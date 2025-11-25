https://sarabic.ae/20251125/بعد-اغتيال-الطبطبائي-إيران-تطالب-حزب-الله-بمراجعة-الصبر-الاستراتيجي-1107487931.html

بعد اغتيال الطبطبائي.. إيران تطالب "حزب الله" بمراجعة "الصبر الاستراتيجي"

ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء الإثنين، عن اللواء محسن رضائي، دعوته لحزب الله في لبنان إعادة النظر في صبره وضبط النفس تجاه الاعتداءات الإسرائيلية.وجاءت تصريحات اللواء محسن رضائي، خلال مراسم تشييع جثامين قتلى مجهولين، قائلا: "لا نريد أن نعطي الأوامر لجبهة المقاومة، وهم يتخذون قراراتهم بأنفسهم، ولكن برأيي، يجب إعادة النظر في صبر وضبط النفس لدى قوى المقاومة، لأن إسرائيل تستغل هذا الصبر بشكل خاطئ".وفي السياق نفسه، قال رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، الإثنين، إنه على "الصهاينة أن يبقوا قلقين من رد حزب الله المحتمل"، معتبرا أن إسرائيل "ارتكبت جرائم كبيرة بحق المقاومة ولبنان". ودعا كل من "يحرص على سيادة لبنان واستقلاله الحقيقي واستقراره" إلى الضغط لوقف "العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان".وجاءت تصريحات دعموش خلال تشييع القيادي في "حزب الله" هيثم علي الطبطبائي ورفيقيه مصطفى أسعد برو وقاسم حسين برجاوي، الذين قضوا في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأضاف أن "الهدف من اغتيال هذا القائد الكبير هو ضرب إرادة المقاومة ومحاولة إخافتها ودفعها للتراجع والاستسلام، إلا أن هذا الهدف لن يتحقق"، مؤكدا أن "المقاومة تمتلك قيادة وخبرة وجيلا من القادة القادرين على تولي المسؤوليات مهما بلغت التضحيات".وشدد دعموش على أن "جوهر المشكلة في لبنان هو العدوان الصهيوني المستمر"، معتبرا أن على الدولة اللبنانية "مواجهة العدوان بكل الوسائل وحماية المواطنين والسيادة"، ورفض "الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى دفع لبنان نحو الاستسلام". وقال: "كل التنازلات التي قدمتها الحكومة لم تؤدّ إلى أي نتيجة".وأوضح أن "إسرائيل تستبيح كل لبنان وتضغط في كل الاتجاهات لدفعنا إلى الاستسلام، لكن ذلك غير وارد مهما بلغ حجم التهديدات". ودعا الجهات الدولية واللبنانية التي "تهتم بسيادة لبنان واستقراره" إلى الضغط لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، مؤكدا أن "لا حديث عن أي مبادرة قبل وقف العدوان والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار".وكان "حزب الله" قد أعلن، مساء أمس الأحد، مقتل رئيس أركانه هيثم علي الطبطبائي، الملقب بـ"السيد أبو علي"، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حارة حريك بصواريخ دقيقة، ما أدى إلى تدمير طابقين من المبنى. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارة عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

