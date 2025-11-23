عضو في الشورى العماني يؤكد لـ"سبوتنيك" موقف بلاده الثابت تجاه فلسطين وتطوير علاقاتها مع روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
عضو في الشورى العماني يؤكد لـ"سبوتنيك" موقف بلاده الثابت تجاه فلسطين وتطوير علاقاتها مع روسيا
عضو في الشورى العماني يؤكد لـ"سبوتنيك" موقف بلاده الثابت تجاه فلسطين وتطوير علاقاتها مع روسيا

10:27 GMT 23.11.2025 (تم التحديث: 11:30 GMT 23.11.2025)
قال عضو مجلس الشورى بسلطنة عمان، الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، اليوم الأحد، إن مسيرة الشورى الآن مضى عليها 4 عقود من الزمان.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المجلس قام بعمل تشريعي بارز، من خلال المراجعة لما يقارب 47 موضوع تشريعي، من ضمنها 14 تشريع من التشريعات السارية وبعضها الجديدة، وهذه التشريعات كانت موجهة إلى الجانب الاقتصادي التنموي والخدمات".

وتابع: "الكثير من المواضيع التي تهم المجتمع بشكل عام، وتسعى إلى تطوير البناء التشريعية تم نقاشها وإعدادها، حتى تكون جاهزة للمرحلة الحالية والمرحلة القادمة، وهي تتناسب وموجهة باتجاه تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040".

وشدد على "دور المجلس الكبير في القضايا العربية، عبر الدبلوماسية البرلمانية إذ يشارك في العديد من الفعاليات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية".
سلطان عمان، هيثم بن طارق، يشهد العرض العسكري احتفالا باليوم الوطني، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
سلطان عمان يشهد العرض العسكري احتفالا باليوم الوطني
20 نوفمبر, 16:54 GMT
ومضى مؤكدا أن "موقف السلطنة ككل وموقف مجلس الشورى لا يختلف عن موقف السلطنة بشكل عام، بل هو مكمل ومنفذ للسياسة العامة، وأيضا التوجه العام لموضوع القضية الفلسطينية".

وتابع: "ننظر إلى القضية الفلسطينية على أنها قضية من القضايا المهمة جدا، والتي يجب أن يسلط عليها الضوء، وموقف السلطنة واضح في هذا المجال، يعني إذا أردنا أن نوصف موقفها تجاه القضية الفلسطينية، فمن الممكن أن نقول إنها صاحب موقف ثابت ، إذ أن موقفها لم ولن يتغير".

وأردف: "هذا الموقف هو رسمي من خلال المنابر العالمية والمنابر الدولية، ومن خلال الجلسات التي يحضرها ممثلين سلطنة عمان، فيقولون آراءهم ويوضحون بشكل عام توجّه سلطنة عمان، وحرصها كل الحرص على دعم القضية الفلسطينية إنسانيا وحقوقيا، وأيضا سياسيا".
عروض عسكرية وبحرية…سلطنة عمان تحيي اليوم الوطني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
عروض عسكرية وبحرية…سلطنة عمان تحيي "اليوم الوطني"
19 نوفمبر, 15:41 GMT
وحول العلاقات الروسية العمانية، قال عضو مجلس الشورى بسلطنة عمان، الدكتور طلال بن سعيد المحاربي: "التعاون بين البلدين ليس بالجديد، وهو تعاون قديم بين عمان وروسيا تقريبا منذ 500 عام، عندما كانت ترسو السفن الروسية في ميناء مسقط، ومن ثم أطر هذا التعاون وهذه العلاقات في عام 1985، ومن بعد ذلك التاريخ وحتى الآن دائما نطاق هذا التعاون في تزايد مستمر، وهناك تعاون على مختلف الأصعدة اقتصاديا وثقافيا وفي مجال المتاحف، وكذلك في الاستثمارات المشتركة، والتعاون المشترك في الكثير من الجوانب".
