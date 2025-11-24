"حزب الله" يشيع القيادي هيثم الطبطبائي الذي استهدفته إسرائيل بغارة على الضاحية الجنوبية في بيروت

عربي
الكرملين: موسكو لم تتسلم "خطة السلام" المحدثة الخاصة بأوكرانيا المتضمنة 19 بندا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
ناصر قنديل: لو لم يكن "حزب الله" يحرز تقدما في بناء قدراته لما كانت ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضده
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251124/حزب-الله-يشيع-القيادي-هيثم-الطبطبائي-الذي-استهدفته-إسرائيل-بغارة-على-الضاحية-الجنوبية-في-بيروت-1107466032.html
"حزب الله" يشيع القيادي هيثم الطبطبائي الذي استهدفته إسرائيل بغارة على الضاحية الجنوبية في بيروت
"حزب الله" يشيع القيادي هيثم الطبطبائي الذي استهدفته إسرائيل بغارة على الضاحية الجنوبية في بيروت
سبوتنيك عربي
قال رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، اليوم الاثنين، إنه على "الصهاينة أن يبقوا قلقين من رد حزب الله المحتمل"، معتبرا أن إسرائيل "ارتكبت... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T17:00+0000
2025-11-25T07:05+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107462886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ef8e9d0514d0565a9cea3e2837e1082.jpg
،وجاءت تصريحات دعموش خلال تشييع القيادي في "حزب الله" هيثم علي الطبطبائي ورفيقيه مصطفى أسعد برو وقاسم حسين برجاوي، الذين قضوا في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأضاف أن "الهدف من اغتيال هذا القائد الكبير هو ضرب إرادة المقاومة ومحاولة إخافتها ودفعها للتراجع والاستسلام، إلا أن هذا الهدف لن يتحقق"، مؤكدا أن "المقاومة تمتلك قيادة وخبرة وجيلا من القادة القادرين على تولي المسؤوليات مهما بلغت التضحيات".وشدّد دعموش على أن "جوهر المشكلة في لبنان هو العدوان الصهيوني المستمر"، معتبرا أن على الدولة اللبنانية "مواجهة العدوان بكل الوسائل وحماية المواطنين والسيادة"، ورفض "الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى دفع لبنان نحو الاستسلام". وقال: "كل التنازلات التي قدمتها الحكومة لم تؤدّ إلى أي نتيجة".وكان "حزب الله" قد أعلن، مساء أمس الأحد، مقتل رئيس أركانه هيثم علي الطبطبائي، الملقب بـ"السيد أبو علي"، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حارة حريك بصواريخ دقيقة، ما أدى إلى تدمير طابقين من المبنى.وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارة عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107462886_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e7090644f6ec1ccdd854bc1d75fe867.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حزب الله" يشيع القيادي هيثم الطبطبائي الذي استهدفته إسرائيل بغارة على الضاحية الجنوبية في بيروت

17:00 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 07:05 GMT 25.11.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"حزب الله" يشيع القائد هيثم الطبطبائي بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية
حزب الله يشيع القائد هيثم الطبطبائي بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
قال رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، اليوم الاثنين، إنه على "الصهاينة أن يبقوا قلقين من رد حزب الله المحتمل"، معتبرا أن إسرائيل "ارتكبت جرائم كبيرة بحق المقاومة ولبنان". ودعا كل من "يحرص على سيادة لبنان واستقلاله الحقيقي واستقراره" إلى الضغط لوقف "العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان".
،وجاءت تصريحات دعموش خلال تشييع القيادي في "حزب الله" هيثم علي الطبطبائي ورفيقيه مصطفى أسعد برو وقاسم حسين برجاوي، الذين قضوا في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووصف دعموش، الطبطبائي بأنه "قائد جهادي كبير، شجاع، عاشق للجهاد والمقاومة"، مشيرا إلى أنه "تنقل طوال أكثر من 35 عاما بين ميادين القتال، وشارك في إدارة معركة أولي البأس، وكان يتواجد في أي مكان يُطلب منه لأنّه نذر حياته للمقاومة".

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"حزب الله" يشيع القائد هيثم الطبطبائي بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية
حزب الله يشيع القائد هيثم الطبطبائي بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
"حزب الله" يشيع القائد هيثم الطبطبائي بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف أن "الهدف من اغتيال هذا القائد الكبير هو ضرب إرادة المقاومة ومحاولة إخافتها ودفعها للتراجع والاستسلام، إلا أن هذا الهدف لن يتحقق"، مؤكدا أن "المقاومة تمتلك قيادة وخبرة وجيلا من القادة القادرين على تولي المسؤوليات مهما بلغت التضحيات".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"حزب الله" يشيع القائد هيثم الطبطبائي بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية
حزب الله يشيع القائد هيثم الطبطبائي بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
"حزب الله" يشيع القائد هيثم الطبطبائي بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وشدّد دعموش على أن "جوهر المشكلة في لبنان هو العدوان الصهيوني المستمر"، معتبرا أن على الدولة اللبنانية "مواجهة العدوان بكل الوسائل وحماية المواطنين والسيادة"، ورفض "الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى دفع لبنان نحو الاستسلام". وقال: "كل التنازلات التي قدمتها الحكومة لم تؤدّ إلى أي نتيجة".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"حزب الله" يشيع القائد هيثم الطبطبائي بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية
حزب الله يشيع القائد هيثم الطبطبائي بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
"حزب الله" يشيع القائد هيثم الطبطبائي بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأوضح أن "إسرائيل تستبيح كل لبنان وتضغط في كل الاتجاهات لدفعنا إلى الاستسلام، لكن ذلك غير وارد مهما بلغ حجم التهديدات". ودعا الجهات الدولية واللبنانية التي "تهتم بسيادة لبنان واستقراره" إلى الضغط لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، مؤكدا أن "لا حديث عن أي مبادرة قبل وقف العدوان والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"حزب الله" يشيع القائد هيثم الطبطبائي بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية
حزب الله يشيع القائد هيثم الطبطبائي بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
"حزب الله" يشيع القائد هيثم الطبطبائي بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وكان "حزب الله" قد أعلن، مساء أمس الأحد، مقتل رئيس أركانه هيثم علي الطبطبائي، الملقب بـ"السيد أبو علي"، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حارة حريك بصواريخ دقيقة، ما أدى إلى تدمير طابقين من المبنى.
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارة عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала