تعاون سعودي-لبناني يحبط تهريب كميات هائلة من المخدرات
تعاون سعودي-لبناني يحبط تهريب كميات هائلة من المخدرات
أحبط التعاون الأمني المشترك بين المملكة العربية السعودية ولبنان محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى الأراضي اللبنانية، في عملية أكدت التزام بيروت بمكافحة هذه الجرائم عبر الحدود.
وأفادت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، بأن هذه العملية تعكس "التزام بيروت الثابت بالتصدي لكل محاولات التهريب، ورفض استخدام أراضيه كنقطة عبور أو منصة للإضرار بمصالحه وعلاقاته مع الدول الشقيقة". وكان الجيش اللبناني قد أعلن، منتصف الشهر قبل الماضي، ضبط أضخم شحنة مخدرات شهدتها البلاد في تاريخها.ونقلت الوكالة الوطنية للأنباء عن مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، أن دورية من مديرية المخابرات، تؤازرها وحدة من الجيش، نفذت عملية دهم منشأة في بلدة بوداي – بعلبك، وضبطت نحو 64 مليون حبة كبتاغون، و79 برميلا من المواد الكيميائية المعدة لتصنيع المخدرات.وأكدت المديرية العامة للتوجيه أنه أيضا تم ضبط عدد من الآلات المستخدمة لتصنيعها، واصفة العملية بأنها "من أهم العمليات التي ضبطت بنتيجتها إحدى أكبر كميات المخدرات داخل الأراضي اللبنانية".وأشار إلى أن المضبوطات سلمت، وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة المتورطة في تشغيل المنشأة في مدينة بعلبك.
أحبط التعاون الأمني المشترك بين المملكة العربية السعودية ولبنان محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى الأراضي اللبنانية، في عملية أكدت التزام بيروت بمكافحة هذه الجرائم عبر الحدود.
وأفادت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، بأن هذه العملية تعكس "التزام بيروت الثابت بالتصدي لكل محاولات التهريب
، ورفض استخدام أراضيه كنقطة عبور أو منصة للإضرار بمصالحه وعلاقاته مع الدول الشقيقة".
في الإطار ذاته، أشاد لبنان بالتعاون الأمني القائم مع السعودية، إذ أثمر عن إحباط محاولة إدخال كمية من المخدرات إلى لبنان، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية اللبنانية لمكافحة المخدرات، وفقا لما نقلتة الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وكان الجيش اللبناني
قد أعلن، منتصف الشهر قبل الماضي، ضبط أضخم شحنة مخدرات شهدتها البلاد في تاريخها.
ونقلت الوكالة
الوطنية للأنباء عن مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، أن دورية من مديرية المخابرات، تؤازرها وحدة من الجيش، نفذت عملية دهم منشأة في بلدة بوداي – بعلبك، وضبطت نحو 64 مليون حبة كبتاغون، و79 برميلا من المواد الكيميائية المعدة لتصنيع المخدرات.
وأكدت المديرية العامة للتوجيه أنه أيضا تم ضبط عدد من الآلات المستخدمة لتصنيعها، واصفة العملية بأنها "من أهم العمليات التي ضبطت بنتيجتها إحدى أكبر كميات المخدرات
داخل الأراضي اللبنانية".
وأوضح الجيش اللبناني في بيانه أن عملية ضبط المخدرات جاءت في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عملية رصد ومتابعة لتحركات عصابات ترويج المخدرات في منطقة البقاع.
وأشار إلى أن المضبوطات سلمت، وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة المتورطة في تشغيل المنشأة في مدينة بعلبك.