تعاون سعودي-لبناني يحبط تهريب كميات هائلة من المخدرات

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
ناصر قنديل: لو لم يكن "حزب الله" يحرز تقدما في بناء قدراته لما كانت ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضده
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا للمستشار البشري في الاستثمار
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فرنسا على أبواب تعبئة جديدة.. هل أوروبا تدخل زمن ما قبل الحرب؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
تعاون سعودي-لبناني يحبط تهريب كميات هائلة من المخدرات
تعاون سعودي-لبناني يحبط تهريب كميات هائلة من المخدرات
أحبط التعاون الأمني المشترك بين المملكة العربية السعودية ولبنان محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى الأراضي اللبنانية، في عملية أكدت التزام بيروت بمكافحة...
وأفادت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، بأن هذه العملية تعكس "التزام بيروت الثابت بالتصدي لكل محاولات التهريب، ورفض استخدام أراضيه كنقطة عبور أو منصة للإضرار بمصالحه وعلاقاته مع الدول الشقيقة". وكان الجيش اللبناني قد أعلن، منتصف الشهر قبل الماضي، ضبط أضخم شحنة مخدرات شهدتها البلاد في تاريخها.ونقلت الوكالة الوطنية للأنباء عن مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، أن دورية من مديرية المخابرات، تؤازرها وحدة من الجيش، نفذت عملية دهم منشأة في بلدة بوداي – بعلبك، وضبطت نحو 64 مليون حبة كبتاغون، و79 برميلا من المواد الكيميائية المعدة لتصنيع المخدرات.وأكدت المديرية العامة للتوجيه أنه أيضا تم ضبط عدد من الآلات المستخدمة لتصنيعها، واصفة العملية بأنها "من أهم العمليات التي ضبطت بنتيجتها إحدى أكبر كميات المخدرات داخل الأراضي اللبنانية".وأشار إلى أن المضبوطات سلمت، وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة المتورطة في تشغيل المنشأة في مدينة بعلبك.
لبنان
أخبار لبنان
السعودية
تعاون سعودي-لبناني يحبط تهريب كميات هائلة من المخدرات

15:55 GMT 25.11.2025
أحبط التعاون الأمني المشترك بين المملكة العربية السعودية ولبنان محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى الأراضي اللبنانية، في عملية أكدت التزام بيروت بمكافحة هذه الجرائم عبر الحدود.
وأفادت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، بأن هذه العملية تعكس "التزام بيروت الثابت بالتصدي لكل محاولات التهريب، ورفض استخدام أراضيه كنقطة عبور أو منصة للإضرار بمصالحه وعلاقاته مع الدول الشقيقة".
في الإطار ذاته، أشاد لبنان بالتعاون الأمني القائم مع السعودية، إذ أثمر عن إحباط محاولة إدخال كمية من المخدرات إلى لبنان، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية اللبنانية لمكافحة المخدرات، وفقا لما نقلتة الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وكان الجيش اللبناني قد أعلن، منتصف الشهر قبل الماضي، ضبط أضخم شحنة مخدرات شهدتها البلاد في تاريخها.
ونقلت الوكالة الوطنية للأنباء عن مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، أن دورية من مديرية المخابرات، تؤازرها وحدة من الجيش، نفذت عملية دهم منشأة في بلدة بوداي – بعلبك، وضبطت نحو 64 مليون حبة كبتاغون، و79 برميلا من المواد الكيميائية المعدة لتصنيع المخدرات.
وأكدت المديرية العامة للتوجيه أنه أيضا تم ضبط عدد من الآلات المستخدمة لتصنيعها، واصفة العملية بأنها "من أهم العمليات التي ضبطت بنتيجتها إحدى أكبر كميات المخدرات داخل الأراضي اللبنانية".
وأوضح الجيش اللبناني في بيانه أن عملية ضبط المخدرات جاءت في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عملية رصد ومتابعة لتحركات عصابات ترويج المخدرات في منطقة البقاع.
وأشار إلى أن المضبوطات سلمت، وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة المتورطة في تشغيل المنشأة في مدينة بعلبك.
