https://sarabic.ae/20251124/رئيس-الوفد-الروسي-في-قمة-العشرين-اقتصادات-أفريقيا-تواجه-عراقيل-وتضييق-من-قبل-البنك-الدولي-1107431541.html

رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين": اقتصادات أفريقيا تواجه عراقيل وتضييق من قبل البنك الدولي

رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين": اقتصادات أفريقيا تواجه عراقيل وتضييق من قبل البنك الدولي

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، مكسيم أوريشكين، الذي يترأس الوفد الروسي إلى قمة قادة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، خلال القمة، أن عددا من دول "مجموعة... 24.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-24T06:59+0000

2025-11-24T06:59+0000

2025-11-24T06:59+0000

راديو

نبض أفريقيا

أفريقيا

الجزائر

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/18/1107431383_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_b19d3e6b395cb5e9f9a9d5939ecaa50d.png

رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين": اقتصادات أفريقيا تواجه عراقيل وتضييق من قبل البنك الدولي سبوتنيك عربي رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين": اقتصادات أفريقيا تواجه عراقيل وتضييق من قبل البنك الدولي

وقال أوريشكين، في كلمة ألقاها بالقمة، إن "الديون العامة المتراكمة على عدد من دول "مجموعة السبع" تدفعها نحو الانهيار المالي".وأشار إلى أن "اقتصادات أفريقيا تواجه تضييقات وعراقيل من البنك الدولي ويجب إصلاح المؤسسات المالية الدولية".في هذا السياق، أرجع أستاذ الاقتصاد الدولي، د. حسن الصادي، مؤشرات الانهيار المالي لدول مجموعة السبع إلى "ارتفاع الدين العام خاصة فرنسا وإيطاليا وضعف النمو الاقتصادي".وأكد على أن "دول القارة باستطاعتها التحكم في الأسواق الدولية، لأن أفريقيا أكبر منجم للمواد الخام، لذلك وجب إعادة النظر في سياساتها بما يمكنها من الاستفادة من ثرواتها". الرئيس الفرنسي يقول إنه يريد "بناء علاقة للمستقبل" مع الجزائر "تصحح أمورا كثيرة" دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى علاقة "هادئة" مع الجزائر، معتبرا أن "الكثير من الأمور" لا تزال بحاجة إلى "تصحيح" في العلاقات بين البلدين.وقال ماكرون في مؤتمر صحافي خلال قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ إنه يريد بناء علاقة هادئة للمستقبل، ولكن يجب تصحيح العديد من الأمور، لافتا إلى أن العديد من القضايا، مثل الأمن والهجرة والاقتصاد، ليسوا في وضع مرض، داعيا لضرورة التوصل لنتائج.واعتبر ماكرون أنه حقق "تقدما" في العلاقات مع الجزائر خلال السنوات الأخيرة. وأشار في هذا الصدد إلى "دعوة وزير الداخلية الفرنسي للاجتماع في الجزائر للبدء في سلسلة مفاوضات، تؤدي إلى خفض التوتر بين البلدين".الصين ترصد نحو 1.4 مليار دولار لإعادة تأهيل خط سكة حديد أفريقيدشنت زامبيا مشروعا ضخما بقيمة 1.4 مليار دولار لإعادة تأهيل خط سكة حديد رئيسي يربط منطقة إنتاج النحاس في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا بميناء على المحيط الهندي.جاء ذلك خلال احتفال رسمي بمناسبة أول زيارة لرئيس وزراء صيني إلى البلاد منذ نحو 30 عاما.وأطلق الرئيس الزامبي، هاكايندي هيشيليما، المشروع بحضور كلا من رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، ونائب رئيس تنزانيا، إيمانويل نشيمبي.وقال رئيس الوزراء الصيني في كلمة ألقاها في العاصمة لوساكا: إن "خط سكة حديد تازارا يُمثل أحد أبرز رموز التعاون الصيني ‑ الأفريقي".وأضاف أن "الصين على استعداد للعمل مع زامبيا وتنزانيا لتحويل هذا الخط إلى شريان أمل يفيض بحيوية متجددة في العصر الحديث، ويدفع عجلة التنمية في تنزانيا وزامبيا وأفريقيا بأسرها".في هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي، إدريس عيساوي، أن "الصين تستثمر في أفريقيا بكثير من العناية، حيث إن القارة محط اهتمام عدة الدول".وذكر أن "الصين لا تستثمر في المناطق الأفريقية بنهج استعماري، بل بالحفاظ على إمكانيات الدولة صاحبة الأرض على مبدأ الربح للجميع، لذلك تضع أسسا متينة لعمل خط السكك الحديدية هذا لتكون عوائده مناسبة لزامبيا والقارة عموما".إعداد: أيمن سنبل

أفريقيا

الجزائر

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

نبض أفريقيا, أفريقيا, الجزائر, الصين, аудио