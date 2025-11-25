بعد اغتيال الطبطبائي.. إيران تطالب "حزب الله" بمراجعة "الصبر الاستراتيجي"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
ناصر قنديل: لو لم يكن "حزب الله" يحرز تقدما في بناء قدراته لما كانت ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضده
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا للمستشار البشري في الاستثمار
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فرنسا على أبواب تعبئة جديدة.. هل أوروبا تدخل زمن ما قبل الحرب؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بعد اغتيال الطبطبائي.. إيران تطالب "حزب الله" بمراجعة "الصبر الاستراتيجي"
بعد اغتيال الطبطبائي.. إيران تطالب "حزب الله" بمراجعة "الصبر الاستراتيجي"
بعد اغتيال الطبطبائي.. إيران تطالب "حزب الله" بمراجعة "الصبر الاستراتيجي"

"حزب الله" يشيع القائد هيثم الطبطبائي بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية
دعا عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي، حزب الله اللبناني، إلى الثأر لاغتيال إسرائيل للقائد العسكري في الحزب هيثم الطبطبائي الذي قُتل بضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء الإثنين، عن اللواء محسن رضائي، دعوته لحزب الله في لبنان إعادة النظر في صبره وضبط النفس تجاه الاعتداءات الإسرائيلية.
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان اللبناني، بيروت، لبنان 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
نائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني لـ"سبوتنيك": الرد على إسرائيل يتطلب وحدة وطنية شاملة
أمس, 10:39 GMT
وجاءت تصريحات اللواء محسن رضائي، خلال مراسم تشييع جثامين قتلى مجهولين، قائلا: "لا نريد أن نعطي الأوامر لجبهة المقاومة، وهم يتخذون قراراتهم بأنفسهم، ولكن برأيي، يجب إعادة النظر في صبر وضبط النفس لدى قوى المقاومة، لأن إسرائيل تستغل هذا الصبر بشكل خاطئ".
وفي السياق نفسه، قال رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، الإثنين، إنه على "الصهاينة أن يبقوا قلقين من رد حزب الله المحتمل"، معتبرا أن إسرائيل "ارتكبت جرائم كبيرة بحق المقاومة ولبنان". ودعا كل من "يحرص على سيادة لبنان واستقلاله الحقيقي واستقراره" إلى الضغط لوقف "العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان".
وجاءت تصريحات دعموش خلال تشييع القيادي في "حزب الله" هيثم علي الطبطبائي ورفيقيه مصطفى أسعد برو وقاسم حسين برجاوي، الذين قضوا في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأضاف أن "الهدف من اغتيال هذا القائد الكبير هو ضرب إرادة المقاومة ومحاولة إخافتها ودفعها للتراجع والاستسلام، إلا أن هذا الهدف لن يتحقق"، مؤكدا أن "المقاومة تمتلك قيادة وخبرة وجيلا من القادة القادرين على تولي المسؤوليات مهما بلغت التضحيات".
وشدد دعموش على أن "جوهر المشكلة في لبنان هو العدوان الصهيوني المستمر"، معتبرا أن على الدولة اللبنانية "مواجهة العدوان بكل الوسائل وحماية المواطنين والسيادة"، ورفض "الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى دفع لبنان نحو الاستسلام". وقال: "كل التنازلات التي قدمتها الحكومة لم تؤدّ إلى أي نتيجة".
وأوضح أن "إسرائيل تستبيح كل لبنان وتضغط في كل الاتجاهات لدفعنا إلى الاستسلام، لكن ذلك غير وارد مهما بلغ حجم التهديدات". ودعا الجهات الدولية واللبنانية التي "تهتم بسيادة لبنان واستقراره" إلى الضغط لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، مؤكدا أن "لا حديث عن أي مبادرة قبل وقف العدوان والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار".
وكان "حزب الله" قد أعلن، مساء أمس الأحد، مقتل رئيس أركانه هيثم علي الطبطبائي، الملقب بـ"السيد أبو علي"، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حارة حريك بصواريخ دقيقة، ما أدى إلى تدمير طابقين من المبنى. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارة عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.
