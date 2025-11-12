عربي
"طالبان" تكشف السبب وراء فشل مفاوضات إسطنبول مع باكستان
"طالبان" تكشف السبب وراء فشل مفاوضات إسطنبول مع باكستان
سبوتنيك عربي
أعلن وكيل وزارة الداخلية في حكومة "طالبان"، رحمة الله نجيب، انهيار المفاوضات مع باكستان في إسطنبول بسبب طلب إسلام أباد من زعيم الحركة، ملا هبة الله آخوندزاده، إصدار فتوى بـ"تحريم" القتال ضد الحكومة الباكستانية.
وقال نجيب في مؤتمر صحفي من كابل، اليوم الأربعاء، إن الخلاف حول الفتوى أوصل المحادثات إلى طريق مسدود، مشيرًا إلى أن الوسطاء (تركيا وقطر) دعموا الطلب الباكستاني "لكنهم لم يكونوا على دراية كاملة بحساسية القضايا"، وفقا لما ذكره "راديو وتلفزيون أفغانستان" الوطني.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
أردوغان يعلن زيارة مسؤولين أتراك كبار إلى باكستان لبحث التوترات مع أفغانستان
9 نوفمبر, 11:09 GMT

وأوضح نجيب أن وفد "طالبان" رد بأن إصدار الفتوى من صلاحيات دار الإفتاء فقط، وأنها مستقلة في قراراتها وتستند إلى أحكام الشريعة، ولا يمكن لأي جهة الإملاء عليها.

وأكد أنه ليس من صلاحيات زعيم طالبان إصدار الفتاوى، مشيرًا إلى أن باكستان أُبلغت بإرسال طلب كتابي إلى دار الإفتاء وانتظار ردها.
كما كشف نجيب أن باكستان طلبت نقل مقاتلي طالبان باكستان وعائلاتهم إلى الأراضي الأفغانية.
الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
أفغانستان وباكستان تعلنان فشل مفاوضات السلام في تركيا
8 نوفمبر, 07:39 GMT
وقال: "أبلغناهم إذا كنتم تعتبرون هؤلاء فاعلين سياسيين، فيمكننا دعوتهم.. أما إذا كنتم تصفونهم بالإرهابيين، فإن حجتكم بأن كابل تدعم الإرهاب ستصبح أقوى".

أضاف نجيب: "ليست لدينا نوايا سيئة تجاه شعب باكستان أو حكومته"، مشددًا على أن "مشكلة باكستان مع طالبان، باكستان مستمرة منذ 23 عامًا، ومع الانفصاليين البلوش منذ أكثر من 50 عامًا – أي قبل قيام طالبان".

وأكد أن المفاوضات في قطر وتركيا لم تسفر عن نتائج، لكنه أعلن استعداد حكومة طالبان لحل الخلافات عبر الحوار.
وكانت وزارة الإعلام في حكومة أفغانستان قد قالت، الأسبوع الماضي، إن جولة المفاوضات التي جرت في مدينة إسطنبول بوساطة قطر وتركيا، بين أفغانستان وباكستان، قد انتهت دون التوصل إلى "حلّ قابل للتطبيق".
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
خمسة قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين باكستان وأفغانستان
7 نوفمبر, 04:50 GMT
وأشارت الوزارة إلى أن تفاقم التوترات الحدّية، بعد الانفجارات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول في 9 أكتوبر/ تشرين الأول، كان أبرز خلفيات هذه الجولة.

من جهته، قال وزير الدفاع الباكستاني، إن "المفاوضات في تركيا فشلت بسبب عدم مرونة وفد طالبان"، مؤكدا أنه "لا إمكانية لعقد المفاوضات لأنها بلا فائدة".

وفي وقت لاحق، صرّح ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة "طالبان" الأفغانية، بأنّ فشل الجولة الثالثة من المحادثات مع باكستان، التي انطلقت في 6 نوفمبر/تشرين الثاني في إسطنبول، يعود إلى "السلوك غير المسؤول وعدم تعاون الوفد الباكستاني".
وأشار إلى أن الممثلين الأفغان "بناءً على تعليمات قيادتهم، شاركوا في محادثات إسطنبول يومي 6 و7 نوفمبر/تشرين الثاني بنوايا حسنة وثقة عالية".
