنتجة، وخاصة الدول النامية، تواجه تحديات مثل نقص الاستثمار، ومحدودية القدرة على إضافة القيمة والاستفادة منها، ونقص التكنولوجيا، بالإضافة إلى تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية.

وأكد الإعلان: "في هذا الصدد، نرحب بإطار عمل مجموعة العشرين للمعادن الأساسية، وهو خطة عمل طوعية غير ملزمة قانونًا لضمان تحويل الموارد المعدنية الأساسية إلى محركات للازدهار والتنمية المستدامة".
المندوبون يصفقون خلال حفل التسليم في قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
المشاركون في قمة مجموعة العشرين يدعون إلى توسيع مجلس الأمن الدولي
أمس, 13:11 GMT
وتُعقد القمة يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز المعارض جنوب جوهانسبرغ.
و"مجموعة العشرين" هي منتدى يجمع 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
قمة "مجموعة العشرين" تعتمد البيان الختامي
