"حزب الله" يشيع القيادي هيثم الطبطبائي الذي استهدفته إسرائيل بغارة على الضاحية الجنوبية في بيروت
17:00 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 07:05 GMT 25.11.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"حزب الله" يشيع القائد هيثم الطبطبائي بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية
قال رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، اليوم الاثنين، إنه على "الصهاينة أن يبقوا قلقين من رد حزب الله المحتمل"، معتبرا أن إسرائيل "ارتكبت جرائم كبيرة بحق المقاومة ولبنان". ودعا كل من "يحرص على سيادة لبنان واستقلاله الحقيقي واستقراره" إلى الضغط لوقف "العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان".
،وجاءت تصريحات دعموش خلال تشييع القيادي في "حزب الله" هيثم علي الطبطبائي ورفيقيه مصطفى أسعد برو وقاسم حسين برجاوي، الذين قضوا في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.
ووصف دعموش، الطبطبائي بأنه "قائد جهادي كبير، شجاع، عاشق للجهاد والمقاومة"، مشيرا إلى أنه "تنقل طوال أكثر من 35 عاما بين ميادين القتال، وشارك في إدارة معركة أولي البأس، وكان يتواجد في أي مكان يُطلب منه لأنّه نذر حياته للمقاومة".
وأضاف أن "الهدف من اغتيال هذا القائد الكبير هو ضرب إرادة المقاومة ومحاولة إخافتها ودفعها للتراجع والاستسلام، إلا أن هذا الهدف لن يتحقق"، مؤكدا أن "المقاومة تمتلك قيادة وخبرة وجيلا من القادة القادرين على تولي المسؤوليات مهما بلغت التضحيات".
وشدّد دعموش على أن "جوهر المشكلة في لبنان هو العدوان الصهيوني المستمر"، معتبرا أن على الدولة اللبنانية "مواجهة العدوان بكل الوسائل وحماية المواطنين والسيادة"، ورفض "الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى دفع لبنان نحو الاستسلام". وقال: "كل التنازلات التي قدمتها الحكومة لم تؤدّ إلى أي نتيجة".
وأوضح أن "إسرائيل تستبيح كل لبنان وتضغط في كل الاتجاهات لدفعنا إلى الاستسلام، لكن ذلك غير وارد مهما بلغ حجم التهديدات". ودعا الجهات الدولية واللبنانية التي "تهتم بسيادة لبنان واستقراره" إلى الضغط لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، مؤكدا أن "لا حديث عن أي مبادرة قبل وقف العدوان والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار".
وكان "حزب الله" قد أعلن، مساء أمس الأحد، مقتل رئيس أركانه هيثم علي الطبطبائي، الملقب بـ"السيد أبو علي"، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حارة حريك بصواريخ دقيقة، ما أدى إلى تدمير طابقين من المبنى.
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارة عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.