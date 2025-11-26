https://sarabic.ae/20251126/الداخلية-العراقية-عملية-تأمين-الحدود-الآن-هي-الأفضل-في-تاريخ-دولتنا-1107528911.html
الداخلية العراقية: عملية تأمين الحدود الآن هي الأفضل في تاريخ دولتنا
أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، أن عملية تأمين الحدود الآن هي الأفضل في تاريخ الدولة العراقية. 26.11.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، أن الشمري ترأس مؤتمرا موسعا في قيادة قوات الحدود، للاستماع إلى الإيجاز الخاص بهذه القيادة خلال السنوات الثلاث الماضية.وأوضح المكتب الإعلامي أن المؤتمر الذي حضره قادة الوزارة وعدد من الضباط العراقيين، تضمن شرحا مفصلا عن النتائج المتحققة في عملية ضبط الحدود وأهم المعوقات والرؤى المستقبلية لمعالجتها.وأفاد عبد الأمير الشمري بأن هذا المؤتمر يعد واحدا من المؤتمرات المهمة جدا لتطوير عمل قيادة قوات الحدود ورسم رؤية واضحة لمعالجة أي معوق بشأن الحدود العراقية، منوها إلى أهمية عقد مؤتمرات مماثلة في جميع القيادات بالوزارة.وشدد وزير الداخلية العراقي على "التركيز على التحصينات والسعي الحثيث لتعزيز استخدام الطرق الحديثة والتكنولوجيا في تأمين الحدود"، واصفا "عملية تأمين الحدود الآن بأنها الأفضل في تاريخ الدولة العراقية".ووجه الشمري بـ "استمرار التدريب والدورات لما لها من أهمية في هذه القيادة، فضلا عن الاهتمام بالقضايا الإدارية للضباط والمنتسبين"، مشيرا إلى أن "جميع العاملين في هذه القيادة يستحقون الدعم والتقدير، واصفا إياهم بالنقطة المضيئة في وزارة الداخلية".واختتم البيان الشرطي العراقي بأن "المؤتمر شهد تكريم المتميزين في قيادة قوات الحدود، مشيدا بإنجازاتهم التي تفتخر بها وزارة الداخلية".
