بالتعاون مع "إنتربول"... العراق يفكك خلايا وعصابات تتاجر بالأعضاء البشرية

29.10.2025

وبين جهود الدولة العراقية لملاحقة المتورطين، يقف المواطن العراقي أمام معركة وعي ومسؤولية في مواجهة جريمة تتربص بالبسطاء والأضعف في المجتمع، بحسب المراقبين.وبحسب التصريحات الحكومية، فإن وزارة الداخلية نفذت أكثر من 18 عملية خارج العراق، مستفيدة من دعم الحكومة الحالية بقيادة وزير الداخلية الذي عزز مديرية مكافحة المخدرات بالكوادر والتقنيات الحديثة والعجلات والصلاحيات اللازمة.وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في حديث لـ "سبوتنيك": "تم تفكيك 96 شبكة استغلال جنسي، راح ضحيتها 99 شخصا، وصدر حكم قضائي بحق 276 متورطا، بالإضافة إلى 220 شبكة دولية للإتجار بالبشر راح ضحيتها 91 شخصا حتى تاريخه، وتمت محاكمة 24 متورطا في هذه الجرائم".ويضيف: "كما تم تفكيك 22 شبكة للمتاجرة وتهريب العمالة الأجنبية والمهاجرين راح ضحيتها 91 شخصا مع صدور أحكام ضد 13 متورطا، بالإضافة إلى تفكيك 16 شبكة للتسول، أسفرت عن 39 ضحية، مع صدور 37 حكما قضائيا بحق المتورطين".وتنتشر في بعض المناطق، خصوصا في بغداد، شبكات منظمة تستغل هؤلاء في أعمال التسول، في ظل غياب إحصاءات رسمية دقيقة من قبل السلطات حول أعدادهم الفعلية.تعاون دولي مستمرفي المقابل، يؤكد اللواء مصطفى الياسري، مدير مكافحة الاتجار بالبشر في العراق، أن "ما تحقق من مراتب متقدمة وإنجازات في مكافحة هذه الجريمة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهود حثيثة وتعاون مستمر بين الجهات الأمنية والقضائية، إلى جانب التنسيق والتواصل الفعّال مع المؤسسات الدولية عبر اجتماعات وتوقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تبادل المعلومات وإلقاء القبض على المتورطين".ويضيف: "الجهود الأخيرة أثمرت عن الكشف عن عدد من الشبكات الإجرامية داخل العراق وخارجه، من بينها شبكات تعمل في مجالات الاتجار بالبشر، والسحر، والشعوذة"، مؤكدا أن "عام 2025 شهد تفكيك الكثيرمن هذه الشبكات بجهود استخبارية دقيقة".ويدعو الياسري، المواطنين إلى "عدم الانخراط أو التعامل مع أي نشاط يتعلق بالسحر والشعوذة"، مشددا على أن "كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات سيُحاسب وفق القانون".وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري، فإن الشرطة السويدية أكدت أن هذه الخطوة جاءت نتيجة التعاون الأمني الوثيق بين البلدين بعد زيارة الوزير عبد الأمير الشمري لستوكهولم الأخيرة.وأشار البيان إلى أن "وزارة الداخلية العراقية وقعت الكثير من مذكرات التعاون والتفاهم مع عدد من الدول العربية والصديقة كان لها الأثر الإيجابي في تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية وتسليم المطلوبين دوليا".

