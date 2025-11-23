https://sarabic.ae/20251123/عضو-في-الشورى-العماني-يؤكد-لـسبوتنيك-موقف-بلاده-الثابت-تجاه-فلسطين-وتطوير-علاقاتها-مع-روسيا-1107416838.html
عضو في الشورى العماني يؤكد لـ"سبوتنيك" موقف بلاده الثابت تجاه فلسطين وتطوير علاقاتها مع روسيا
قال عضو مجلس الشورى بسلطنة عمان، الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، اليوم الأحد، إن مسيرة الشورى الآن مضى عليها 4 عقود من الزمان. 23.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-23T10:27+0000
2025-11-23T10:27+0000
2025-11-23T11:30+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/17/1107416557_0:0:1138:640_1920x0_80_0_0_d787d7edaf20ef3500e90e5b993b750a.jpg
محمد حميدة
محمد حميدة
محمد حميدة
عضو في الشورى العماني يؤكد لـ"سبوتنيك" موقف بلاده الثابت تجاه فلسطين وتطوير علاقاتها مع روسيا
10:27 GMT 23.11.2025 (تم التحديث: 11:30 GMT 23.11.2025)
قال عضو مجلس الشورى بسلطنة عمان، الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، اليوم الأحد، إن مسيرة الشورى الآن مضى عليها 4 عقود من الزمان.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المجلس قام بعمل تشريعي بارز، من خلال المراجعة لما يقارب 47 موضوع تشريعي، من ضمنها 14 تشريع من التشريعات السارية وبعضها الجديدة، وهذه التشريعات كانت موجهة إلى الجانب الاقتصادي التنموي والخدمات".
وتابع: "الكثير من المواضيع التي تهم المجتمع بشكل عام، وتسعى إلى تطوير البناء التشريعية تم نقاشها وإعدادها، حتى تكون جاهزة للمرحلة الحالية والمرحلة القادمة، وهي تتناسب وموجهة باتجاه تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040".
وشدد على "دور المجلس الكبير في القضايا العربية، عبر الدبلوماسية البرلمانية إذ يشارك في العديد من الفعاليات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية".
ومضى مؤكدا أن "موقف السلطنة ككل وموقف مجلس الشورى لا يختلف عن موقف السلطنة بشكل عام، بل هو مكمل ومنفذ للسياسة العامة، وأيضا التوجه العام لموضوع القضية الفلسطينية".
وتابع: "ننظر إلى القضية الفلسطينية على أنها قضية من القضايا المهمة جدا، والتي يجب أن يسلط عليها الضوء، وموقف السلطنة واضح في هذا المجال، يعني إذا أردنا أن نوصف موقفها تجاه القضية الفلسطينية، فمن الممكن أن نقول إنها صاحب موقف ثابت ، إذ أن موقفها لم ولن يتغير".
وأردف: "هذا الموقف هو رسمي من خلال المنابر العالمية والمنابر الدولية، ومن خلال الجلسات التي يحضرها ممثلين سلطنة عمان، فيقولون آراءهم ويوضحون بشكل عام توجّه سلطنة عمان، وحرصها كل الحرص على دعم القضية الفلسطينية إنسانيا وحقوقيا، وأيضا سياسيا".
وحول العلاقات الروسية العمانية، قال عضو مجلس الشورى بسلطنة عمان، الدكتور طلال بن سعيد المحاربي: "التعاون بين البلدين ليس بالجديد، وهو تعاون قديم بين عمان وروسيا تقريبا منذ 500 عام، عندما كانت ترسو السفن الروسية في ميناء مسقط، ومن ثم أطر هذا التعاون وهذه العلاقات في عام 1985، ومن بعد ذلك التاريخ وحتى الآن دائما نطاق هذا التعاون في تزايد مستمر، وهناك تعاون على مختلف الأصعدة اقتصاديا وثقافيا وفي مجال المتاحف، وكذلك في الاستثمارات المشتركة، والتعاون المشترك في الكثير من الجوانب".