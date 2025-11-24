https://sarabic.ae/20251124/علماء-روس-يبتكرون-حليبا-مستخلصا-من-نفايات-صناعة-النبيذ-1107443802.html

علماء روس يبتكرون "حليبا" مستخلصا من نفايات صناعة النبيذ

علماء روس يبتكرون "حليبا" مستخلصا من نفايات صناعة النبيذ

نجح فريق بحثي من جامعة الأورال الفدرالية الروسية، ضمن تعاون دولي مع باحثين من باكستان وبنغلاديش، في تطوير مشروب جديد من حليب الشوفان، معزز بمضادات الأكسدة... 24.11.2025

يعاني نحو 70% من سكان العالم من درجات متفاوتة من عدم القدرة على تحمل أو هضم اللاكتوز، وفق بيانات باحثين أمريكيين، وذلك بسبب نقص إنزيم اللاكتاز المسؤول عن هضم سكر الحليب.وقد ينشأ هذا النقص لأسباب وراثية أو بعد عمليات جراحية، لكنه غالباً ما يظهر مع التراجع الطبيعي لإنتاج اللاكتاز بعد انتهاء فترة الرضاعة، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "بلانت فودز هيومان نيوتريشن" العلمية.ومع الانتشار المتزايد لمشروبات "الحليب النباتي" كبديل للحليب الحيواني، يوضح الباحثون أن حليب الشوفان، رغم فوائده، يفتقر إلى بعض المركبات الحيوية مثل مضادات الأكسدة التي تقوّي المناعة وتحمي الخلايا من التلف.زيادة في مضادات الأكسدة بنسبة 50%الفريق البحثي تمكّن من رفع النشاط المضاد للأكسدة في حليب الشوفان بنسبة تصل إلى 1.5 مرة، وذلك عبر إضافة مركبات البوليفينول المستخلصة من تفل العنب، وهو أحد أهم مخلفات صناعة النبيذ. وأكدت الباحثة إيلينا كوفاليفا، رئيسة مختبر تقنيات التحويل الحيوي، أن إضافة 0.2% فقط من مستخلص تفل العنب كانت الكمية المثلى؛ إذ حسّنت طعم المشروب ولونه ورائحته دون أن تصبح النكهات قوية بشكل غير محبب للمستهلك.خطط للتوسع الصناعيويعمل الفريق حالياً على تطوير عمليات الإنتاج لتصبح قابلة للتطبيق على نطاق صناعي، إضافة إلى اختبار أنواع مختلفة من العنب لإتاحة تصنيع المشروب في بلدان متنوعة.وتم تنفيذ المشروع بدعم من وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية ضمن برنامج "الأولوية 2030"، وفي إطار "عقد العلوم والتكنولوجيا".دراسة: "حفنة" من مادة موجود في كل بيت عربي تقضي على الكوليسترولعلماء روس ينجحون برزاعة 200 نوع من الخضراوات في القطب الجنوبي

