عربي
إصابة شخصين وتضرر مبنيين في هجوم لطائرة مسيرة أوكرانية على مدينة تشيبوكساري الروسية
إصابة شخصين وتضرر مبنيين في هجوم لطائرة مسيرة أوكرانية على مدينة تشيبوكساري الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن أوليغ نيكولاييف، عمدة مدينة تشيبوكساري عاصمة جمهورية تشوفاشيا الروسية، أن شخصين أُصيبا وتعرض مبنيان سكنيان لأضرار، اليوم الأربعاء، إثر هجوم نفذته طائرة... 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T05:51+0000
2025-11-26T06:03+0000
روسيا
أخبار روسيا
طائرة مسيرة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107460741_0:21:555:333_1920x0_80_0_0_7df14badbd7fb37d7f15fa1366ee0343.jpg
وكتب نيكولاييف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تعرضت مدينتنا تشيبوكساري، اليوم لهجوم واسع النطاق شنته طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المعادية. وللأسف، تضرر مبنيان سكنيان نتيجة لذلك. وأصيب اثنان من السكان، أحدهما مراهق. وتم إسعاف جميع المصابين على الفور، وهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة".وبيّن نيكولاييف أن جميع خدمات الطوارئ تواصل عملها في موقع الحادث، وتتعامل مع تداعياته بسرعة وتضمن السلامة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
إصابة شخصين وتضرر مبنيين في هجوم لطائرة مسيرة أوكرانية على مدينة تشيبوكساري الروسية

05:51 GMT 26.11.2025 (تم التحديث: 06:03 GMT 26.11.2025)
أعلن أوليغ نيكولاييف، عمدة مدينة تشيبوكساري عاصمة جمهورية تشوفاشيا الروسية، أن شخصين أُصيبا وتعرض مبنيان سكنيان لأضرار، اليوم الأربعاء، إثر هجوم نفذته طائرة مسيرة أوكرانية على المقاطعة.
وكتب نيكولاييف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تعرضت مدينتنا تشيبوكساري، اليوم لهجوم واسع النطاق شنته طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المعادية. وللأسف، تضرر مبنيان سكنيان نتيجة لذلك. وأصيب اثنان من السكان، أحدهما مراهق. وتم إسعاف جميع المصابين على الفور، وهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة".

وأشار حاكم المقاطعة إلى أن "الوضع تحت السيطرة التامة، ولا يوجد أي تهديد بهجوم".

نظام الدفاع الجوي الروسية سوسنا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 33 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة - وزارة الدفاع
04:55 GMT
وبيّن نيكولاييف أن جميع خدمات الطوارئ تواصل عملها في موقع الحادث، وتتعامل مع تداعياته بسرعة وتضمن السلامة.

وأضاف: "السكان الذين تم إجلاؤهم مؤقتا من المباني المتضررة بدأوا يعودون بالفعل إلى منازلهم. وسنقدم كل الدعم اللازم لمن يحتاجه".

تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم كراسنودار الروسي: الإقليم يتعرض لهجوم أوكراني واسع.. إصابة 6 أشخاص وتضرر أكثر من 20 منزلا
أمس, 05:18 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
