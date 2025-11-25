https://sarabic.ae/20251125/الحكومة-الأفغانية-باكستان-تشن-ضربات-على-أفغانستان-وتقتل-ما-لا-يقل-عن-10-أشخاص-1107458471.html
الحكومة الأفغانية: مقتل امرأة و9 أطفال في ضربات باكستانية على أفغانستان
2025-11-25T03:00+0000
2025-11-25T03:00+0000
2025-11-25T03:08+0000
أخبار أفغانستان اليوم
باكستان
حكومة باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
باكستان
الأخبار
03:00 GMT 25.11.2025 (تم التحديث: 03:08 GMT 25.11.2025)
أفاد المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، بأن الضربات التي شنتها القوات الباكستانية على أفغانستان، ليل الاثنين الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم أطفال.
وقال مجاهد، صباح اليوم الثلاثاء، على منصة "إكس": "قامت القوات الغازية الباكستانية بقصف منزل أحد السكان المدنيين المحليين… وأسفر ذلك عن استشهاد تسعة أطفال (خمسة أولاد وأربع فتيات) وامرأة واحدة" في ولاية خوست".
وأضاف أن الغارات الجوية على مناطق حدودية في ولايتي كُندر وبكتيا أدت إلى إصابة أربعة مدنيين آخرين.
وفي 8 نوفمبر الجاري، أعلنت حكومة أفغانستان، إن جولة المفاوضات التي جرت في مدينة إسطنبول بوساطة قطر وتركيا، بين أفغانستان وباكستان، قد انتهت دون التوصل إلى "حلّ قابل للتطبيق".
وأشارت الوزارة إلى أن تفاقم التوترات الحدّية، بعد الانفجارات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول في 9 أكتوبر/ تشرين الأول، كان أبرز خلفيّات هذه الجولة.