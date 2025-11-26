https://sarabic.ae/20251126/إصابة-شخصين-وتضرر-مبنيين-في-هجوم-لطائرة-مسيرة-على-مقاطعة-تشوفاشيا-الروسية-1107498128.html
إصابة شخصين وتضرر مبنيين في هجوم لطائرة مسيرة أوكرانية على مدينة تشيبوكساري الروسية
إصابة شخصين وتضرر مبنيين في هجوم لطائرة مسيرة أوكرانية على مدينة تشيبوكساري الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن أوليغ نيكولاييف، عمدة مدينة تشيبوكساري عاصمة جمهورية تشوفاشيا الروسية، أن شخصين أُصيبا وتعرض مبنيان سكنيان لأضرار، اليوم الأربعاء، إثر هجوم نفذته طائرة... 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T05:51+0000
2025-11-26T05:51+0000
2025-11-26T06:03+0000
روسيا
أخبار روسيا
طائرة مسيرة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107460741_0:21:555:333_1920x0_80_0_0_7df14badbd7fb37d7f15fa1366ee0343.jpg
وكتب نيكولاييف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تعرضت مدينتنا تشيبوكساري، اليوم لهجوم واسع النطاق شنته طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المعادية. وللأسف، تضرر مبنيان سكنيان نتيجة لذلك. وأصيب اثنان من السكان، أحدهما مراهق. وتم إسعاف جميع المصابين على الفور، وهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة".وبيّن نيكولاييف أن جميع خدمات الطوارئ تواصل عملها في موقع الحادث، وتتعامل مع تداعياته بسرعة وتضمن السلامة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20251126/القوات-الروسية-تسقط-33-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-ليلة-واحدة---وزارة-الدفاع--1107496846.html
https://sarabic.ae/20251125/إقليم-كراسنودار-الروسي-يتعرض-لهجوم-أوكراني-واسع-إصابة-6-أشخاص-وتضرر-أكثر-من-20-منزلا-1107461073.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107460741_0:0:555:417_1920x0_80_0_0_023fc930b54551c490c482abda8dd136.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا, طائرة مسيرة, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا, طائرة مسيرة, أخبار العالم الآن
إصابة شخصين وتضرر مبنيين في هجوم لطائرة مسيرة أوكرانية على مدينة تشيبوكساري الروسية
05:51 GMT 26.11.2025 (تم التحديث: 06:03 GMT 26.11.2025)
أعلن أوليغ نيكولاييف، عمدة مدينة تشيبوكساري عاصمة جمهورية تشوفاشيا الروسية، أن شخصين أُصيبا وتعرض مبنيان سكنيان لأضرار، اليوم الأربعاء، إثر هجوم نفذته طائرة مسيرة أوكرانية على المقاطعة.
وكتب نيكولاييف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تعرضت مدينتنا تشيبوكساري، اليوم لهجوم واسع النطاق شنته طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المعادية. وللأسف، تضرر مبنيان سكنيان نتيجة لذلك. وأصيب اثنان من السكان، أحدهما مراهق. وتم إسعاف جميع المصابين على الفور، وهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة".
وأشار حاكم المقاطعة إلى أن "الوضع تحت السيطرة التامة، ولا يوجد أي تهديد بهجوم".
وبيّن نيكولاييف أن جميع خدمات الطوارئ تواصل عملها في موقع الحادث، وتتعامل مع تداعياته بسرعة وتضمن السلامة.
وأضاف: "السكان الذين تم إجلاؤهم مؤقتا من المباني المتضررة بدأوا يعودون بالفعل إلى منازلهم. وسنقدم كل الدعم اللازم لمن يحتاجه".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.