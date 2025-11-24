رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين": اقتصادات أفريقيا تواجه عراقيل وتضييق من قبل البنك الدولي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن مقتل 4 من قادة حماس في غارات على قطاع غزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
راديو

يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20251124/رئيس-الوفد-الروسي-في-قمة-العشرين-اقتصادات-أفريقيا-تواجه-عراقيل-وتضييق-من-قبل-البنك-الدولي-1107431541.html
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين": اقتصادات أفريقيا تواجه عراقيل وتضييق من قبل البنك الدولي
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين": اقتصادات أفريقيا تواجه عراقيل وتضييق من قبل البنك الدولي
راديو
نبض أفريقيا
أفريقيا
الجزائر
الصين
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين": اقتصادات أفريقيا تواجه عراقيل وتضييق من قبل البنك الدولي

06:59 GMT 24.11.2025

أكد نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، مكسيم أوريشكين، الذي يترأس الوفد الروسي إلى قمة قادة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، خلال القمة، أن عددا من دول "مجموعة السبع"، تتجه نحو الانهيار المالي بسبب ديونها المتزايدة.
وقال أوريشكين، في كلمة ألقاها بالقمة، إن "الديون العامة المتراكمة على عدد من دول "مجموعة السبع" تدفعها نحو الانهيار المالي".
وأشار إلى أن "اقتصادات أفريقيا تواجه تضييقات وعراقيل من البنك الدولي ويجب إصلاح المؤسسات المالية الدولية".
في هذا السياق، أرجع أستاذ الاقتصاد الدولي، د. حسن الصادي، مؤشرات الانهيار المالي لدول مجموعة السبع إلى "ارتفاع الدين العام خاصة فرنسا وإيطاليا وضعف النمو الاقتصادي".

وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك" على أن "هذا الوضع يجعل من الضروري أن تتخلص الدول الأفريقية من عباءة التبعية للدول الكبرى، وهي التي تتمتع بمصادر كبيرة من المواد الخام، وأن تجد حلول لضغوط الديون والأوضاع السياسية".

وأكد على أن "دول القارة باستطاعتها التحكم في الأسواق الدولية، لأن أفريقيا أكبر منجم للمواد الخام، لذلك وجب إعادة النظر في سياساتها بما يمكنها من الاستفادة من ثرواتها".
الرئيس الفرنسي يقول إنه يريد "بناء علاقة للمستقبل" مع الجزائر "تصحح أمورا كثيرة"
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى علاقة "هادئة" مع الجزائر، معتبرا أن "الكثير من الأمور" لا تزال بحاجة إلى "تصحيح" في العلاقات بين البلدين.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي خلال قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ إنه يريد بناء علاقة هادئة للمستقبل، ولكن يجب تصحيح العديد من الأمور، لافتا إلى أن العديد من القضايا، مثل الأمن والهجرة والاقتصاد، ليسوا في وضع مرض، داعيا لضرورة التوصل لنتائج.
واعتبر ماكرون أنه حقق "تقدما" في العلاقات مع الجزائر خلال السنوات الأخيرة.

في هذا الإطار، قال أستاذ العلوم السياسية، د. محمد سي بشير، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الجزائر تنظر بأهمية إلى تصريحات الرئيس ماكرون بعد طي ملف بوعلام صلصال"، مشيرا إلى أن "التوتر زال بين البلدين، وسيتم التركيز على الملفات العالقة خلال الفترة المقبلة".

وأشار في هذا الصدد إلى "دعوة وزير الداخلية الفرنسي للاجتماع في الجزائر للبدء في سلسلة مفاوضات، تؤدي إلى خفض التوتر بين البلدين".
الصين ترصد نحو 1.4 مليار دولار لإعادة تأهيل خط سكة حديد أفريقي
دشنت زامبيا مشروعا ضخما بقيمة 1.4 مليار دولار لإعادة تأهيل خط سكة حديد رئيسي يربط منطقة إنتاج النحاس في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا بميناء على المحيط الهندي.
جاء ذلك خلال احتفال رسمي بمناسبة أول زيارة لرئيس وزراء صيني إلى البلاد منذ نحو 30 عاما.
وأطلق الرئيس الزامبي، هاكايندي هيشيليما، المشروع بحضور كلا من رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، ونائب رئيس تنزانيا، إيمانويل نشيمبي.
وقال رئيس الوزراء الصيني في كلمة ألقاها في العاصمة لوساكا: إن "خط سكة حديد تازارا يُمثل أحد أبرز رموز التعاون الصيني ‑ الأفريقي".
وأضاف أن "الصين على استعداد للعمل مع زامبيا وتنزانيا لتحويل هذا الخط إلى شريان أمل يفيض بحيوية متجددة في العصر الحديث، ويدفع عجلة التنمية في تنزانيا وزامبيا وأفريقيا بأسرها".
في هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي، إدريس عيساوي، أن "الصين تستثمر في أفريقيا بكثير من العناية، حيث إن القارة محط اهتمام عدة الدول".
وأضاف أن "إعادة تأهيل خط السكك الحديدية هذا سيكون مهما لمنطقة إنتاج النحاس"، مشيرا إلى أن "عدة دول تريد المشاركة فيه نظرا للمنافع الكبيرة الناتجة منه".
وذكر أن "الصين لا تستثمر في المناطق الأفريقية بنهج استعماري، بل بالحفاظ على إمكانيات الدولة صاحبة الأرض على مبدأ الربح للجميع، لذلك تضع أسسا متينة لعمل خط السكك الحديدية هذا لتكون عوائده مناسبة لزامبيا والقارة عموما".
إعداد: أيمن سنبل
