"طالبان" تكشف السبب وراء فشل مفاوضات إسطنبول مع باكستان

أعلن وكيل وزارة الداخلية في حكومة "طالبان"، رحمة الله نجيب، انهيار المفاوضات مع باكستان في إسطنبول بسبب طلب إسلام أباد من زعيم الحركة، ملا هبة الله آخوندزاده،... 12.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال نجيب في مؤتمر صحفي من كابل، اليوم الأربعاء، إن الخلاف حول الفتوى أوصل المحادثات إلى طريق مسدود، مشيرًا إلى أن الوسطاء (تركيا وقطر) دعموا الطلب الباكستاني "لكنهم لم يكونوا على دراية كاملة بحساسية القضايا"، وفقا لما ذكره "راديو وتلفزيون أفغانستان" الوطني.وأكد أنه ليس من صلاحيات زعيم طالبان إصدار الفتاوى، مشيرًا إلى أن باكستان أُبلغت بإرسال طلب كتابي إلى دار الإفتاء وانتظار ردها.كما كشف نجيب أن باكستان طلبت نقل مقاتلي طالبان باكستان وعائلاتهم إلى الأراضي الأفغانية.وقال: "أبلغناهم إذا كنتم تعتبرون هؤلاء فاعلين سياسيين، فيمكننا دعوتهم.. أما إذا كنتم تصفونهم بالإرهابيين، فإن حجتكم بأن كابل تدعم الإرهاب ستصبح أقوى". وأكد أن المفاوضات في قطر وتركيا لم تسفر عن نتائج، لكنه أعلن استعداد حكومة طالبان لحل الخلافات عبر الحوار.وكانت وزارة الإعلام في حكومة أفغانستان قد قالت، الأسبوع الماضي، إن جولة المفاوضات التي جرت في مدينة إسطنبول بوساطة قطر وتركيا، بين أفغانستان وباكستان، قد انتهت دون التوصل إلى "حلّ قابل للتطبيق".وأشارت الوزارة إلى أن تفاقم التوترات الحدّية، بعد الانفجارات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول في 9 أكتوبر/ تشرين الأول، كان أبرز خلفيات هذه الجولة.وفي وقت لاحق، صرّح ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة "طالبان" الأفغانية، بأنّ فشل الجولة الثالثة من المحادثات مع باكستان، التي انطلقت في 6 نوفمبر/تشرين الثاني في إسطنبول، يعود إلى "السلوك غير المسؤول وعدم تعاون الوفد الباكستاني".وأشار إلى أن الممثلين الأفغان "بناءً على تعليمات قيادتهم، شاركوا في محادثات إسطنبول يومي 6 و7 نوفمبر/تشرين الثاني بنوايا حسنة وثقة عالية".

