https://sarabic.ae/20251124/حزب-الله-يشيع-القيادي-هيثم-الطبطبائي-الذي-استهدفته-إسرائيل-بغارة-على-الضاحية-الجنوبية-في-بيروت-1107466032.html

"حزب الله" يشيع القيادي هيثم الطبطبائي الذي استهدفته إسرائيل بغارة على الضاحية الجنوبية في بيروت

"حزب الله" يشيع القيادي هيثم الطبطبائي الذي استهدفته إسرائيل بغارة على الضاحية الجنوبية في بيروت

سبوتنيك عربي

قال رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، اليوم الاثنين، إنه على "الصهاينة أن يبقوا قلقين من رد حزب الله المحتمل"، معتبرا أن إسرائيل "ارتكبت... 24.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-24T17:00+0000

2025-11-24T17:00+0000

2025-11-25T07:05+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107462886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ef8e9d0514d0565a9cea3e2837e1082.jpg

،وجاءت تصريحات دعموش خلال تشييع القيادي في "حزب الله" هيثم علي الطبطبائي ورفيقيه مصطفى أسعد برو وقاسم حسين برجاوي، الذين قضوا في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأضاف أن "الهدف من اغتيال هذا القائد الكبير هو ضرب إرادة المقاومة ومحاولة إخافتها ودفعها للتراجع والاستسلام، إلا أن هذا الهدف لن يتحقق"، مؤكدا أن "المقاومة تمتلك قيادة وخبرة وجيلا من القادة القادرين على تولي المسؤوليات مهما بلغت التضحيات".وشدّد دعموش على أن "جوهر المشكلة في لبنان هو العدوان الصهيوني المستمر"، معتبرا أن على الدولة اللبنانية "مواجهة العدوان بكل الوسائل وحماية المواطنين والسيادة"، ورفض "الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى دفع لبنان نحو الاستسلام". وقال: "كل التنازلات التي قدمتها الحكومة لم تؤدّ إلى أي نتيجة".وكان "حزب الله" قد أعلن، مساء أمس الأحد، مقتل رئيس أركانه هيثم علي الطبطبائي، الملقب بـ"السيد أبو علي"، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حارة حريك بصواريخ دقيقة، ما أدى إلى تدمير طابقين من المبنى.وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارة عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي